Az ország egyik legnagyobb direkt csatlakozású naperőművét építi fel a Mol

Egy új, 48 MW kapacitású napelemparkkal bővíti zöldáramtermelését a Mol, amely a cégcsoport tiszaújvárosi tagvállalatánál, a Mol Petrolkémia (MPK) telephelyén épül majd fel – jelentették be a Mol 2019-ben átadott első tiszaújvárosi napelemparkjának területén tartott sajtótájékoztatón. A helyi ipartelep melletti zagytározón, barnamezős beruházással megépülő napelempark a Mol Petrolkémia (MPK) saját működéséhez biztosít majd zöld energiát. 48 MW kapacitásával a létesítmény Magyarország egyik legnagyobb direkt csatlakozású napelemparkja lesz.

A tervek szerint 2026 második negyedében átadásra kerülő napelempark közvetlenül csatlakozik majd a Mol Petrolkémia üzeméhez, vagyis azt látja majd el zöld árammal, közcélú hálózatra nem fog termelni

– mondta a sajtótájékoztatón Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója. A naperőmű az ipartelep melletti zagytározón kerül kiépítésre 66 hektáron, ami 85 focipályányi területnek felel meg. „Miután a zagytározó ipari vagy mezőgazdasági hasznosítása lényegében kizárt, így egy olyan funkciót találtunk ennek a területnek, ami minden szempontból illeszkedik a zöld átmenetet támogató stratégiánkhoz” – mondta az ügyvezető igazgató.

Bacsa György kiemelte: a beruházás

egyrészt a Mol Petrolkémia növekvő energiaigényét (mint ismert idén májusban adták át az MPK poliol komplexumát) fedezi megújuló energiával versenyképes áron,

csökkenti a vállalat karbonlábnyomát,

valamint segíti a Mol energetikai függetlenedését is.

A megújuló energiatermelésbe történő beruházásoknak ebben az évtizedben van az egyik aranykora, hiszen a technológia elért arra a szintre, hogy fejlett, megfizethető és nagy léptékben elhelyezhető

– emelte ki az ügyvezető igazgató.

Hozzátette: a vállalat nemcsak napelemparkokban, hanem energiatároló, illetve biogázüzemeket létesítő beruházásokban is gondolkodik. (Már Szarvason van egy biogáz üzeme a Mol-nak.) Továbbá azt is elmondta, hogy a cégcsoport a hulladék energetikai hasznosítását is tervezi. Zöldhidrogén üzemünk már van Százhalombattán, és építjük a következőt Horvátországban és Pozsonyban – tette hozzá.

A sajtótájékoztatót a Mol még 2019-ben átadott első tiszaújvárosi napelemparkjánál tartották. Ennek a létesítmények 6 MW a kapacitása, vagyis az új tiszaújvárosi naperőműé nyolcszor nagyobb lesz.

Ezen kívül a Mol még további öt napelemparkkal (köztük a százhalombattai Dunai Finomító területén lévő egységgel) rendelkezik jelenleg Magyarországon, amelyek együttes kapacitása 31,5 MW.

Az új napelempark mérete fél Margitszigetnyi lesz, a 48 MW teljesítménye pedig a Mol Petrolkémia éves fogyasztásának 5%-át fedezi majd átlagosan

– mondta Császár Péter, az MPK vezérigazgatója.

„Sőt, nyáron csúcstermelés esetén a poliolüzemmel megnövelt villamosenergia-fogyasztásunk közel harmadát fogja ez az új napelempark megtermelni” – jegyezte meg a vezérigazgató.

Címlapkép forrása: Mol (A fotón balról jobbra Császár Péter, az MPK vezérigazgatója, Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere és Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója látható.)