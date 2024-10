Fehér karácsony: minden évben reménykedünk, és már idén is vannak jelei

A Google Trends adatait szemügyre véve látható, hogy bár Magyarország jelentős részén hosszú évek, évtizedek óta nem láttunk fehér karácsonyt, az emberek reménykedése, vagy legalábbis internetes érdeklődése még mindig számottevő a témában. Az is jól látható, hogy már a nyár végével elkezd nőni a téli időjárás, a karácsonyi időjárás iránti érdeklődés, sőt még - ahogy arra számos mém is utal - a karácsonyi zenékre való keresések száma is.

Téli időjárás: bizonytalan előrejelzések érkeztek

A Severe Weather Europe elemzése alapján nemrég megnéztük, milyen időjárás várható Európában és a Föld északi féltekéjén.

A modelleken nyugvó, hosszú távú előrejelzések alapján egyelőre nem tudjuk, hogy lesz-e idén fehér karácsonyunk, azonban az időjárási folyamatok alapján lehet következtetni arra, hogy a téli hónapokban mennyi hó érkezik majd Európába.

Az ECMWF modellezése szerint az idei tél az átlagosnál kisebb mennyiségű havat hoz majd Európában,

egyedül az északi, skandináv területeken várható normál, vagy átlag feletti hómennyiség.

A másik két elemzett modell, a Egyesült Királyság Meteorológiai Szolgálata által készített (UKMO) és az észak-amerikai, több modellből álló előrejelző rendszer, az NMME az Európában megszokottal javarészt megegyező időjárást jósol az idei télre.

Arról is beszámoltunk, más előrejelzések szerint az idei tél várhatóan hidegebb lesz a tavalyinál, de még mindig melegebb marad a hosszú távú, 30 éves átlagnál.

Ez ahhoz képest sem meglepő, hogy tavaly például minden idők harmadik legenyhébb tele volt Németországban.

Az előrejelzések szerint az évszak melegebb lesz a 10 és a 30 éves átlagnál, de hidegebb, mint tavaly

- fogalmazott Matthew Dross, a Maxar előrejelző cég meteorológusa.

A szakértők a La Niña jelenség hatásaival számolnak, amely általában hűvösebb időjárást eredményez a kontinensen

A télre gyenge/közepes La Niña eseményt jósolnak, ami általában a szokásosnál hidegebb hőmérsékletet jelent Nyugat-Európában, így november és december felé néhány hidegebb időszakot várunk

- jelentette ki Andrew Pedrini, az Atmospheric G2 meteorológusa.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 10. 01. Kiadták a figyelmeztetést: hidegebb lehet az idei tél Európában

A Google és a fehér karácsony

Korábbi írásunkban már részletesen bemutattuk a Google Trends alapjait, a Google Trends használatának főbb tudnivalóit, és összefoglaltuk, pontosan hogyan kell értelmezni a Google Trends grafikonjainak adatait, és a program "Jelenleg felkapott" aloldalát ahhoz, hogy megtudjuk, mik a legnépszerűbb témák, hírek a világban és Magyarországon.

A Google Trends adatai alapján nemrég megnéztük, mekkora volt az internetes érdeklődés különböző területeken a Milton hurrikán és a Kirk hurrikán idején, korábban pedig olyan témákat is, mint a közel-keleti konfliktus iránti internetes érdeklődés, a Magyarországot sújtó extrém időjárás, továbbá azt követő történelmi árvizek idején mért Google-keresések.

A fehér karácsonyhoz és a karácsonyi, téli időjáráshoz kapcsolódó keresési kifejezéseket (fehér karácsony, karácsony időjárás, karácsonyi időjárás, téli időjárás, tél időjárás) vizsgálva megállapítható, hogy a "fehér karácsony" keresési kifejezés a legnépszerűbb, előzve a "karácsonyi időjárás" kifejezés iránti érdeklődést. Emellett az is látszik, hogy a "téli időjárás" keresőszó iránti érdeklődés emelkedése kezdődik a legkorábban és tart a legtovább.

Kép forrása: Google Trends

A "fehér karácsony" iránti érdeklődés az elmúlt 5 évben nem hozott egyértelmű trendet, azonban a tavalyi év során volt a legkiemelkedőbb. Érdekes jelenség, hogy többször már meglehetősen korán, rövid ideig tartó és mérsékelt kiemelkedés kezdődik, és

ez idén a megszokotthoz képest is látványosabb volt, szeptember elején.

Kép forrása: Google Trends

A "White Christmas" keresés kifejezés iránti érdeklődés szezonális kiemelkedése nem mutat jelentős változást, amennyiben világszerte, 2004 óta vizsgáljuk azt.

Kép forrása: Google Trends

A "White Christmas" keresés kifejezés érthető módon az angol nyelvű országokban a legnépszerűbb, így a TOP5-be az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Ausztrália, Írország és Kanada fért be.

Kép forrása: Google Trends

A nyár végével számtalan mém témája a karácsonyi zenék előkerülése, és jól látható, a humoros tartalmaknak van alapja, hiszen már most is emelkedést láthatunk több népszerű karácsonyi zeneszám esetében is.

Kép forrása: Google Trends

A kiválasztott zeneszámok esetében érdekes felosztás látszik: az elmúlt öt év adatai alapján az "All I Want for Christmas Is You" többek között a nyugati féltekén, Ausztráliában és Új-Zélandon domináns, míg a "Last Christmas" Eurázsia országainak többségében favorit.

Kép forrása: Google Trends

Amennyiben a szűrőt az "Internetes keresés" helyett a "YouTube-keresés" kategóriára szűkítjük, nem látunk jelentős különbséget.

Kép forrása: Google Trends

Azonban a régiók szerinti bontás máris más képet mutat, több különbség is látszik.

Kép forrása: Google Trends

Fehér karácsony és a népi megfigyelések

Két népi megfigyelés is kapcsolódik a karácsonyhoz, a karácsonyi havazáshoz. Az egyik népi bölcsesség szerint Márton napján (november 11-én) erre kell figyelni:

Ha Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.

A másik szerint november 25-e is előre jelzi, milyen idő várható karácsonykor.

Ha Katalin kopog, karácsony locsog.

Nagyjából egy hónap múlva meglátjuk tehát, milyen időjárás várható karácsonykor a nép hiedelmek alapján.

A cikket a Google támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio