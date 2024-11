Sokat kell még várni a következő kamatcsökkentésre Magyarországon

Változatlan marad az alapkamat holnap a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának ülése után, és idén már nem is számíthatunk több kamatcsökkentésre – vélik egyöntetűen a Portfolio által megkérdezett elemzők. A gyenge forint ellenére a közgazdászok nem várnak kamatemelést, ám jó darabig további kamatcsökkentést sem. A jövő évi alapkamattal kapcsolatban nagyon megoszlanak a várakozások: van olyan elemző, aki szerint 2025 végéig csak egyszer fog csökkenni az irányadó ráta.

Nem változtatott a kamaton legutóbbi ülésén a Magyar Nemzeti Bank, az maradt 6,5%. Az ülés utáni sajtótájékoztatón Kandrács Csaba alelnök elmondta, hogy a jegybank akár hosszú ideig ezen a szinten tarthatja a kamatokat, hogy fenntartsák a forint kamatprémiumát a dollárhoz képest. Legutoljára szeptemberben csökkent a kamat, és könnyen lehet, hogy jóideig ez lesz az utolsó lazítás.

A Portfolio által megkérdezett közgazdászok mindegyike a kamatok szinten tartását várja novemberre és decemberre is. A jövő évvel kapcsolatban megoszlanak a várakozások: 4,75%-os és 6,25%-os 2025 év végi alapkamatot is látunk az előrejelzésekben.

Azzal kapcsolatban is megoszlott az elemzők véleménye, hogy mikor folytatódhat a kamatcsökkentés.

Legtöbbjük 2025 első vagy második negyedévében lát esélyt erre, ám láthatunk olyan előrejelzést is, amely szerint a kamatvágás csak ősztől folytatódhat. Többségük szerint ugyanakkor kamatemelésre aligha számíthatunk: mindössze egy elemző említette ezt a forgatókönyvet, de ő is csak „szélsőséges esetben” tud elképzelni egy átmeneti szigorítást.

A vártnál alacsonyabb infláció ellenére nem vághat az MNB

Az infláció ősszel a várakozások alatt alakult, az októberi adat is lefelé okozott meglepetést. Októberben a fogyasztói árak 3,2%-kal voltak magasabban Magyarországon, mint egy évvel korábban. A szakértők előzetesen arra számítottak, hogy a szeptemberi 3%-ról 3,5%-ra emelkedik az infláció, vagyis a várakozásoknál jóval kisebb mértékű volt a gyorsulás.

„Bár a pozitív meglepetésfaktor a legutóbbi inflációs adatnál, és a negatív meglepetésfaktor a harmadik negyedéves GDP adatoknál lehetővé tenné a további monetáris enyhítést, vélhetően más tényezők esnek most latba a Monetáris Tanácsnál” – írta lapunknak Nyeste Orsolya, az Erste vezető közgazdásza. Hozzáteszi:

A kockázatérzékelés frontján tovább romlott a helyzet az október végi kamatdöntő ülés óta.

„A forint árfolyama tovább gyengült, illetve nagy változékonyságot mutat mind az euróval, mind a dollárral szemben. A kamatvárakozások is érdemben árazódtak át a piacon, illetve a kamatvárakozások kapcsán is növekedett a volatilitás” – írta az Erste elemzője. Emlékeztet, hogy az USA elnökválasztás eredménye is kiderült a legutóbbi ülés óta, intenzív piaci reakciókat és gyors dollárerősödést vonva maga után, s ez a feltörekvő piaci devizák számára, így a forint számára is gyengülést hozott. „Mivel az MNB-nél a döntéseket nagyban befolyásolja már egy ideje a pénz- és tőkepiaci stabilitás, emellett a forintgyengülés inflációba való esetleges átgyűrűzésének kockázata is fontos szempont, így az MNB várhatóan továbbra sem folytatja a kamatcsökkentést, és a kommunikációjában is igyekszik majd szigorú hangvételt megütni” – nyilatkozta Nyeste Orsolya.

A CIB Bank kizártnak tartja, hogy a jelenlegi piaci helyzetben az MNB csökkentené irányadó kamatát. „Az októberi ülés után a közlemény világossá tette, hogy a külső kockázati környezet kedvezőtlen irányú változásai és az ország kockázati megítélésének romlása miatt akár tartósabb szünetet is tarthatnak a normalizálási ciklusban – még akkor is, ha a belföldi fundamentumok teret adnának a folytatódó kamatcsökkentéseknek” – írta válaszában Trippon Mariann, a bank vezető közgazdásza, utalva a visszafogott aktivitásra, az erős külső egyensúlyi pozícióra és a gyenge inflációra.

Trippon Mariann emlékeztet, hogy az októberi ülés óta beérkezett új adatok, információk egyértelműen erősítik az óvatosság szükségességét.

