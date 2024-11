Lázár János nagy változtatásokat hozna a műszaki vizsgáknál és a közlekedési szabályoknál

Szabó Dániel 2024. november 18. 21:25

Az Építési és Közlekedési Minisztérium által közzétett új rendelettervezet számos fontos változást hoz a közlekedés különböző területein, beleértve a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedést is. Egyszerűsítik a járművek forgalomba helyezési és műszaki vizsgálati eljárásait. A szabályozás kiterjed a LED fényforrások engedélyezésére, a hajós képesítések korszerűsítésére és a légiközlekedési biztonsági ellenőrzések pontosítására is. Emellett a Lázár János vezett tárca új forgalomszabályozási és vasúti engedélyezési rendelkezésekről is döntene.