Ez menti meg a 2025-ös költségvetést?

2025-ben az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek egyenesen felrobbannak a kormány várakozásai szerint. A jövő évi költségvetés tervezetében ugyanis az idei várt dupláját tervezték be, ami összefügg egy jelentős osztalékfizetéssel, amit az Energiaügyi Minisztériumnál számoltak el. Nem nehéz innen arra a következtetésre jutni, hogy mely befizető állhat a háttérben.

A 2024-es költségvetésről eddig az első kilenc hónap részletes adatai állnak a rendelkezésünkre. Ebből kiderül például, hogy "az állami vagyonnal kapcsolatos befizetések első kilenchavi összege 264,1 milliárd forint, amelynek meghatározó tételei a kvótaértékesítés, a koncesszió és az osztalék befizetések voltak". Az eredeti előirányzat szerint a kormány az idei év egészére 383,5 milliárd forintos bevétellel számolt ezen a soron.

Ehhez képest szembetűnő a 2025-ös költségvetésből, hogy

a kormány az állami vagyonnal kapcsolatos befizetések esetében 754,4 milliárd forintot vár.

Vagyis közel dupláját tervezte be az idei évre a kormány a vagyoni bevételek soron, mint az idei évre tervezte.

A jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslat bevételi oldalát részletesen ebben a cikkben elemeztük.

A 2025-ös büdzsé tervezetének részleteit megvizsgálva kiderülhet számunkra, hogy honnan is áll elő ez a gigantikus állami vagyoni bevétel: a kormány az Energiaügyi Minisztérium fejezetében elszámolt egy 319 milliárd forintos osztalékbevételt, míg a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetében 42,1 milliárd forintos osztalékbevételt tervezett be.

Osztalékbevételek az egyes költségvetésekben (mrd Ft) 2025 2024 Energiaügyi Minisztérium 319 15 Miniszterelnöki Kabinetiroda 42,1 22 Agrárminiszttérium 0 5 Összesen 361,1 42 Forrás: Portfolio

A költségvetés részletes sorai arra engednek következtetni, hogy mivel az EM fejezetében van a 319 milliárd forintos osztalékbevétel, ezért az MVM fogja ezt a befizetést teljesíteni, ahogy a korábbi években. Idén nyáron úgy értesültünk, hogy a társaság 150 milliárd forintnyi osztalékelőleget fizethet be a 2024-es büdzsébe (ez az összeg a fenti, előirányzatokat tartalmazó táblázatban nem szerepel). Korábban arról is beszámoltunk, hogy 2023 novemberében a tavalyi költségvetés egyenlegének javítása érdekében a kormány már kisöpörte részben az MVM padlását, amikor az energiacég 300 milliárd forint feletti osztalékelőleget fizetett be az államkasszába.

Emlékezetes, egy ideje a tőzsdei vállalatok osztalékai már nem az államkasszát gyarapítják közvetlenül, mivel több ilyen vagyonelem a vagyonkezelő alapítványokhoz került.

