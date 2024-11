Új munkaszüneti napot szeretnének Magyarországon

A magyar társadalom régóta várja, hogy hét európai államhoz hasonlóan hazánkban is munkaszüneti nap legyen december 24. napja – fogalmaz Balassa Péter országgyűlési képviselő, aki ennek érdekében ismét törvénymódosító javaslatot nyújtott be.

Szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében Balassa Péter (Jobbik) országgyűlési képviselője a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítását javasolja.

A javaslat nem először kerül terítékre, a Szenteste munkaszüneti nappá tételét tavaly már ötödjére söpörte le a Fidesz. Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában tavaly hangsúlyozta: mindenszentek napját 2000-ben a Fidesz, nagypénteket 2017-ben a Fidesz-KDNP kezdeményezésére nyilvánították munkaszüneti nappá. Magyarországon tizenegy munkaszüneti nap van, hozzátéve, hogy számuk további növelését a gazdaság teherbíróképessége szempontjából is alaposan vizsgálni kell.

Balassa Péter javaslata értelmében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépne:

(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 24–26.

javaslatának indoklásában Balassa kiemelte, 2023 decemberében több kereskedelmi szolgáltató – csak a legnagyobbakat említve, pl. Lidl, Rossmann, Penny – beállt a kezdeményezés mögé,

ezzel lehetővé téve a dolgozóik számára, hogy szenteste napját a szeretteikkel, a családjukkal együtt tölthessék.

Az indoklásban szerepel továbbá, hogy 2017 óta Magyarországon 11 munkaszüneti nap van, amely egy nappal kevesebb az uniós átlagnál. A szomszédos országokat tekintve

Romániában és Szlovákiában 15, Horvátországban 14, Ausztriában 13, Ukrajnában 12 a munkaszüneti napok száma évente.

Az országgyűlési képviselő szerint nem állja meg a helyét a Fidesz azon érve, hogy a munkaszüneti napok számának a növelése gyengítené a versenyképességet és GDP-kiesést okozna,

hiszen december 24-én kétségkívül a kereskedelemből folyik be a legtöbb bevétel, de ezen vásárlásokat az emberek más napokra is be tudják ütemezni, különös tekintettel arra, hogy az advent alatt gyakorlatilag végig – hétvégente is – nyitva tartanak a boltok.

Megjegyezte emellett, hogy az energiaválság közepette azt a szempontot sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kereskedelmi egységek rezsiköltsége olyan magas lehet, amelynél felmerül a kérdés, hogy megéri-e nyitva tartani ezen a napon.

Végső soron itt egy értékválasztásról van szó: egy magát kereszténynek valló ország kormányának tekintettel kellene lennie a magyar családok azon igényére, hogy december 24-től 26-ig együtt tudjanak lenni. Ez az időszak legyen a békesség, a szeretet és a meghitt ünneplés időszaka

– zárta a módosító javaslat indoklását a parlamenti képviselő, aki tavaly hangsúlyozta: a közvélemény-kutatások szerint

a magyarok 64-83 százaléka támogatná, hogy Szenteste napja munkaszüneti nap legyen,

ezért „a józan ész ezt előbb-utóbb ki fogja provokálni”.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio