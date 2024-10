Európa magára talált, de a magyar gazdaságon ez sem segített

A magyar gazdaság teljesített a leggyengébben a harmadik negyedévben azon gazdaságok közül, akik már közzétették a GDP-növekedési statisztikájukat, az alulteljesítés nem is kicsi. Éves bázison a második legrosszabb helyen áll Magyarország. A helyzet azért különösen aggasztó, mert a magyar gazdaság akkor esett, amikor Európa legtöbb országa épp meglepően jó növekedési adatokat tudott produkálni.

Ma délelőtt megérkezett több európai ország GDP-adata, köztük a magyar is. Ami az európai összképet illeti, alapvetően pozitív a kép: két év stagnálás után végre a növekedés egyértelmű jeleit mutatja a kontinens gazdasága, 2024 harmadik negyedévében gyorsult a növekedés 0,4%-ra. Éves bázison már az 1%-ot közelíti a növekedés.

Magyarországot az európai növekedés sem tudta felhúzni

A felpattanás az elemzőket is meglepte: a nagy tagállamok közül a francia, a német és a spanyol is meglepően jól teljesített, egyedül az olasz okozott csalódást a stagnálással. A spanyol adat egyenesen bivalyerős lett, az ibériai gazdaság olyan jelentős tempóban növekszik, messze meghaladva az eurózóna átlagát is, éves ütemben 3,4% a növekedés. Kellemes meglepetést okozott Németország, amely elkerülte a recessziót, és a harmadik negyedévben 0,2%-kal tudott emelkedni a várt visszaesés helyett.

Az összeurópai helyzet javul, ennek viszont mégsem tudunk örülni: a magyar gazdaság kifejezetten rosszul teljesített a harmadik negyedévben.

Magyarországig már nem ért el az európai növekedés szele, a magyar gazdaság a várt felett zsugorodotott, a harmadik negyedévben jelentős, 0,7%-os volt a visszaesés. Az elemzők számítottak a gyenge adatra, de a közlésben szereplő szám végül a 0,2%-os várt visszaesést is messze meghaladta.

Ezzel a magyar növekedés volt a leggyengébb egész Európában negyedéves bázison az eddig közlő országok közül. Rajtunk kívül esett még Lettország (-0,4%) és Svédország (-0,1%) esett, Olaszország stagnált. Az eurózóna 0,4%-kal, az EU 0,3%-kal tudott növekedni. Fontos elmondani, hogy számos ország még nem közölte a harmadik negyedéves GDP-adatot, előfordulhat, hogy végül nem Magyarország lesz a rangsor alján.

Ha megnézzük az éves indexeket, csak picit lesz kevésbé rossz a kép. Az előző év azonos időszakához képest a magyar gazdaság 0,7%-kal esett, ennél mélyebb volt a lett visszaesés (1,4%). Itt is elmondható, hogy a végső eredményhirtetéshez még meg kell várni a többi ország adatközlését, nagyot változhat még a kép.

Európa kezd magára találni a sokkok után

Európa 2022 vége és 2024 eleje közt stagnált, amely több tényező együttes hatása miatt volt. A megugró infláció visszavette a lakossági keresletet, a reálbérek csökkentek, nem tudott nőni a fogyasztás. Az energiaárak emelkedése – amely nagy részben az oroszok szállítási korlátozásainak, majd a háborújuk miatti piaci aggodalom, valamint a rájuk kivetett szankcióknak köszönhető – külön megütötte az európai gazdaságot, az ipari termelést is visszavetette. Noha az energiaárak jócskán estek a 2022-es csúcsukról, a korábbi évekhez képest még mindig magas az energia ára a kontinensen.

Nem támogatta az európai gazdasági növekedést a külső környezet változása sem, Kína strukturális nehézségeken megy keresztül. Emellett az ipari folyamatok is visszahúzzák az exportorientált európai gazdaságot.

Az egyes tagállamok közti különbségek szembetűnőek: míg Németország 5 éve stagnál, Spanyolország olyan növekedési számokat produkál, amelyre békeidőben is büszkék lehetnének. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy a fent felsorolt sokkok nem eltérő mértékben érintik az egyes gazdaságokat: a spanyol ipar például kevésbé szorul rá a megdrágult energia importjára, miközben kevésbé kitett az exportsokkoknak, mint a német ipar. Emellett a spanyolok nagyot profitáltak az átalakuló fogyasztói magatartásból, amely szerint a boltokban kevesebbet, a turisztikai szolgáltatásokra viszont többet költenek az európaiak. Ez a legtöbb déli tagállam GDP-jében látszik (kivéve Olaszország, ahol a turizmus súlya nem olyan kimagasló, mint a többi déli államban, cserébe jelentős az ipara, amit viszont megütöttek a ciklikus sokkok).

A következő években az várható, hogy az európai gazdaság folytatja a helyreállást, a jelentős reálbér-emelkedés miatt ugyanis a fogyasztás alighanem élénkülni fog. Az ipari kihívások viszont strukturálisak, ezért elképzelhető, hogy az ipar még több éven át nem fogja támogatni a gazdasági növekedést a kontinensen. A következő években 1-1,5% körüli növekedés a legvalószínűbb a kontinensen az eltérő tagállami dinamikák fennmaradásával.

Magyarországon várat magára a felpattanás

Különösen érdekes a friss magyar visszaesés annak fényében, hogy Európa emelkedni tudott, hiszen legtöbbször a kontinens teljesítménye erőteljesen kihat a magyar adatokra is, és a kormányzat is a külső környezet gyengélkedésével magyarázza a magyar gazdaság gyenge teljesítményét.

Magyarországon is az elmúlt években sokáig a gyenge fogyasztás fogta vissza a gazdaságot, ám a masszív reálbér-emelkedés miatt az utóbbi hónapokban már élénkülni látszik a bolti forgalom. A beruházások viszont továbbra is nyomottak, amelyet a külső környezet (a német ipar) gyengélkedése mellett magyaráz a továbbra is magas kamat, a magasan ragadt energiaszint és az ipart érintő strukturális kihívások. Nem segít a helyzeten, hogy az EU-s források sem tudják támogatni az ipar teljesítményét.

A második után a harmadik negyedév sem hozta el a várva várt felpattanást a hazai gazdaságban, sőt - értékelte az adatokat Nagy János, az Erste Bank elemzője. Emlékeztetet, hogy az év elején még azt gondoltuk, hogy a magyar gazdaság egy hófehér jaguár, 2,5 százalék körüli növekedést hozhat idén a tavalyi recesszió után.

A második negyedéves adat után kiderült, hogy egyáltalán nem fehér, most pedig az is, hogy nem is jaguár.

A mai adat beérkezéséig 1,4 százalékos bővülésre számítottunk, ami pesszimistának számított a piacon és most így is teljesen elérhetetlenné vált. A részletek ismeretében revideáljuk majd az értéket, ami valahol 0,5-1,0 százalékos sávban lehet - mondja Nagy.

A friss adatközlés komoly aggodalomra ad okot - írja értékelésében Virovácz Péter. Az ING Bank vezető közgazdásza szerint önmagában az nem nevezhető meglepetésnek, hogy az agrárium, az ipar és az építőipar együttes teljesítménye közel 2 százalékponttal járult hozzá a gazdaság visszaeséséhez. A meglepetést az adja, hogy a szolgáltatások, valamint a termékadók és -támogatások egyenlegének együttes növekedési hozzájárulása csupán 1,2 százalékpont lehetett. Ez messze alulmúlja a várakozásokat. Virovácz szerint a frissen beérkezett adatok hatására már nem arról kell beszélnünk, hogy miként érhető el a 1,5 százalékos növekedés, hanem

annak kell szurkolni, hogy elérhető legyen a 0,5 százalék.

Csupán a technikai hatások következtében – a gyengébb áthúzódó hatás miatt – az ING Bank jövő évi GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzése 2,9 százalékra módosult.

A nagyon gyenge harmadik negyedéves adatok ismeretében a növekedés 2024-ben 0,5-1% között alakulhat, valószínűleg közelebb a tartomány alsó határához - írja gyorsértékelésében az OTP elemzési központja. „A gyenge mögöttes folyamatok szintén lefelé mutató kockázatot jelentenek a 2025-ös 2,8%-os előrejelzésünkhöz, de vannak olyan tényezők, amelyek segíthetik a jövő évi növekedést” - mondják az OTP szakértői.

