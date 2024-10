Sokan szinte azonnal állították hűtésről fűtésre a klímát idén ősszel

Idén szinte összemosódott a hűtési szezon vége és fűtési időszak eleje Magyarországon, miután a hőmérséklet szélsőséges hullámzása miatt sok háztartás jóformán átmenet nélkül váltott hűtésről fűtésre.

A hőmérséklet és az energiafelhasználás rövid idő, néhány nap alatt szokatlan módon évtizedes rekord csúcs- és mélypontokat járt be az ősz első felében, különösen szeptemberben - derül ki a HungaroMet, az FGSZ, valamint a MAVIR Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által rendelkezésünkre bocsátott adataiból.

A szeptember még nyárias idővel, hőségriadóval és hőmérsékleti rekordokkal indult. A hónap első hetében az országos napi átlaghőmérséklet 25 Celsius-fok körül, sőt bizonyos napokon e felett alakult, regionálisan pedig ennél is magasabb értékek is előfordultak.

A hőség hatására csúcsra járt a légkondicionáló berendezések használata, és jelentős részben ennek következtében minimum 12 éves rekordra emelkedett a napi áramfogyasztás (bruttó villamosenergia-forgalom).

Az augusztusról áthúzódó kánikula olyan nagy volt, hogy a fokozott klímázással megemelkedő áramigény kielégítésére az esti órákban a hazai gázerőművek termelését is alaposan fel kellett pörgetni. Feltételezhetően legalább részben ez a 25 fokos középhőmérséklet felett jelentkező hatás látszik a napi földgázfelhasználást mutató grafikonon is.

A forróság szeptember 8-áig tartott, majd az átlaghőmérséklet kevesebb, mint egy hét alatt a nyáron is kiemelkedőnek számító 25 fok körüli szintről alig több, mint 10 fokra zuhant, ami a sokéves átlag alapján nagyjából az október végi állapotoknak feleltethető meg. A napokon át kitartó több, mint évtizedes rekord alacsony hőmérsékleti értékek nagyrészt a Magyarországot is elérő Boris nevű ciklonnak voltak tulajdoníthatóak, és ez, valamint az ezzel együtt érkező, a hőérzetet tovább csökkentő erős vagy viharos szél, illetve jelentős mennyiségű csapadék már érezhetően növelte a fűtési célú energiaigényt.

Ez nem csak a földgázfelhasználási adatokból olvasható le, de a villamosenergia-fogyasztás alakulása is erre utal. Ugyanis, bár a kánikula elmúltával a villamosenergia-forgalom rövid időre visszaesett, ezt követően szinte azonnal ismét emelkedni kezdett, és ha nem is érte el a szeptember első hetében látott csúcsokat, jóval az elmúlt évek átlaga felett alakult. A jelenség magyarázatát az adhatja, hogy sokan kis túlzással a hűtésről szinte azonnal fűtési üzemmódra állíthatták át klímaberendezéseiket.

A felhős időben a naperőművek termelése is jócskán visszaesett, de azért teljesen nem szűnt meg, így a tényleges villamosenergia-felhasználás valamivel annál is nagyobb volt, mint amit a grafikon jelez, mivel az nem tartalmazza a háztartási méretű (HMKE) napelemes kiserőművek, valamint a saját célra termelő, visszatáplálás elleni védelemmel ellátott erőművek hatásait. Ez a korábbi évek grafikonon feltüntetett adataira is igaz, azonban a hazai naperőmű-kapacitás (ahogyan a villamos energia fűtésben betöltött szerepének) növekedése az utóbbi években vett igazán lendületet, így a korábbi évek áramfogyasztását mutató görbéit ezek figyelembevételével kevésbé kellene felfelé korrigálni.

A hőmérséklet ingadozása szeptember második felében is folytatódott. A viharos idő elvonultával ismét sokéves rekord magasságba emelkedett a hőmérséklet, a gáz- és áramfogyasztás pedig megint csökkent - utóbbi ezúttal a változatosság kedvéért sokéves mélypontra esett.

Nem váratott magára az újabb csavar, így szeptember utolsó napjára már újfent több, mint évtizedes rekordot jelentő alacsony hőmérsékleti értékek alakultak ki. Ezzel együtt a földgázfelhasználás is meglódult, a villamosenergia-fogyasztás viszont érdekes módon jelentősen a két héttel korábbi szint alá - közel rekord mélységbe - esett, noha a két időszak napi hőmérsékleti értékei országos átlagban nagyon hasonlóan alakultak.

Ezt magyarázhatja az, hogy míg szeptember második harmadában még sokan (talán az éves ellenőrzés előtt állva) nem akarták bekapcsolni a gázfűtést, és még a nagyrészt gázalapú távhőszolgáltatás sem indult el, ezért áthidaló megoldásként klímával fűtöttek, az október első napjaiban is kitartó hűvösebb időszakban viszont már merőben más volt a helyzet, és előtérbe került a hagyományos gázfűtés. Október első napjaiban aztán a villamosenergia-forgalom újból sokéves csúcsra emelkedett, ami látszólag ellentmond az előbbinek, valójában azonban ezzel együtt lehetséges, hogy az eddigre ismét kihűlő lakásokat sokan megint a klímás megoldással igyekeztek felfűteni.

Egyre gyakrabban lehet hasonló az ősz

A nem ritkán az egyes országrészek között egy időben is jókora eltéréseket eredményező gyors hőmérséklet-ingadozás, a klímák mellett az egyéb elektromos fűtési megoldások (például a hőszivattyúk) terjedése és a földgáz szerepének csökkenése a hagyományos energiafelhasználási mintázatokat is átalakítja, amihez a naptárhatások (a hétvégék és ünnepnapok fogyasztáscsökkentő hatása) is hozzájárul. A klímamodellek szerint az éghajlatváltozás fokozódásával egyre gyakoribbá és szélsőségesebbé válhatnak az extrém időjárási jelenségek, így a jövőben várhatóan egyre gyakrabban alakulhatnak ki az idei ősz első felében tapasztaltakhoz hasonló, ma még szokatlannak nevezhető hőmérsékleti és energiafelhasználási értékek.

