Összement a magyarok ikonikus csemegéje

Az elmúlt bő másfél hónapban több termék méretét csökkentette a gyártója, van köztünk több kávéféleség, rágcsálnivaló és édesség is, de ami sokaknak fájhat az egy olyan étel, amely évtizedek óta a magyarok asztalán van. Ezekről a zsugorodó termékekről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) továbbra is listát vezet.

Ősszel is folytatódott a zsugorinfláció a boltokban, több gyártó és forgalmazó is tájékoztatta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih), hogy megszüntetik termékeik korábbi kiszerelését és annál kisebbek kerülnek a polcokra. Mindez természetesen nem jelenti, hogy az árak sem csökkentek (erről nem kell jelentést adniuk a cégeknek), de minden esetben erős lehet a gyanúnk, hogy nem a vásárlói szokások megváltoztatása áll a zsugorodás mögött, hanem a rejtett áremelés.

A bejelentési kötelezettség minden olyan előrecsomagolt terméket érint, amelyet 2020. január 1., illetve 2023. július 1. között forgalmaztak és amellyel a vásárlók találkozhatnak az 1 milliárd forint árbevételt meghaladó üzletekben. A kormány azt is kötelezővé tette, hogy a zsugorodásról a boltokban is tájékoztassák a vásárlókat. Ez alól csak egy kibúvó van, ha a kisebb kiszerelés mellett a korábbit is forgalmazza az üzlet legalább 6 hónapig.

Kávék

A zsugorítás több kávéfajtát is érintett, például az Omnia 3in1 Classic kávépor doboza korábban 350 grammos volt, mostantól azonban 222 grammos lesz, ami a tasakok tömegének csökkenését eredményezi. A Jacobs 3in1 Original (20x12,6 g) esetében is hasonló a helyzet: a korábbi 304 gramm helyett már csak 252 gramm lesz, ami 17,1 százalékos csökkenést jelent, továbbra is 20 darabos kiszerelésben. A kávéitaloknál a MIZO Coffee Selection (több ízben) 330 ml-ről 250 ml-re csökkent, ami 24,2 százalékos zsugorodás.

Kisebb adventi naptárak

A Relkon, édességet rejtő adventi naptárak (Mancs őrjárat, Én kicsi pónim, Peppa malac, Spongya bob) tömege 75 grammról 50 grammra csökkent, ami 33,3 százalékos zsugorodás. Sokak kedvenc desszertje, a The Belgian Seashells Original "tengergyümölcsei" korábbi 250 grammos kiszerelése már csak 195 gramm (-22 százalék).

A rágcsálnivalók közül a Chio Flips Földimogyorós korábbi 100 grammos kiszerelés már csak 80 gramm (-20 százalék).

A gyorsételek kedvelőinak rossz hír, hogy a Knorr paradicsom-mozzarellás tésztás snack 72 grammról 63 grammra csökkent (-12,5 százalék). A Privát Hús Bükkfával füstölt angolszalonna mérete 20 százalékkal megy össze (100-ról 80 grammra).

Mi lesz a májkrémes kenyérrel?

Sok magyar család szomorkodhat, mert

a Globus Családi sertésmájkrém 190 grammról 180 grammra zsugorodott, ami 5,3 százalékos csökkenés.

A csökkenő méretű termékek szeptember 2.. és október 16. között Termék Mértékegység Korábbi méret Új méret Változás (%) Omnia 3in1 Classic (20x11.1g) gramm 350 222 -36,6% Jacobs 3in1 Original (20x12.6g) gramm 304 252 -17,1% MIZO Coffee Selection(több ízben) milliliter 330 250 -24,2% Damla Gummy Sour Tubes (gumicukor) gramm 35 30 -14,3% The Belgian Seashells Original tengergyümölcse desszert gramm 250 195 -22,0% Relkon adventi naptár (több témában) gramm 75 50 -33,3% Chio Flips Földimogyorós gramm 100 80 -20,0% KNORR Snack tészta paradicsom-mozzarellás szósszal gramm 72 63 -12,5% Privát Hús, Bükkfával füstölt angolszalonna gramm 100 80 -20,0% Globus Családi sertésmájkrém gramm 190 180 -5,3% Scitec Nutrition - OMEGA-3 100 lágyzselatin kapszula gramm 149 142 -4,7% Forrás: Nébih

Címlapkép forrása: REDA&CO via Getty Images