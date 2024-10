Ezek tényleg mind megőrültek?! Európa vesztésre áll

A Kínából importált elektromos autókra kivetett uniós védővámok heves vitákat váltottak ki az európai autóipar jövőjéről. Míg a vámok ellenzői áremelkedéstől és a zöld átállás lassulásától tartanak, addig a támogatók szerint ezek szükségesek az európai gyártók védelmében a kínai állami támogatásokkal szemben. A vita középpontjában a német autógyárak Kínához fűződő szoros kapcsolata és hosszú távú stratégiája áll. A kérdés pedig az, hogy a német gyárigazgatók megőrültek-e vagy racionális érvek alapján hoznak döntéseket.

Tamás, ezek mind megőrültek! – mondta a német autógyárak vezetőségére utalva a kínai gazdaság egyik legismertebb amerikai szakértője washingtoni beszélgetésünk során. Bár tizenöt éve ad tanácsokat a legnagyobb autóipari szereplőknek, amikor azt mondja nekik, hogy készüljenek a legrosszabbra a következő öt évben, a németek ebből annyit hallanak meg, hogy a lehető legnagyobb profitot kell kisajtolniuk a kínai piacból amíg még lehet. Mindez jól mutatja, hogy milyen szélsőséges viták folynak a kínai elektromos autókat sújtó, minap kivetett uniós vámok kapcsán. Az elmúlt napokban számos cikk született, amelyek megkísérelték körbejárni az egyelőre ideiglenesen bevezetett uniós védővámok kérdését. Számos érv merült fel pro és kontra, de a legtöbb fejtegetés csak az autóiparra koncentrál, és nem veszi figyelembe a tágabb kontextust és a kínai exportpolitikával kapcsolatos elmúlt évtizedekben szerzett negatív tapasztalatokat.

Mit mondanak a vámokat ellenzők?

Drámai nyilatkozatok hangzottak el, amelyek közül némelyek egyenesen az európai autóipar végzetéről szóltak. A védővámokat hevesen ellenzők szerint azok áremelkedéshez, piaci torzulásokhoz, a verseny gyengüléséhez és kínai ellenlépésekhez vezetnek, ráadásul veszélyeztetik az európai zöld átállást.

Ugyanakkor érdemes felhívni a figyelmet, hogy a vészharangot kongatók mind német autógyárak, míg a többiek hangosan vagy csendben, de támogatták a vámok bevezetését.

Hogy mindezen aggodalmakban mennyi az igazság? Elég sok. A Kínából importált (akár európai vagy amerikai) márkák ára valószínűleg nőni fog idővel. A kínai elektromos autók jelentette verseny csökkenése könnyen elvezethet az európai gyártók további elkényelmesedéséhez (bár még ezen vámszintek mellett is megérheti majd kínai autókat vásárolni az EU-ban). Kína valóban retorziókat alkalmazhat, így például a francia konyak, spanyol sertéshús vagy általában az európai tejtermékek hasonló vámokkal nézhetnek szembe a kínai piacon. Persze a nagy német autógyárakat nem ez izgatja leginkább, hanem saját eladásaik potenciális esése Kínában, amelyet Peking vámokkal, és a már eleve az országban gyártott autók esetén egyéb, nem vámjellegű intézkedésekkel is elérhet.

Végül pedig az európai zöld átállást valóban hátráltathatja az olcsóbb kínai elektromos járművek importjának lassulása. Igaz, kissé cinikus módon, korábban pont ugyanazon autógyártók kritizálták az unió zöldítési terveit, amelyek most érvként igyekeznek felhasználni azt a vámok bevezetése ellen. Csakhogy senki nem mondta azt, hogy e protekcionista intézkedéseknek kizárólag előnyei lesznek Európára nézve. Mint minden gazdaság- és kereskedelempolitikai döntésnél, itt is számításba vették a várható pozitív és negatív hatásokat, amelyek az Európai Bizottság és a tagállamok többségének számításai szerint nettó nyereséggel járnak majd.

Mit mondanak a vámok támogatói?

Az egyik fő érv szerint az európai (német) autógyártók mindenképpen elvesztik a kínai autópiaci részesedésük döntő részét, így rövidlátó stratégia az ottani utóvédharcok érdekében kockáztatni, hogy még a saját, európai részesedésüket is átengedjék a kínaiaknak. Való igaz, a kínai elektromos autók felfutásával az európai gyártók piaci részesedése drámai zsugorodásnak indult Kínában. Az évtizedeken át piacvezető Volkswagent 2023 végére megelőzte a BYD, de a Honda és a Toyota is folyamatosan veszít pozícióiból.

Emellett a védővámok mellett kardoskodók azt hangsúlyozzák, hogy azok éppen a piaci torzítások ellen hatnak majd, hiszen legalább részben ellensúlyozzák a kínai állam által a saját autóipari cégeinek nyújtott tetemes szubvenciókat. Így – a remények szerint – el lehetne kerülni, hogy az európai autógyártás ugyanúgy a kínai állami fejlesztéspolitika áldozatává váljon, mint korábban számos másik európai iparág.

Éppen egy évtizeddel ezelőtt ugyanis hasonló folyamatok játszódtak le a napelemek terén. Bár az EU komoly védővámokat vezetett be 2013-ban a kínai dömpinggel szemben, azokat 2018-ban nagyrészt megszüntette. Az eredmény az lett, hogy ma már az EU-ban telepített napelemek 90 százaléka Kínából származik, míg az európai termelés 7 százalékra zsugorodott.

Azaz valóban segíti a kínai import az európai zöldítést, csak éppen ennek az ára uniós munkahelyek és cégek megszűnése, illetve a versenyképesség csökkenése volt.

Mindennek nem szabad megismétlődnie az Európai gazdaság 7 százalékát kitevő autóipar esetén. Ehelyett az európai termelés erősítésére van szükség, meg kell őrizni a munkahelyeket, és nem mellesleg nemzetbiztonsági kérdéseket is felvetne, ha milliószám futkároznának kínai okosautók az európai utakon. Ennél még az is jobb, ha a vámok hatására a kínai autógyártók termelésük egy részének Európába telepítése mellett döntenek, ahogy azt a magyar és több más uniós kormány is reméli. Az intézkedések támogatói azt is hangsúlyozzák, hogy Európa a lehető legjobbkor lépett, hiszen most a legkisebb a kereskedelmi háború kirobbanásának veszélye. Kína ugyanis gazdaságilag gyengélkedik, és minden korábbinál jobban rá van utalva exportja növelésére, így nem kockáztathatja meg európai piacai elvesztését más szektorokban is.

Szükséges de nem elégséges feltétel

A fenti pro és kontra érvek mellett van azonban egy másik, legalább ilyen fontos kérdés is. Mégpedig az, hogy a vámok bevezetése nem lehet a végcél, nem állhat meg itt a kínai technológiai előretörésre adott európai reakció. A vámokat arra kellene felhasználni, hogy az európai autóipar szereplői magukhoz térjenek, és megkíséreljék leküzdeni technológiai lemaradásukat, létrehozzák azokat az ellátási láncokat, amelyekkel felvehetik a versenyt a kínai vállalatokkal.

A BYD és társai ugyanis nem csupán a kínai állami támogatásoknak köszönhetően lettek sikeresek, hanem azért is, mert sikerült integrálniuk és kontrollálniuk az elektromos autózáshoz szükséges technológiák, nyersanyagok és ellátási láncok teljes vertikumát.

Ha az európai szereplők nem lépnek előre, hanem csupán kihasználják a védővámok nyújtotta viszonylagos biztonságot, akkor elkerülhetetlenül ugyanúgy fognak járni, mint a napelempiaci szereplők.

Az EU előbb-utóbb kénytelen lesz kivezetni a vámokat (vagy a kínai állam még nagyobb támogatásokat nyújt majd saját gyárainak), és akkor komoly gondban lesz Európa. Ha lassan, is de mintha ébredeznének az európai szereplők, és már a politika legfelsőbb szintjein is az uniós versenyképesség javítására szólítanak fel. Meglátjuk, mire jutnak.

Na, de tényleg megőrültek a német cégvezetők?

Kína megítélése kettészakadt Németországban. Számtalan vállalat úgy ítéli meg, hogy geopolitikai és technológia biztonsági okokból már túl kockázatos a kínai piac. Megindult a termelőkapacitások egy részének kitelepítése Kínából a megbízhatóbbnak tekintett országokba, és több évtizedes mélypontra zuhant az országba áramló FDI összege.

A legnagyobb német vállalatok, így főleg az autóipari cégek azonban szembe mennek a forgalommal, és dollármilliárdokat invesztálnak a kínai gyártósoraik bővítésébe.

Csak ők tudhatják, hogy milyen számítások alapján hozták meg ezeket a stratégiai döntéseket, az azonban biztos, hogy mindez erős lobbizásra ösztökéli őket a német kormánynál. Így az amúgy sem túl karakteres arcélű berlini koalíción belül széthúzás tapasztalható. A zöldek vezette külügyminisztérium másokkal együtt a Kínával szembeni keményebb fellépés híve, míg a kancellária inkább a nagy konszernek panaszaira hallgat.

A kérdés csupán az, hogy a német vállalati csúcsvezetők az iparág hosszútávú érdekeinek megfelelő döntéseket hoznak-e.

A fentebb idézett amerikai szakértő szerint valójában inkább az történik, hogy az év végi bónuszra gondolva az autóipar nagyágyúi addig akarják maximalizálni a kínai eladásaikat, amíg csak lehet. Ha mindez öt-tíz év múlva ahhoz vezet, hogy a nem csupán a kínai, hanem az európai piacaikon is jelentős visszaesést szenvednek majd el, az már nem az ő gondjuk lesz, hanem a következő vezérigazgatóé. Na meg a miénk.

