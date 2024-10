Elképesztő: 16 órán keresztül volt nulla, vagy negatív az áramár Magyarországon

Szinte példátlan helyzet alakult ki tegnap a magyarországi nagykereskedelmi villamosenergia piac másnapi szegmensében: sorozatosan 16 egymást követő órában volt közel nulla, vagy negatív az áramár – figyelt fel a helyzetre a Portfolio.

Ebben rövid vizsgálatunk szerint három főbb tényező játszott szerepet:

A szeles időjárás, ami már az éjjeli-hajnali órákban is sorozatosan nulla eurós árakat okozott az olcsó importlehetőségek miatt,

A többnyire napos időjárás, ami mellett napközben az itthoni naperőművek jelentős mértékben járultak hozzá a villamosenergia termeléshez,

Maga a vasárnapi munkaszüneti nap, amikor az áramigény eleve alacsonyabb.

A fentiek miatt a megugrott időjárásfüggő energiatermelés visszafogott áramkereslettel találkozott, és ezekből alakult ki a tegnapi napra az órás áraknál az alábbi fekete vonal.

Így tehát éjféltől egészen délután 4 óráig közel nulla, vagy negatív áramár alakult ki Magyarországon, ami a naperőművek piaci alapú árbevételét és megtérülését továbbra is rontotta.

Forrás: HUPX

Az éjjeli órákban jellemzően a magasabb termelési költségű gázerőművek az ármeghatározók, és ezért ritkák a nulla közeli órás árak. Ilyenre csak akkor kerül sor, amikor a nagyon szeles nyugat- és észak-európai időjárás mellett a túltermelés leszorítja a mi térségünk nagykereskedelmi piacán is az áramárakat. Ez most meg is történt, és a HungaroMet vasárnapi összefoglalója is utalt a szeles időjárásra. Erre jött rá a többnyire napos időjárás, ami mellett az ipari méretű naperőművek bizonyos negyedórákban bőven 2000 MW feletti termeltek be a hálózatra a MAVIR adatai szerint; és így a délelőtt 10-12 óra körüli idősávban még tekintélyes mennyiségű áramexportra is sor került.

Forrás: MAVIR

A 16 egymást követő órában kvázi nulla, vagy negatív órás ár tényleg ritka Magyarországon, az elmúlt évekből csak egyetlen példát találtunk rövid vizsgálatunk alapján.

2022. december 31-én, és 2023. január elsején éjjjel-hajnalban ugyanis a szeles időjárás mellett "csak" 8-10 óra körüli időintervallumokban volt nulla körül az ár, de 2023. július 2-án a hajnali 1 és 2 óra közötti idősávtól délután 4-5 óra közötti idősávig, azaz 16 darab egymást követő órás ár, szintén kvázi nulla, vagy (erősen) negatív volt az ár. Az azonban a nyár kellős közepén volt, most viszont október közepét írunk, így tehát tényleg szinte példátlan az, ami most megtörtént Magyarországon.

