Ettől féltek: megjelent a halálos kór Németországban

Az új majomhimlő vírus (Mpox) első németországi esetét jelentették be. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) augusztusban már globális közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a halálos vírus terjedése miatt, miután a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört járvány átterjedt a szomszédos országokra.

A Bild című német napilap kedden közölte a hírt, miszerint Németországban is megjelent a majomhimlő vírus (Mpox) új változata. A Robert Koch Intézet egyelőre nem kívánt részletesebb tájékoztatást adni az esettel kapcsolatban.

Az új vírus, amely akár halálos is lehet, az elmúlt két évben már többször is a WHO figyelmének középpontjába került.

A szervezet augusztusban nemzetközi horderejű egészségügyi veszélyhelyzetet rendelt el a majomhimlő Afrikában terjedő új variánsa miatt.

A WHO főképpen egy olyan vírusvariáns miatt aggódik, amelyet 2023 végén mutattak ki a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. Az Mpox-Klade I változat Ib jelű alvariánsáról van szó.

Ez az új vírusvariáns jelent meg a nyáron Európában is, az első regisztrált esetet Svédországból jelentették. Ezt követően az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) alacsonyról mérsékeltre emelte a majomhimlő kockázati szintjét az Európai Unióban.

A gyors reakció nem volt véletlen, az Mpox változatai közül az Mpox-Klade I jár a legsúlyosabb járványügyi következményekkel:

a WHO adatai szerint a halálozási arány elérheti a 10%-ot a gyermekek és immunproblémákkal küzdő emberek esetében.

Az eddigi adatok alapján a halálozási arány 3-10% között mozgott. Ezzel szemben a Klade II változat, amely Nyugat-Afrikában elterjedt, sokkal enyhébb tüneteket okoz, és halálozási rátája is jóval alacsonyabb.

Szakértők korábban arra hívták fel a figyelmet, hogy az Mpox nem az új Covid, ugyanakkor jelezték, kritikus próbatétel előtt áll a világ a járvány miatt. Ennek megfelelően a WHO arra buzdította a világ országait, hogy minél előbb küldjenek segítséget, többek között oltóanyagot, a betegség által leginkább érintett afrikai országoknak.

A halálos vírus megfékezéséhez Németország is segítséget nyújtott: mobil laboratóriumot küldött a Kongói Demokratikus Köztársaságba, hogy segítsen az Mpox-fertőzöttek azonosításában és a betegség terjedésének megfékezésében.

Forrás: Reuters

