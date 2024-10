Úgy tűnik, kezdenek kijózanodni a magyarok

Magyarországon az alkoholizmus népbetegség, így elsőre furcsa lehet a tény: az elmúlt években folyamatosan csökkent az alkoholfogyasztás. Bár a költések nőnek, ennek az üteme nem éri el a szeszek inflációjának mértékét. A forgalom mérséklődése látszik abból is, hogy mennyi ital után fizetik meg a jövedéki adót.

A magyarok több mint 550 milliárd forintot költöttek alkoholtartalmú italokra a 2024. júliusával végződő 12 hónapban. A legtöbb ital jellemzően az év végén fogy a karácsonyi és a szilveszteri időszakban, a legkevesebb pedig január és március között. A költések mérsékelten nőnek és negyedévről-negyedévre alulmúlják az alkoholok átlagos inflációját. Ez - nem meglepő módon - különösen akkor volt igaz, amikor a fogyasztói árak növekedése nagyon magas volt itthon, vagyis 2023-ban.

Az alábbi grafikonon az alkoholtermékere költött összeg változását ábrázoljuk korrigálva az inflációval.

Az olyan termékeket, mint az alkohol, a cigaretta vagy éppen az üzemanyag az jellemzi, hogy az áremelkedés nem azonnal jelentkezik a fogyasztásban, hiszen idő kell, hogy az ember változtasson a szokásain. Ez visszaköszön akkor is, ha megnézzük, hogy fix bázison - amely a mi esetünkben 2014 eleje - hogyan változott az alkoholok ára Magyarországon és az Európai Unió egészében. 2022-ben kezdődött a szédületes drágulás itthon, amelynek az lett az eredménye, hogy itthon közel 60 százalékos az áremelkedés a bázishoz viszonyítva, az EU-ban pedig kevesebb mint 30 százalék.

Nem túl biztató a kép akkor sem, ha az egyes alkoholtípusokat vesszük górcső alá. Mivel ezek jövedéki termékek, a NAV statisztikát vezet arról, hogy mennyi termék került szabadforgalomba, vagyis fizették meg utánuk az adót.

Ez az adat kicsivel hamarabb jelzi a fogyasztásban bekövetkező hosszabb távú változásokat.

Sör

A sörfogyasztás csökkenéséről a Magyar Sörgyártók Szövetsége is beszámolt korábban. Ők főleg az importsörök fogyasztásának csökkenését mérték, a hazai sörök aránya emelkedett a teljes fogyasztáson belül és egyre népszerűbbek a prémium italok.

A NAV hektoliterfokban (hlf) adja meg, hogy mennyi sör után fizették meg a jövedéki adót. 1 hlf mennyiségű termékben 1 liter 100%-os alkoholtartalomra átszámolt ital van.

A grafikonon 12 hónapos gördülő összeget ábrázoltunk, hogy a szezonális kilengéseket kisimítsuk. Egyértelműen látszik, hogy a trend csökkenő, sörből egyre kevesebbre van igény.

Pálinka

A pálinka esetében a 2020-as zuhanás a "szabadságharc" eredménye, a kormány ugyanis elérte, hogy évente 86 literig az otthoni magánfőzés, és a bérfőzés adómentes lehessen. Korábban az Európai Unió nem tette ezt lehetővé.

Azóta az adókötelezett pálinkák forgalma viszonylag stabil 0,6 millió százalékfok körüli, bár 2022-2023 magasságában ennél magasabb értékre is volt példa.

Borok

A borok esetében a jövedéki törvény megkülönbözteti a csendes és a habzó borokat. A csendes bor nem más, mint a hagyományos szőlőbor, de ide tartozik a még erjedésben lévő újbor és a must is 1,2 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalommal.

A forgalomba került csendes bor mennyisége 2021 után emelkedett, azóta a trend nem egyértelmű, de ez évi 10-11 millió litert jelent (ebben az esetben nem hlf a mértékegység).

A habzóborok - amelyek a pezsgőt, és a gyöngyözőbort is magukba foglalják - mennyisége egyértelműen csökken, 11-12 millió literes fogyasztásról beszélhetünk évente.

Habzó erjesztett italnak hívják azokat a termékeket, amelyek a habzóboroktól a hozzáadott alkoholban különböznek. Ezek alkoholtartalma maximum 13 százalék, ilyen lehet például a szőlő alapú, szeszezett pezsgő, de több gyümölcspezsgő is. Ezek forgalma jóval kisebb, mint a csendes és habzóboroké, 0,1-0,2 millió liter, de ez is csökkent az elmúlt években, ahogy az a grafikonon is látszik.

Az „egyéb csendes erjesztett ital” két fő termékkört foglal magában. Az egyik csoportba a legfeljebb 10%-os alkoholtartalmú, termékek tartoznak, mint például a szeszezett bor vagy az alkoholos kivonattal ízesített borok. A másik csoportot az olyan italok alkotják, amelyek alkoholtartalma 1,2% és 15% között van, és teljes mértékben erjedésből származik, például a fröccs, gyümölcsborok, cider vagy cukorcefre.

Ezek forgalomba kerülő mennyisége 10-11 millió liter körül mozog évente, de 2022 óta egyértelmű a csökkenő trend. Hogy az idei felpattanás valami hosszabb erősödés kezdete-e vagy sem az majd kiderül.

A jövedéki törvény külön kezeli a 22 foknál több alkoholt tartalmazó italokat és nemes egyszerűséggel "alkoholterméknek" hívja őket. Ez a kör ugyanakkor nem csak a tömény szeszeket tartalmazza, de alkoholtartalmú gyógyszereket, sőt tisztítószereket is.

A termékkör forgalmával kapcsolatban nehéz trendekről beszélni, de csökkenésről ebben az esetben egészen biztosan nincs szó.

Ahogyan a számokból látszik, az alkoholtartalmú italok fogyasztása inkább lejtmenetben van. Ennek kézenfekvő oka lehet az elmúlt év reáljövedelemcsökkenése, de az idei évben már növekszik a lakossági fogyasztás és (ugyan igen mérsékelten) a kiskereskedelmi forgalom is, tehát akár várható lett volna némi korrekció.

Az alkoholforgalmat a jövedelem mellett a fogyasztói szokások változása is befolyásolhatja, nálunk pedig van honnan csökkenni. A KSH egyéb számai mindenesetre ugyanilyen ellentmondásos képet festenek: a régi kocsmakultúra rendkívül visszaszorulását mutatja az italüzletek számának gyors csökkenése, aközben viszont a statisztikai hivatal becslése szerint a 2019-ben 420 ezer embert, a 15 éves és annál idősebb férfiak 9,3%-át, és a nők mindössze 1,5%-át lehetett nagyivónak tekinteni Magyarországon.

A heti rendszerességgel szeszes italt fogyasztók fejenként hetente átlagosan 6 pohár italt ittak, a nők csak fele annyit, míg a férfiak 7,1-et, a nagyivók pedig ennek több mint a kétszeresét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio