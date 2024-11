Nagy meglepetés az októberi inflációban!

Októberben a fogyasztói árak 3,2%-kal voltak magasabban Magyarországon, mint egy évvel korábban. A szakértők előzetesen arra számítottak, hogy a szeptemberi 3%-ról 3,5%-ra emelkedik azt infláció, vagyis a várakozásoknál jóval kisebb mértékű volt a gyorsulás. Az év hátralévő részében további gyorsulásra számíthatunk, de a mai, vártnál jobb adat, illetve a forint jelentős gyengülése miatt ennek nagysága bizonytalan.

Az infláció most kezdődött gyorsulásának az elsődleges oka, hogy tavaly az év utolsó hónapjaiban rendkívül visszafogottan alakult az árdinamika, ekkor érvényesült ugyanis az árakban a forint visszaerősödése, az energiaárak korrigálása, az élelmiszer-árrobbanás utáni stabilizálódás, illetve a recessziós gazdasági környezet visszafogott átárazási magatartása (leszámítva a szolgáltatások visszatekintő drágításait). Ez alacsony bázist jelent a 12 havi árindexnek. Az elemzők emellett viszont arra is számítottak, hogy most októberben is volt érdemi havi átárazás, ami hozzájárul az infláció gyorsulásához. Úgy tűnik, a meglepetésfaktort ez jelenti, ugyanis az infláció mérésére szolgáló teljes fogyasztói kosár szeptemberhez képest mindössze 0,1%-kal drágult, a maginfláció pedig a KSH mérése szerint havi alapon nem jelzett áremelkedést.

Vagyis októberben összességében alig láttunk átárazásokat magyar gazdaságban, ami az inflációs kilátásokat illetően mindenképpen jó hír. Részletesebben megnézve a számokat azt látjuk, hogy az élelmiszerek drágulása nem maradt el (havi alapon 0,7%), és a ruházkodás szezonális alapú áremelés ei is megjelentek az árstatisztikában (3%). Ugyanakkor a járműüzemanyag drágulásából talán a vártnál kevesebbet számolt el a KSH októberre (0,8%). Az igazi meglepetést a mindeddig nagyon makacs inflációjú szolgáltatások hozták: havi alapon 0,9%-os áresést mért a KSH, ezzel az éves árindex 8,4%-ról 7,2%-ra szelídült. Ebben főszerepet a telefon és internet előfizetések havi alapon számolt közel 7%-os áresése játszotta.

Áralakulás (2024. okt., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek 0,7 4,5 Szeszes ital, dohány -0,1 3,8 Ruházkodás 3,0 3,1 Tartós fogy. cikk 0,1 -0,3 Háztart. energia 0,0 -4,8 Egyéb cikk, üzemanyag 0,2 -1,0 Szolgáltatások -0,9 7,2 Fogyasztói árindex 0,1 3,2 Maginfláció 0,0 4,5 Nyugdíjas infláció 0,0 3,2 Forrás: KSH, Portfolio

Az enyhülő inflációs nyomásra utal, hogy a maginfláció 4,8%-ról 4,5%-ra mérséklődött. Ennél is látványosabb, hogy az utóbbi egy negyedévben (szezonálisan igazítva) a maginfláció látványosan alacsony, évesítve is csak 1,4%-os.

Az inflációban egyelőre nincs nyoma a forint gyengülésének. Ez különösen a tartós fogyasztási cikkeknél látszik, ahol éves alapon minimális defláció van. Ez egyben a kilátások bizonytalanságát is jelzi: a következő hónapokban felerősödhetnek a gyenge árfolyam következtében az átárazások. Ugyanakkor az utóbbi hónapok visszafogott árazási döntései a korábban vártnál alacsonyabb inflációs pályát sejtetnek, nagy kérdés, hogy e két tényező együttes hatása miként alakítja az inflációt decemberig. Jövő évre még több bizonytalansági faktor lép be, ezek közül az egyik legfontosabb a kormányzati adóemelések árfelhatjó hatása, de a bérmegállapodás körüli köd sem segíti az előrejelzéseket. A rengeteg befolyásoló tényező közül ki kell még emelni a szolgáltatok tavaly elharapózott, visszatekintő infláción alapuló drágításait. Ez tavaly sok esetben 15-20%-os áremeléseket hozott, most viszont ez alapján 4% alatti árlépéseket lehet csak várni, ami elvileg a 12 havi árindexet lefelé húzza.

Érdemes megjegyezni, hogy a meglepően alacsony őszi infláció 10% körüli reálbér-emelkedés mellett történt. Ez a gyenge októberi kiskereskedelmi adatokkal együtt arra utal, hogy finoman szólva sem pezseg a magyar gazdaság.

Ami a részleteket illeti, az élelmiszerek havi alapon mért átlagosan 0,7%-os áremelkedésén belül a liszt, valamint az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 3,5–3,5, a vaj és vajkrém 3,4, a sajt 3,2, az étolaj 2,7, a tej 2,1, a tojás 1,6, a tejtermékek 1,4, a baromfihús 1,2%-kal többe. A szárasztészta 2,3, a párizsi, kolbász 1,2, a margarin 1,1, a cukor 0,5%-kal kevesebbe került. A szezonváltás következtében a ruházkodási cikkek 3,0%-kal drágultak. A járműüzemanyagok ára 0,8%-kal nőtt. A háztartási energia ára átlagosan nem változott, ezen belül a palackos gáz 0,5, az elektromos energia 0,2%-kal drágább, a tűzifa 1,1, a vezetékes gáz 0,1%-kal olcsóbb lett. A szolgáltatások ára átlagosan 0,9%-kal alacsonyabb lett, ezen belül a telefon-, internetszolgáltatásért 6,8, az üdülési szolgáltatásokért 1,1%-kal kevesebbet kellett fizetni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images