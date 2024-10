Új világ jön Amerikában, de a Biden-korszakot még nagyon sokáig fogjuk emlegetni

Joe Biden elnökségének négy éve alatt olyan jelentős események történtek az amerikai gazdaságban, amelyek egy része fontos fejezetet tesz majd ki a közgazdasági tankönyvekben. Az elnök hivatalba lépésével esett egybe az infláció felpattanása, amely végül 40 éves csúcsra emelkedett, ez pedig a kamatok emelkedéséhez vezetett. A Biden-korszak egyben az alacsony kamatok korának végét is jelentette: míg 2021-ben 0% körül volt az irányadó ráta, mára ez 5% környékére nőtt. Ám az elmúlt négy év legfontosabb fejleménye, hogy a fentiek ellenére az amerikai gazdaság olyan tempóban növekedett, amit támogató környezetben is jelentős teljesítménynek tartanánk.

A gazdaság, te hülye

– az 1992-es választás kampányában a Clinton-stáb főhadiszállásának falára írta ezt fel James Carville politikai tanácsadó (meg azóta már párszor írtuk mi is korábbi cikkeikben). A tanácsadó a maga közvetlen stílusában ezzel arra a jelenségre kívánt reflektálni, amely szerint a gazdaságban lezajló folyamatok jelentős hatást gyakorolnak az elnökválasztás kimenetelére.

Fent hivatkozott cikkünkben mi is foglalkoztunk már ezzel, felületesen még a politikatudományi szakirodalmat is átfutottuk ezzel kapcsolatban, és azt találtuk, hogy meglepő módon Carville-nek igaza van: ha rosszul teljesít a gazdaság, akkor az aktuális elnök újraválasztási esélyei nem túl jók. Ma ez elsőre irreleváns lehetne, hiszen Joe Biden elnök újraválasztásának esélye kereken 0%, ám a helyette induló Kamala Harris az előző négy évben a kormányzat második embere volt, így azt sejtjük, hogy a demokrata jelölt esélyeire is kihatnak a gazdasági fejlemények. Érdekes a mai helyzet, könnyen lehet ugyanis, hogy ez a választás kivételt képez majd a fenti összefüggés alól: