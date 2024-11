A halálos vírus legsúlyosabb változata terjed Európában

Újabb országokban azonosították a majomhimlő (mpox) veszélyesebb változatát. A klád 1b változat súlyosabb tüneteket produkál és magasabb a halálozási aránya is, mint a korábban terjedő variánsnak. Megnéztük, mit lehet tudni a vírusról, milyen tüneteket produkál, hol terjed, milyen járványokat okozott és hogyan lehet védekezni ellen.

Az elmúlt hetekben több országban is megjelent a majomhimlő (mpox) halálosabb változata, a klád 1b. Németországban és az Egyesült Királyságban is azonosították a vírust. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi közegészségügyi veszélyhelyzetként kezeli a vírust, amelyet szeptember óta több országban azonosítottak. Az 1b először Afrikában jelent meg.

A WHO és más egészségügyi szervezetek szerint az 1b klád egy súlyosabb lefolyású majomhimlő-változat, amely különösen veszélyes lehet olyan sérülékeny csoportokra, mint a gyermekek, várandós nők és az immunhiányos betegek. Bár a vírus bőrelváltozásokat és influenzaszerű tüneteket (láz, izomfájdalom, fáradtság) okoz, súlyos esetekben akár légzőszervi problémák, agyvelőgyulladás vagy szívizomgyulladás is kialakulhat. Az 1b klád halálozási aránya magasabb lehet, mint a korábban terjedő 2-es klád.

Mi az a majomhimlő?

Bár a vírust először majmokból izolálták (ahonnan a nevét is kapta), a kutatások azt mutatják, hogy a vírus természetes gazdái valószínűleg afrikai rágcsálók voltak. A vírus emberre való terjedése (zoonozis) feltehetően közvetlen érintkezés révén történt, például fertőzött állatok testnedveivel, vérével vagy húsával való kontaktus során. Afrikában a vadállatok vadászata és fogyasztása, valamint az ezekkel kapcsolatos szokások jelentős kockázatot jelentenek a vírus átterjedésére emberekre.