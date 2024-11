Győri keksz és rögös túró a zsugorodó élelmiszerek között

Nagyon felpörgött a zsugorinfláció a boltokban. Szűk két hét alatt olyan sok termékkel kapcsolatban tettek bejelentést a cégek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (Nébih), hogy azokkal érdemes egy újabb cikkben foglalkozni. Ezek között vannak magyar termékek és szezonális édességek is.

A friss listában ráadásul akad egy érdekes tétel is. A Danone Kft. ugyanis megjegyzést fűzött a Milupa 1 tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer méretcsökkenéséhez. Azt írják, hogy

a Danone Kft. a méretcsökkentésnél nagyobb arányban csökkentette a termék számlázott nettó átadási árát, azaz a termék kg-ra vetített átadási ára csökkent.

Ezzel pedig fel is hívták a figyelmet egy fontos aspektusra a méretcsökkenéssel kapcsolatban. Ugyanis míg az esetek többségében valóban arról van szó, hogy a gyártók észrevétlenül próbálnak "túljárni a vásárlók eszén", ez nem törvényszerű. A zsugorítás mögött állhat valóban a fogyasztói szokások megváltozása is. Azonban éppen az bizonyítja, hogy a zsugorítás dominánsan rejtett áremelés céljából történik, hogy az árufigyelés kezdete óta ez volt az első alkalom, amikor a ilyen megjegyzést fűztek a termék méretének változásához.

A bejelentési kötelezettség minden olyan előrecsomagolt terméket érint, amelyet 2020. január 1., illetve 2023. július 1. között forgalmaztak és amellyel a vásárlók találkozhatnak az 1 milliárd forint árbevételt meghaladó üzletekben. A kormány azt is kötelezővé tette, hogy a zsugorodásról a boltokban is tájékoztassák a vásárlókat. Ez alól csak egy kibúvó van, ha a kisebb kiszerelés mellett a korábbit is forgalmazza az üzlet legalább 6 hónapig.

A zsugorodó termékek között vannak a Győri Édes Zabfalatok, amelynek több ízesítése is kisebb lesz. A natúr, fahéjas és kókuszos változatok korábban 215 grammos csomagban érkeztek, azonban az új csomagolás mindössze 188 grammot tartalmaz, ami 12,6%-os csökkentést jelent. Hasonlóan kisebb lett a csokoládés változat is, 244 grammról 215 grammra (-11,9%), míg az almás ízű kiszerelés 225 grammról 198 grammra esett vissza (-12%).

Kisebb rögös túró

A tejtermékek között a "Magyar félzsíros rögös tehéntúró" esetében figyelhető meg kiszereléscsökkentés: 450 gramm helyett már csak 400 grammos adagban kapható (-11,1%).

Az édességek szegmensében is találkozhatunk hasonló jelenséggel: a Manner téli ostya, amely spekulatius (fűszeres, fahéjas, kardamomos keksz) és almás-fahéjas ízesítésben kapható, korábban 200 grammos csomagban volt elérhető, most viszont 185 grammosra zsugorodott (-7,5%).

A szezonális termékek között az (aldis) karácsonyi figura és a Halloween édesség mix is kisebb lesz. A karácsonyi figura 110 gramm helyett most 100 grammos kiszerelésben érhető el (-9,1%), míg a Halloween mix 480 gramm helyett 440 grammos csomagban (-8,3%) kapható. A legjelentősebb változás azonban az Halloween tökfej csokinál figyelhető meg, amelynek kiszerelése 500 grammról 200 grammra csökkent. Itt vélhetően alapvetően más termékről van szó, nem rejtett áremelésről.

A csökkenő méretű termékek október 21.. és október 28. között Termék Mértékegység Korábbi méret Új méret Változás (%) Győri Édes Zabfalatok (Natúr, Fahéjas, kókuszos) gramm 215 188 -12,6% Győri Édes Zabfalatok (Csokoládés) gramm 244 215 -11,9% Győri Édes Zabfalatok (Almás) gramm 225 198 -12,0% Magyar félzsíros rögös tehéntúró gramm 450 400 -11,1% Manner téli ostya (Spekulatius, almás-fahájas) gramm 200 185 -7,5% Milupa 1 tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer gramm 900 600 -33,3% Gum pop fruit gramm 144 120 -16,7% Aldi karácsonyi figura gramm 110 100 -9,1% Aldi Halloween édesség mix gramm 480 440 -8,3% Aldi Halloween tökfej csokival gramm 500 200 -60,0% Forrás: Nébih

A zsugorinflációval kapcsolatban korábban itt írtunk:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images