Íme az infláció, amelyet minden ember a bőrén érez

A nyáron ugyan egy kicsit meglódult a drágulás az élelmiszer- és vegyesboltokban - vagyis azon termékek körében amelyekkel gyakorlatilag minden ember találkozik - ez elmarad a teljes magyar gazdaságban mért inflációtól. Sőt, ez bolti áremelkedés még a KSH élelmiszerár-indexénél is alacsonyabb.

Idén nyáron a "bolti infláció" 1,34 százalék volt átlagosan, miközben a teljes fogyasztói árindex 3,7 százalékkal emelkedett és ezen belül az élelmiszerek 2,1 százalékkal drágultak.

A "bolti infláció" kis magyarázatra szorul, ugyanis ilyen adatot a KSH nem közöl a havi inflációs jelentésében, viszont a kiskereskedelmi adatokból kiszámolható úgy, hogy a folyó áron mért bolti forgalmat elosztjuk a KSH által számított volumenváltozással. A kettő eredője az árváltozás hatása lesz. Így kapjuk meg a forgalomnövekedésnek azt a komponensét, ami nem a volumen, hanem az árak változásából fakad.

A boltok forgalmában a legnagyobb súllyal az élelmiszerek szerepelnek, de ezeken kívül háztartási termékek, tisztálkodószerek, alkoholos italok, ruhák és más non-food termékek is részei a kínálatnak. Ezért visz félre, ha a bolti inflációt kizárólag az élelmiszerekre szűkítjük.

Miközben 2022-ben és 2023-ban az élelmiszerek drágultak a legnagyobb mértékben, idén a szolgáltatások vezetik ezt a rangsort. Ennek oka, hogy sok szolgáltató, például a bankok és a telekommunikációs cégek az év elején érvényesítették áraikban a rendkívül magas tavalyi áremelkedést. A teljes magyar inflációt is nagy részt az éves bázison közel 10 százalékos drágulást mutató szolgáltatások húzzák 3 százalék fölé, az élelmiszerek ára 1-2 százalékkal nő.

Visszatérve a bolti árakra, tavasszal majdhogynem stagnálást láthattunk, de a 2,1 százalékkal csúcsnak számító július sem mondható szédületes növekedésnek. Az, hogy ez az élelmiszerek áremelkedésénél is kisebb, azt mutatja, hogy az egyéb - élelmiszerboltokban kapható - termékek és ára még ennél is kisebb mértékben nőt. Ez 2022-ben és 2023-ban még erősebb volt, amint az a következő grafikonon is látszik.

Ezen az ábrán "kinagyítottuk" a 2024-es adatokat. Ezen látszik, hogy egy nagyon rövid időre ugyan az egyéb termékek jobban drágultak, mint az élelmiszerek, de az év nagyobb részében élelmiszerek áremelkedése volt nagyobb. Ebben közrejátszott az is, hogy a kormány a nyáron eltörölte az árkorlátozó intézkedéseket és az árstopos termékek jelentősen drágultak.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 09. 12. Sokkoló: így változtak az árak az árstop alatt és után

Mi a helyzet a teljes inflációval?

A teljes magyar infláció sokáig éppen az élelmiszerek jelentős drágulása miatt a boltokra számolt adatok alatt volt, de amióta előbbit a szolgáltatások húzzák, ez megváltozott. A hazai fogyasztói árindex 2-3 százalékkal a bolti felett mozog.

A kiskereskedelmi adatokra egyelőre augusztusig látunk rá. Ebből az derül ki, hogy bolti infláció kisebb, mint a teljes, nemzetgazdasági szintű áremelkedés. Ugyanakkor a csütörtökön megjelent, szeptemberi inflációs adat egyik érdekessége, hogy az élelmiszereknél a vártnál némileg magasabb drágulást mért a KSH. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor újra fordulhat a kocka, már csak azért is, mert a szolgáltatások áremelkedése is lassul.

Címlapkép forrása: Shutterstock