Sokan csodálkoznának azon, mennyi busz viszi ki a magyarokat Nagyváradra dolgozni

A magyar és a román bérek kérdése is szóba került a Portfolio Budapest Economic Forum 2024 konferenciájának azon panelbeszélgetésén, amelyen a régiós országokban jelenlévő vállalatok vezetői értékelték a térségre jellemző jelenlegi üzleti környezetet. A panel arra is kitért, hogy az OTP és az AutoWallis példája azt mutatja, hogy hazai cégek megfelelő stratégia mentén jelentős piaci szerepet tölthetnek be a közép-kelet-európai térségben.