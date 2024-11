Új pályázat jön a háztartási napelemeseknek - Mutatjuk, mire lehet számítani

A Portfolio értesülései szerint már korábban elkészült a tervezete annak, a Lantos Csaba energiaügyi miniszter által tavasszal még az idei évre beígért új lakossági pályázati konstrukciónak, amelyben kizárólag akkumulátoros energiatároló telepítéséhez szerezhetne támogatást a háztartások egy része. A pályázat megjelentetését feltehetően a források szűkössége is késlelteti, de akár még idén megtörténhet a bejelentése. Éppen ezért érdemes körbenézni, hogy Európa országaiban milyen pénzügyi támogatási eszközöket alkalmaznak annak érdekében, hogy ösztönözzék a háztartási akkumulátoros energiatároló rendszerek telepítését a lakossági napelemekhez kapcsolódóan. Ezek a programok ugyanis azt is előre vetíthetik, hogy itthon miket tartalmazhat a pályázat, amely elősegítheti a lakossági energiatárolók hazai elterjedését is.