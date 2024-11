Tényleg megpróbálhatja elvenni Trump a Fed függetlenségét?

Már az első ciklusa alatt is folyamatosan támadta a jegybankot Donald Trump. A második ciklusában már övé a Szenátus és a Képviselőház is. Vajon kihasználja a lehetőséget, hogy precedenst teremtve csorbítsa a jegybank függetlenségét? Egy ilyen lépés példa nélküli lenne és még a távoli országok lakossági megtakarításaira is hatást tudna gyakorolni. Mutatjuk, mik a kilátások és a következmények.