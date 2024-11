Üzent az államtitkár: felejtsük el a kiskirályságokat a magyar egészségügyben

Csiki Gergely 2024. november 12. 06:10

Voltak olyan fekvőbeteg-ellátó intézmények, amelyek a nem ösztönző átlagfinanszírozás miatt elkényelmesedtek. Ezért az egészségügyi kormányzat lépett ezen a téren is - jelezte a Portfolio-nak adott interjújában Takács Péter egészségügyi államtitkár, aki arról is beszélt, hogy jelenleg is zajlik a minimumfeltételek áthangolása, melyen keresztül az egyes intézmények portfóliójában lehet áthangolás. De ezúttal is leszögezte, hogy nem zárnak be kórházakat. A beszélgetés során az államtitkár részletesen szólt a magánszolgáltatókról is. Szerinte ha helyre áll az állami ellátórendszer finanszírozása, akkor nem látja értelmét bevonni a privát cégeket a fekvőbetegellátásba. A fő cél még mindig az állami és a magánellátás egyértelmű szétválasztása - szögezte le az interjúban. Takács Péter tisztázta azt is, hogy a gyakorlatban mit kell majd érteni hiánypótló szolgáltatást nyújtó magántulajdonú egészségügyi szolgáltató fogalom alatt. Azt is jelezte, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és a Nemzeti Védelmi Szolgálat ellenőrzi, ha valaki indokolatlanul hosszú várakozási időt szab, miközben a magánrendelőjébe irányítja a beteget. Nekik azt üzeni az államtitkár: ők ne számítsanak semmi jóra. A magánszolgáltatóknál dolgozó orvosok esetében is új, szigorúbb előírásokat szeretne Takács Péter: aki nem szállít le bizonyos esetszámot az állami intézményben, az nem kap másodállás-engedélyt. Részben új világ köszönthet be a közfinanszírozott kórházak vezetői számára is: januártól érkezhet a havi 12,5 milliárd forintos többletforrás, cserébe az államtitkárság egy tolerálható adósságszintet határoz meg, és ha ezt a menedzsment túllépi, akkor annak lesznek következménye a vezetőség fizetésében.