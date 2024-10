Olyan események történnek, hogy csak kapkodjuk a fejünket, hogy mibe fektessünk

Sokszor a piacok viselkedése szempontjából maguk a narratívák fontosabbak, mint a tények, mivel a narratíva az, ami pszichológiai bizonyosságot képes a döntések mellé tenni, ezáltal akár túlvett trendeket is további emelkedésre bírni, vagy akár erős trendeket is gyorsan megfordítani. Emiatt annak megértése kiemelten fontos - az elérhető hozamok szempontjából is -, hogy éppen milyen narratívára rezdül a piac és melyek azok az egymással is versengő narratívák, amelyek bármikor előtérbe kerülhetnek.

A fenti jelenséget akár úgy is meg lehetne ragadni, hogy legtöbbször a gazdasági folyamatok irányát illetően széleskörű az egyetértés a piaci szereplők között, legfeljebb annak mértéke képezheti a vita tárgyát.

Amikor viszont a bizonytalanság megnő, akkor egymással versengő narratívák, elképzelések születnek a világról és a jövőben várható eseményekről.