Kongatják a vészharangot: jöhetnek az áramkimaradások és megszakadhatnak az ellátási láncok

Minimálisan javultak a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének kilátásai az egy évvel korábbihoz képest, de az országok és vállalatok által beígért intézkedések teljes körű megvalósításán túl további jelentős intézkedések is szükségesek a klímacélok eléréséhez - derül ki a Nemzetközi Energia Ügynökség 2024-es éves nagy jelentéséből.

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) World Energy Outlook 2024 című jelentésében a megszokott módon ezúttal is három forgatókönyv mentén modellezte az energiával kapcsolatos főbb trendek lehetséges alakulását 2050-ig: a már eldöntött, megállapított politikák (Stated Policies Scenario - STEPS) keretei között, a bejelentett ígéretek (Announced Pledges Scenario - APS) megvalósulása esetén, illetve a 2050-es klímasemlegesség eléréséhez vezető útvonalat kijelölve (Net Zero Emissions by 2050 Scenario - NZE). A 2050-es klímasemlegesség elérése a feltétele annak, hogy a 21. század végén a globális átlaghőmérséklet az iparosodás előttinél legfeljebb mintegy 2 Celsius-fokkal, de lehetőleg jóval kisebb mértékben legyen magasabb, ami az ENSZ éghajlatváltozási kormányközeli testület - a világ országainak nagy többsége által jóváhagyott - álláspontja szerint

a katasztrofális mértékű klímaváltozás megelőzéséhez elengedhetetlen.

Hol várható jelentős kibocsátás-csökkentés?

A historikus adatok szerint a világ energiával kapcsolatos éves CO2-emissziója 2023-ban valamivel több, mint 1%-kal új rekordot jelentő 37,7 milliárd tonnára nőtt. Az IEA jelentése szerint ez a 2020-as évek közepéig 38 milliárd tonna fölé emelkedik, mielőtt 2050-ig 29 milliárd tonnára csökken a STEPS forgatókönyv esetén. A 2023-as jelentés hasonló szcenáriója még 30 milliárd tonnás emisszióval számolt 2050-ben, vagyis e szerint az elmúlt évben enyhén javultak a pusztán a már eldöntött politikai kereteket figyelembe vevő, a már meghozott döntéseken és intézkedéseken alapuló forgatókönyv által előre vetített kilátások.

A csökkenés ez esetben nagyrészt

a fejlett gazdaságok villamosenergia-szektorában és szállítási-közlekedési szektorában menne végbe

elsősorban a megújulók terjedésének, a fosszilis források visszaszorulásának, illetve az energiahatékonyság növekedésének köszönhetően, míg a feltörekvő és fejlődő országokban jóval szerényebb mértékben esne az emisszió, mivel itt a közúti szállítás és az ipar kibocsátása még nőne is az évszázad közepéig.

Az APS forgatókönyvben nem történt változás a legutóbbi jelentés óta, így az ígért szabályozási változtatások megvalósulása esetén a globális szén-dioxid-kibocsátás 2030-ig 32 milliárd tonnára, 2050-ig pedig 12 milliárd tonnára süllyedne. Ha e szcenárió realizálódna, akkor a fejlett gazdaságok 2050-ig közel nullára csökkentik emissziójukat.

Így alakulhat a CO2-emisszió és az egy főre jutó GDP regionálisan a STEPS, illetve APS forgatókönyvek megvalósulása esetén:

Az anyag kiemeli:

a klímacélok eléréséhez ennél is jóval meredekebb kibocsátáscsökkentésre lenne szükség.

Az NZE forgatókönyvet követve a világ emissziójának már a mostani évtized végéig, 2030-ig mintegy harmadával, 25 milliárd tonnára kellene esnie, 2050-ig pedig nulla közelébe. Ez azt feltételezi, hogy a fejlett országok gazdaságai már a 2040-es évek közepéig elérik a nulla közeli kibocsátási szintet, 2050-ben pedig már csaknem 1 milliárd tonna szén-dioxidot vonnak ki a légkörből különféle negatív emissziós technológiákkal. Az NZE forgatókönyv alapján Kína 2050 körül, a többi feltörekvő és fejlődő gazdaság pedig csak jócskán ez után éri majd a nettó nulla kibocsátási szintet.

Mindez azt jelenti, hogy míg a jelenlegi pályán maradva a globális kibocsátás évi 1%-kal, a tett ígéretek teljesítésével pedig évi 4%-kal csökkenne 2030 és 2050 között, addig a klímacélok eléréséhez évente 15%-kal kellene mérsékelni az emissziót, ami háromszor gyorsabb, mint a 2020-ban, a Covid-19 világjárvány kitörése után mért csökkenés.

A metán is nagy probléma

A CO2- mellett a metán-kibocsátás szerepe is kiemelkedő a klímaváltozás előidézésében, számítások szerint ez a gáz felelős a hosszú távú globális hőmérséklet-emelkedés mintegy 30%-áért. Bár ez esetben jóval kisebb tömegű emisszióról van szó, mint a szén-dioxidnál, és a metán sokkal rövidebb ideig stabil a légkörben, mint utóbbi, egyúttal azonban annál sokszorosan agresszívabb üvegházhatású gáz.

A jelentés szerint van lehetőség a metánemisszió azonnali és alacsony költségű csökkentésére. A nagyrészt fosszilis tüzelőanyagokból származó metánkibocsátás

körülbelül kétharmada elkerülhető lenne ismert és könnyen elérhető technológiák alkalmazásával,

gyakran alacsony vagy akár negatív költséggel, ami azt jelenti, hogy a földgáz fő komponensét képező, ahhoz hasonlóan felhasználható gáz emisszióját sok esetben pénzügyileg is megérné csökkenteni. Az IEA szerint egy körülbelül 20 USD/tonna CO2-egyenérték kibocsátási ár alkalmazásával a fosszilis tüzelőanyagokból származó metánkibocsátás csökkentésére irányuló szinte valamennyi intézkedés alkalmazását költséghatékonnyá lehetne tenni.

Az országok, valamint az érintett olaj- és gázvállalatok részéről az ígéretek szintjén már egyre komolyabb elköteleződés tapasztalható a metánkibocsátás csökkentésére. Az emisszió az összes forgatókönyv szerint érdemben eshet 2030-ig, azonban a STEPS 25%-os és APS 50%-os várható kibocsátáscsökkentése még így is jóval elmarad a klímacélok eléréséhez szükségesnek tartott 75%-os aránytól (NZE).

Az IEA alábbi grafikonja az egyes forgatókönyvek megvalósulása esetén várható metánemisszió-csökkentés mellett az olaj-, gáz- é szénipar metánkibocsátási intenzitásának lehetséges alakulását, vagyis az egységnyi energiahordozó-ellátáshoz fűződő emisszió mértékét is jelzi.

Súlyos következményei lehetnek a felmelegedésnek

A három forgatókönyv nagyon különböző kimenetelt vetít előre a globális átlaghőmérséklet jövőbeli lehetséges alakulását illetően. Az ígéretek és további intézkedések teljesülése nélkül (STEPS) a felmelegedés mértéke a jelenlegi mintegy 1,3 Celsius-fokról 2050-ig 1,9 fok fölé, 2100-ig pedig 2,4 fokra emelkedik az iparosodás előtti (kalkulált) értékről. Az APS szcenárió megvalósulása 1,7 fokos felmelegedést eredményezne az évszázad végére, míg az NZE forgatókönyvben a globális átlaghőmérséklet ugyan már 2040-ben 1,6 fokkal haladná meg a bázist, ez azonban 1,5 fok alá csökkenne 2100-ig.

A földi éghajlat által a jövőbeli kibocsátásra és felmelegedésre adandó fizikai válaszok bizonytalanságai miatt azonban ettől eltérő, magasabb (és alacsonyabb) hőmérsékleti kimenetelek sem zárhatóak ki a jelentés szerint. Így például 33% esély van arra, hogy az átlaghőmérséklet emelkedésének mértéke a STEPS forgatókönyvben meghaladja a 2,6 fokot 2100-ban, és hasonló esély van arra is, hogy ez az NZE szcenárió megvalósulása esetén is 1,6 fok felett marad az évszázad végén is.

Ezek az értékek a lehetséges hosszú távú átlagos hőmérséklet-emelkedésre vonatkoznak. A természetes ciklusokból adódó rövid távú éghajlati változékonyság (mint például az El Niño–déli oszcilláció) akár 0,2 Celsius-fokkal is emelhetik átmenetileg a globális átlaghőmérsékletet, így az egyes hónapokban vagy években meghaladhatja vagy alacsonyabb is lehet a hosszú távú átlagos trendnél.

Több becslés szerint a 2023 júliusa és 2024 júniusa közötti 12 hónapban a globális átlaghőmérséklet már több, mint 1,5 fokkal magasabb volt az iparosodás előttinél. A 2015-ös Párizsi Klímaegyezmény hőmérsékleti céljait azonban általánosan a hosszú távú felmelegedési szintekre vonatkoztatják, így ha a földi átlaghőmérséklet emelkedésének mértéke időszakosan meg is haladja a fő célt jelentő 1,5 fokot, hosszabb távon a hőmérséklet visszaeshet - teszi hozzá a jelentés.

Az éghajlatváltozásnak az energiarendszerre és -felhasználásra is jelentős hatásai vannak, már jelenleg is. Ezek közé tartozik az erőművek tényleges kapacitásának csökkenése, az átviteli veszteségek növekedése, a hűtési energiaigény növekedése és a fűtési energiaigény csökkenése. A szélsőséges időjárási események, mint a hőhullámok, árvizek, aszályok és viharok károkat okoztak az energiainfrastruktúra minden típusában,

áramkimaradásokhoz és az energiaellátási láncok megszakadásához, átmeneti áremelkedéshez és a gazdasági teljesítmény kieséshez vezetnek.

A kapcsolódó költségek a jövőben várhatóan tovább emelkednek, különösen ha a hőmérséklet nagyobb mértékben emelkedik.

Címlapkép forrása: Jim Sugar via Getty Images