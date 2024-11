Megérkezett a kínai csodafegyver?

Hatalmas kötvénycsere programot jelentett be a kínai vezetés, amely a heyi önkormányzatok finanszírozási képességét és ezen keresztül a gazdaság élénkítését hivatottak segíteni. Egyelőre a piaci reakciók vegyesek, de az intézkedések alapvetően jó irányba mutatnak, bár az tény, hogy nincs könnyű dolga a kínai vezetésnek.

Kína egy 10 ezer milliárd jüan (1400 milliárd dollár, GDP 7,5%-a) keretet hagyott jóvá a helyi önkormányzatok adósságának újrafinanszírozására.

Ezzel a helyi önkormányzatok adósságplafonja 35,52 ezer milliárd jüanra emelkedik. Fontos, hogy a fenti összeget négy év alatt költhetik el az önkormányzatok. Ennek 60%-a a meglévő adósságok újrafinanszírozását, a maradék 40% pedig új adósság kibocsátását teszi lehetővé.

A mostani intézkedés 2015 óta csupán a harmadik alkalom, amikor a hatóságok év közben emelik az adósságplafont. A meglévő adósságok újrafinanszírozása nagyjából 600 milliárd jüannyi kamatteher-csökkenést is jelent, amelyet az önkormányzatok szintén beruházásra, vagy a fogyasztás élénkítésére tudják fordítani.

Mit jelent ez a kínai gazdaságnak?

A fenti intézkedések nagyon fontosak a kínai gazdaság szempontjából. A legtöbb Kínával foglalkozó közgazdász egyetért abban, hogy

a gazdaság problémáinak megoldására a monetáris és a fiskális politika összehangolására van szükség.

Eddig ez nem történt meg, mivel a hathatós monetáris politikai intézkedéseken túl egyelőre a fiskális politika csak ígéretek szintjén szállt be a gazdaság élénkítésébe.

Azzal, hogy a kínai vezetés egy ilyen nagy csomagot tett le az asztalra, végre jelezte a befektetőknek, hogy eltökélt a gazdaság talpraállítása érekében. Bár ez a kifejezés furcsának hathat annak fényében, hogy a második negyedévben 4,6%-kal nőtt a GDP, viszont ennek megbízhatósága kérdéses, ráadásul már a kínai vezetés is a munkaerőpiaci helyzet javítását emelte ki, mint az egyik legfontosabb prioritás.

Kína legnagyobb problémája, hogy a növekedési motorja kifulladt. A beruházás és exportvezérelt növekedés már nem működik, viszont az ingatlan- és a részvénypiac mélyrepülése miatt a háztartások vagyoni helyzete jelentősen erodálódott, ami a fogyasztási kedvet is visszavetette. Ennek az ördögi kőrnek pedig az egyetlen gyors megoldása a fiskális politika.

Mit jelent az a befektetéseknek?

A bejelentés után a piaci reakció meglepő volt. A kínai indexek, a réz eséssel, míg az ausztrál dollár (erős kínai import) gyengüléssel indított, ahogy a kínai deviza is. Azóta viszont már az esés egy részét ledolgozták a piacok. Ugyanakkor tegnap már nagyot emelkedett a kínai tőzsde (+2%) és a réz (+4,6%) is, ezért nem túlzás kijelenteni, hogy a mai hírek egy részét előre árazhatta a piac.

Az tény, hogy a mostani intézkedések estében is igaz az, hogy idő szükséges amíg kifejtik a hatásukat, de alapvetően jó irányba mutatnak. Viszont azt is el kell ismerni, hogy lényegében nincs olyan rövid távú kormányzati intézkedés, ami az ingatlanpiaci aktivitást érdemben tudná növelni. Emiatt a fiskális intézkedések többsége ezen a téren inkább a helyzet további romlása ellen hat, minthogy érdemi trendfordulót okozna a kínai ingatlanpiacon. Emiatt elképzelhető, hogy hosszabb távon is mérsékelt marad a piaci reakció.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images