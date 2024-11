Függői lesznek a politikusok a szankcióknak, de nem elég ész nélkül büntetni Oroszországot

Több mint két éve beszélünk a szankciókról, de úgy tűnik, hogy a közbeszédben más értelmezésük van, mint ami a valóság. Tudna rövid áttekintést adni arról, hogy mik is valójában a szankciók, és miben különböznek a közvélemény értelmezésétől?

A szankciók lényegében a gazdasági háború eszközei. Arra szolgálnak, hogy blokkolják egy ország hozzáférését a háborúhoz szükséges pénzügyi és fizikai erőforrásokhoz. Az orosz-ukrán konfliktus esetében az EU, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság szankciókkal próbálja megváltoztatni a háború menetét azáltal, hogy korlátozza Oroszország hozzáférését a pénzhez és a technológiához. Különösen az a cél, hogy megakadályozzák Oroszországot abban, hogy rakéták, drónok, tankok és más csúcstechnológiai felszerelések építésére legyen képes.

Ez a stratégia folyamatosan jelen volt az elmúlt két és fél évben, az ukrán gazdaság támogatása és a fegyverszállítmányok mellett. A szankciók az egyik fő eszközként szolgálnak, amelyen keresztül megpróbálták befolyásolni a háború kimenetelét Ukrajna támogatása érdekében. Azonban még mindig megkérdőjelezhető, hogy mennyire voltak hatékonyak. Ez zajlik jelenleg.

Beszéljünk erről! Hatékonyak voltak a szankciók Oroszország esetében?

A szankciók hatékonysága összetett kérdés. Sok vezető azt állítja, hogy a szankciók működnek, mert Oroszországnak bonyolult útvonalakon kell megkerülnie azokat. Azonban a valódi hatékonyság mércéje a harctéri hatás kellene, hogy legyen. Van bizonyíték arra, hogy a szankciók némi hatással voltak – például Oroszország kevésbé kifinomult fegyvereket használ –, de a háború folytatódik, ami arra utal, hogy a szankciók önmagukban nem elegendők.

Úgy gondolom, hogy a háború kezdetén sok politikai vezető hibát követett el, amikor azt a benyomást keltette, hogy a szankciók olyanok, mint egy lámpakapcsoló:

felkapcsolják, és az orosz gazdaság azonnal összeomlik. Inkább olyanok, mint egy lassan eresztő autógumi: időbe telik, míg teljesen leenged az abroncs.

Hogyan javíthatjuk a szankciók hatékonyságát?

Először is, meg kell határozni a célzott fél sebezhetőségeit. Oroszország esetében fontos figyelembe venni, hogy exportőr, ami megnehezíti az ország gazdasági elfojtását. Egy olyan országot, amely mindent importál, könnyebb blokkolni, de egy exportőr mindig talál piacokat, különösen olyan árucikkek esetében, mint az olaj. Nagyon körültekintően kell kiválasztani a célpontot, és a kívánt hatást figyelembe véve tervezni a szankciókat.

Továbbá a szankciókat folyamatosan fenntartani és módosítani kell a célpont cselekedeteire reagálva.

A 2014-es orosz szankciók tanulsággal szolgálnak: nem tartották fenn őket, így Oroszországnak volt lehetősége alkalmazkodni. Most azonban az EU és szövetségesei egymást követő szankciócsomagokat vezettek be, ami létfontosságú ahhoz, hogy lépést tartsanak Oroszország alkalmazkodási taktikáival. Az új korlátozásoknak reagálniuk kell a célpont elkerülő manővereihez, és folyamatosan fenn kell tartani őket.

Mennyire volt hatékony az orosz bankok kizárása a SWIFT rendszerből?

Jelentős lépés volt, de fontos megérteni, hogy a SWIFT lényegében egy üzenetküldő rendszer. Más módok is vannak a tranzakciók közvetítésére a bankok között, így ez nem jelent végzetes csapást. Ráadásul nem minden orosz bankot zártak ki a SWIFT rendszerből, ami tovább csökkenti az intézkedés hatékonyságát.

Sokan azt gondolják, hogy a központi fizetési rendszerekből való kizárás olyan, mintha Svájcot szállnák meg – egy tabu, amelyet nem szabad megérinteni. Ezért ez egyfajta meglepetés volt a SWIFT kapcsán. De ez csak egy nagyon hatékony e-mail rendszer. Természetesen vannak más módok is a bankok közötti tranzakciók közvetítésére – nem annyira hatékonyak, de megvalósíthatók. Gondoljunk csak a faxra, telexre, kriptovalutákra.

A másik probléma a SWIFT kérdésével az, hogy ha egyetlen orosz bank is kapcsolódik a rendszerhez, akkor minden orosz bank elérheti rajta keresztül a rendszert, mivel az egyik kapcsolatban áll a többiekkel is.

A „deswifting” kapcsán sosem voltam meggyőződve arról, hogy ez egy végzetes csapás lett volna, még akkor sem, ha 100%-ban alkalmazták volna.

Csak Oroszországról és az ukrajnai háború miatt bevezetett korlátozásokról beszélünk. Ezzel szemben az USA és az EU már több tízezer szankciót vetett ki több tucat országra, például Venezuelára. Maduro rendszere azonban továbbra sem dőlt meg. Lehetséges, hogy a szankciókkal nem lehet hatékony gazdasági háborút vívni?

A szankcióknak lehet hatása, de ha önmagukban alkalmazzák őket, nem biztos, hogy elérik a végső célt. Venezuela esetében a szankciók gyengítették a gazdaságot, de nem változtatták meg a rezsimet.

Mint már említettem, fontos, hogy a szankciókat egy szélesebb stratégiával összhangban alkalmazzák, amely más eszközöket is magában foglal.

Tehát a kérdés az, hogy milyen elvárásokat határozunk meg azzal kapcsolatban, hogy mit fognak elérni a szankciók? Tudna nekem egyetlen olyan esetet mondani, amikor a modern történelemben a szankciók megállítottak egy háborút?

Valószínűleg nem, de biztos vagyok benne, hogy van erre példa. Viszont ez rávilágít: az emberek azt hiszik, hogy a szankciók olyanok, mint egy atombomba. Csak erre van szükség, igaz? A szankciók a stratégia részei.

Ezért van szükség a szankciókra az ukrán gazdaság pénzügyi támogatása és a fegyvertámogatás mellett is.

Hadd játsszam tovább az ördög ügyvédjét: mint már említettük, jelenleg az USA több mint 25 000 szankciót vezetett be különböző globális szereplőkkel szemben, az EU-nak 5000 korlátozó intézkedést vetett ki különböző szervezetekre, és ezeknek pusztító következményei vannak a szegény országokra nézve. Például számos afrikai országban, melyekre nemzetközi szankciókat vezettek be nem tudnak megfelelő egészségügyi ellátást biztosítani, nem férnek hozzá megfelelő gyógyszerekhez, nem képesek az ivóvíz megtisztítására. Tehát csak egymásra pakoljuk a szankciókat az országokra, anélkül, hogy a kívánt hatást érnénk el, néha még visszafele is elsülnek?

Én mindenképpen úgy gondolom, hogy a szankciók függőséget okoznak a politikai vezetőknek, mert bizonyos értelemben nem halálos eszközök; egyszerű módja annak, hogy megmutassuk, hogy nem helyeselünk valamit, mindemellett olcsóak is.

Úgy gondolom, ha visszamegyünk 2021-ig, az ukrajnai invázió előtti időre, még a Biden-kormányzat előtti időszakba az Egyesült Államokban, akkor Wally Adeyemo pénzügyminiszter-helyettes vezette az amerikai szankciós politika felülvizsgálatát. Az amerikai pénzügyminisztérium közzétette ezt a nagyon rövid, mindössze hét-nyolc oldalas dokumentumot, amely mintegy lefektette a szankciók alkalmazásának lépéseit.

Kijelentette, hogy az USA korábban is alkalmazott buta szankciókat. Úgy gondolom, hogy az ebben a dokumentumban foglalt elveket érdemes észben tartani, mert kijelentette, hogy világos jelzésekre van szükség arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a szankciókat fel lehessen oldani.

Így például Kubát mindig is szankciók sújtották. Mit értek el ezzel? Nehéz azt mondani, hogy bármi mást elértek, minthogy Kubát az 1950-es években tartották.

Úgy gondolom, hogy voltak olyan időszakok, amikor a vezetők a szankciók rabjává váltak, mint olyan eszköz, amellyel tenni lehet valamit, de hogy a szankciók kibocsátása mögött van-e bármilyen stratégia, azt gyakran nehéz meghatározni.

2021-ben az USA felülvizsgálta szankciós politikáját, hangsúlyozva, hogy a szankciók feloldásához világos útra van szükség, hogy elkerüljük a végtelen korlátozásokat, amelyek a gazdaságokat elfojtják anélkül, hogy elősegítenék a kívánt változást. Az Egyesült Királyság 2023-ban közzétett független szankciós stratégiája szintén tükrözi ezt a változó perspektívát, ami arra utal, hogy a nemzetek tanulnak az orosz tapasztalatokból, és a jövőben átgondoltabban alkalmazhatják a szankciókat.

Már az elején tisztáznunk kell: milyen eredményt akarunk elérni a szankciókkal? Milyen ráfordításokat és tevékenységeket kell végezni ahhoz, hogy ezt az eredményt elérjük? Úgy gondolom tehát, hogy ebben az esetben nagyon fontos, hogy folyamatosan azt mondjuk magunknak: mit akarunk elérni?

Alapvetően a háború befejezését próbáljuk elérni, és ezt az orosz hadsereg képességének csökkentésével próbáljuk elérni.

De látunk legalább részeredményeket? Több politikus, köztük a magyar kormány is, a szankciók ellen érvel, mondván, hogy azok hatástalanok, ami miatt az emberek elégedetlenek és frusztráltak.

Nem vagyok benne biztos, hogy az érzelmi érv releváns ebben az esetben, de ami releváns, az a bizonyítékok gyűjtése. Azt mutatja be, hogy a szankciók segítenek meggyengíteni az orosz hadsereget. Én erre összpontosítanék.

Úgy gondolom, hogy valószínűleg pontosan be kell bizonyítanunk, hogy mit érnek el a szankciók.

Magyarország például ez az első hely, ahol a magánszektorból azt a kérdést hallottam: „Ki fog minket kárpótolni az üzleti veszteségekért?” A legtöbb országban azt mondják:

Oké, üzleti veszteségeket szenvedtünk el, de ez semmi ahhoz képest, hogy egy orosz ballisztikus rakéta lerombolja a házunkat.

Hogyan lehet megváltoztatni ezt a felfogást? Hogyan érhetjük el, hogy az emberek jobban megértsék ennek a gazdasági háborúnak a költség-haszon arányt?

Az átláthatóság kulcsfontosságú, és ez az a terület, ahol az EU nagyon rosszul teljesít. Az Európai Bizottság pénzügyi főigazgatóság belül szükségünk van egy külön részlegre, amely összegyűjti az összes információt a végrehajtásról, a befagyasztott eszközök számáról.

Tehát kellene egy olyan egyoldalas dokumentum, ahol az áll, hogy mik a szankciók hatásai, a számok országonként, a végrehajtások száma, a kiszabott bírságok száma, a bebörtönzött emberek száma – szükség van egy havi összesítésre!

Mert ismétlem, ez nagyon fontos lesz, amíg vannak olyan országok – és Magyarország az egyik ilyen, de nem az egyetlen –, ahol a politikai narratíva szerint a szankciók nem működnek, vagy a szankciók jobban ártanak nekünk, mint a Kremlnek.

Úgy gondolom, hogy a tagállamok jelentéstételét kötelezővé kellene tenni a Bizottság felé, és ezeket a részletes adatokat nagyon átlátható és könnyen érthető módon kellene közzétenni, hogy bebizonyítsuk, ez nem így van.

Jake Sullivan, a Biden-kormány nemzetbiztonsági tanácsadója néhány hete egy hasonló felvetésre válaszolva azt mondta, hogy a hírszerző ügynökségek azért ellenzik a legtöbb ilyen adat kiadását, mert attól tartanak, hogy a szankciókról szóló átlátható információk csak segítenék a szankciók kijátszását.

Nem értek velük egyet, és nem arról van szó, hogy túlságosan pontos adatokat adnának ki egyes magánszemélyekről. Mert az átláthatóság lényege éppen az, hogy alátámassza a szankciók melletti érvelést. Ez nem bizalmas, igaz? Ez marketing információ.

Először is arra kell törekednünk, hogy a szankciók hatásait jobban láthatóvá tegyük. Ehhez ukrán forrásokból származó adatok gyűjtésére van szükség, hogy szemléltethessük a szankcióknak az orosz hadiipari képességekre gyakorolt következményeit.

Másodszor, korábban a JP Morgan-nél dolgoztam,egy olyan vállalatnál, amelynek sikere alapvetően az adatokra és az információkra épült, ezért javaslom egy erre a célra létrehozott egység létrehozását az EU-ban, a tagállamokban vagy más országokban. Ez az egység lenne felelős a végrehajtási ügyekre, a befagyasztott eszközökre és más releváns mérőszámokra vonatkozó adatok összegyűjtéséért.

Egy tömör, havi összesítés, amely ezeket a számadatokat ismertetné, felbecsülhetetlen értékű lenne.

Harmadszor, ez az átláthatóság elengedhetetlen ahhoz, hogy ellensúlyozni lehessen azokat a politikai narratívákat, amelyek szerint a szankciók hatástalanok vagy károsak bizonyos országok számára, beleértve, de nem kizárólag Magyarországot.

Egy szilárd, adatokon alapuló megközelítés megerősíti a szankciókat támogatók érvelését Brüsszelben, Londonban és Washingtonban is.

Végül pedig szilárd meggyőződésem, hogy kötelezővé kell tenni a tagállamok jelentéstételét a Bizottság felé. Ennek az átláthatóságnak az a célja, hogy alátámassza a szankciók mellett szóló érveket, és mint ilyen, inkább nyilvános információnak kell tekinteni, mint bizalmasnak.

Lényegében a fokozott átláthatóság kulcsfontosságú a szankciók kézzelfogható hatásainak bemutatásához és az intézkedések folyamatos támogatásának megszerzéséhez.

Vegyünk végig egy játékelméleti gondolatmenetet! Az orosz-ukrán konfliktus egy végtelen játszmának tekinthető, ahol a szabályok és a résztvevők folyamatosan fejlődnek. Az egyetlen nyerő forgatókönyv az, amikor az egyik játékos kiszáll a játékból. Zbigniew Brzezinski, Jimmy Carter elnök nemzetbiztonsági tanácsadója azt a doktrínát fogalmazta meg, hogy addig kell támogatnunk az ellenség riválisát, amíg előbbinek el nem fogynak a háború folytatásához szükséges erőforrásai. Szerinte a 20. század vége óta nem voltak megnyerhető háborúk, csak egy ponton felhagyhat valaki az agresszióval. Jelenleg szankciókat alkalmazunk és anyagilag támogatjuk Ukrajnát, bízva abban, hogy továbbbírjuk a játékban, mint Oroszország. A kérdés azonban továbbra is fennáll: vajon ez elegendő-e ahhoz, hogy elérjük Brzezinski által a győzelemről alkotott elképzelést?

A játékelmélet izgalmas betekintést nyújthat a szankciók dinamikájába. Miközben mi képesek lehetünk túlélni Oroszországot, a döntő kérdés az, hogy Ukrajna képes-e erre. Nyilvánvaló, hogy támogatnunk kell Ukrajnát, mivel közös ellenféllel állunk szemben. Ahelyett azonban, hogy a politikai vezetők azt mondanák, hogy "ameddig csak lehet", jobban örülnék, ha azt mondanák, hogy "amilyen rövid ideig csak kell". Ez azt jelenti, hogy mindent be kell fektetnünk, amit csak tudunk, most azonnal.

Apám, aki 86 éves, és egész életében a brit hadseregben szolgált, ennek nagy részét Nyugat-Németországban töltötte, ahol a szovjet tankokra várt. Nemrégiben azt mondta nekem, hogy olyan orosz felszereléseket lát a tévében, amelyek azonosítására az 1970-es években képezték ki.

A lényeg az, hogy az orosz hadsereg nem a világ legjobb hadserege, és mindent meg kell tennünk, hogy segítsük az ukránokat az ellenség összeomlásáig harcolni.

Jelenleg nem ezt tesszük. Önkényes korlátozásokat vezetünk be, például csak akkor vehetik célba az orosz bombázókat nyugati fegyverekkel, amikor azok átlépik a határt, amit ritkán tesznek meg. Ez kontraproduktív. Ha Brzezinski még mindig itt lenne, azt hiszem, azt támogatná, hogy Ukrajna azonnal kapjon meg minden szükséges erőforrást.

Ráadásul fennáll a veszélye annak, hogy a november 5-én esedékes amerikai választások drámaian megváltoztathatják ezt a helyzetet. Ezért megdöbbentő, hogy az olyan vezetőknek, mint Biden, Starmer és Macron, nincs ennél kényszerítőbb okuk arra, hogy ezt mondják,

Minden szükséges erőforrást megadunk ahhoz, hogy megtörjék az orosz inváziós erők gerincét.