„Az amerikai elnökválasztást követően érdemben erősödött a dollár, mérséklődtek a Fed kamatcsökkentési várakozások, és még feljebb kapaszkodtak a tengerentúli kockázatmentes hozamok. Ezek a mozgások a feltörekvő piaci eszközöknek sem tettek jót” – írja. Emlékeztet, hogy itthon az EUR/HUF keresztárfolyam a választást követően egészen 412-ig ugrott, és bár azóta a 405-410-es sávban stabilizálódott, a forint megítélése továbbra is törékeny. Az állampapírpiaci hozamgörbe hosszú vége hasonló mozgást írt le, de a 10 éves hozam így is magasabb, mint az októberi kamatdöntés idején. A határidős jegyzésekből rövid távon teljes mértékben kiárazódott a kamatcsökkenés.

A jegybanki iránymutatással és forintgyengüléssel összhangban kamattartást várunk

– nyilatkozta Jobbágy Sándor, a Concorde vezető elemzőke. Hozzátette: a forint gyengülése október 15. és november 15. között nagyobb volt a többi régiós, sőt a legtöbb feltörekvő piaci deviza gyengülésénél. „Az októberi inflációs adat alacsonyabb lett ugyan a vártnál, de ez nem javította érdemben a hosszabb távú kilátásokat (jelentős egyszeri hatás, illetve továbbra is 4% feletti, lassan csökkenő maginfláció)” – hívja fel a figyelmet az infláció egy más aspektusára a Concorde elemzője.

A kamatemelés nem indokolt

Arokszállási Zoltán és Balog-Béki Márta (MBH Bank) szerint az októberi, vártnál alacsonyabb inflációs adat és a gyenge gazdasági teljesítmény ugyan indokolhatná a kamatok csökkentését, ugyanakkor a szeptember vége óta sokat gyengülő forint – amelyhez a jelentősen erősödő amerikai dollár és a tengerentúli kamatcsökkentések mértékére vonatkozó, megemelkedő piaci várakozások is hozzájárultak – néhány hónapig várhatóan nem engedi meg, hogy az MNB tovább folytassa a kamatcsökkentéseket. Az MBH elemzői kitérnek a lehetséges kamatemelés kérdésére is.

Az elmúlt hetekben voltak pillanatok, amikor a piac már inkább mérsékelt kamatemelést árazott a következő hónapokra, ám ezt nem tartjuk indokoltnak

– írják. Árokszállásiek szerint a forint további jelentős gyengülése fundamentális oldalról kevésbé valószínű: a folyó fizetési mérleg jelentős többlete például nem igazán támasztaná alá a forint folytatódó gyengülését.

„Az amerikai dollár erősödése persze nem tesz jót a feltörekvő piaci devizáknak. Ugyanakkor a dollár már az amerikai elnökválasztás előtti hetekben is sokat erősödött, és bár Donald Trump győzelmével valóban megnőtt a magasabb tengerentúli kamatpálya valószínűsége, de az eléggé bizonytalan, hogy az elnök a belengetett intézkedések közül mit fog megvalósítani. Így a dollár piacán a potenciális intézkedések jelentős része már beárazódhatott” – írják az MBH elemzői, akik szerint ráadásul az várható, hogy a magyar kormány és az új amerikai adminisztráció között erős lesz a politikai kapcsolat, aminek most még ugyan nehezen beláthatóak az esetleges pozitív gazdasági következményei, de a forint piacát ez a tényező akár szentiment oldalról is támogathatja.

2025 második negyedévében óvatosan újraindíthatja a kamatcsökkentést az MNB

– írják az elemzők.

Az MBH szerint a kilátásokkal kapcsolatban jót tett a piacnak Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentése, aki szerint az új jegybankelnöktől nem várható, hogy nagyon gyorsan csökkenteni kezdje az alapkamatot. „Az erősebb dollár, a bizonytalanabb piaci helyzet, a továbbra is relatíve magasan várható jövő évi infláció miatt (gondoljunk csak a gyenge forint és a jelentős minimálbér-emelések inflációnövelő hatására, illetve a továbbra is magasan lévő lakossági inflációs várakozásokra) az óvatosság indokolt. Ugyanakkor a vártnál gyengébb GDP-adatok miatt az vélelmezhető, hogy a gazdaság ciklikus pozíciója még erőteljesebben dezinflációs hatásúvá válhatott” – írják.

Véleményük szerint az infláció 2025 túlnyomó részében a toleranciasávban maradhat, amely teret enged a jövő évi kamatcsökkentéseknek.

„Ezt támogathatja az is, hogy a Fed (Trumptól való félelem ide vagy oda) várhatóan tovább fogja csökkenteni jövőre a kamatokat. Így 2025 második negyedévétől óvatosan újra indulhat a kamatok mérséklése idehaza: jövő év végére 5,75%-os alapkamatot várunk” – írják.

A jegybank előretekintő iránymutatása alapján akár jövő év februárjáig is a jelenlegi szinten maradhat az alapkamat, amit lényegében nem az inflációs alapfolyamatok, hanem a forint volatilitása okoz

– nyilatkozta lapunknak Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. Szerinte ugyanakkor ennyire a forint árfolyamához kötni a monetáris politikát veszélyes is lehet, különösen, amikor az új megválasztott amerikai elnök belengetett intézkedései komolyabb volatilitást is okozhatnak a devizapiacokon.

A lehetséges kamatemelés elméleti szcenárióját említi Varga Zoltán (Equilor) is: „Alapesetben jövő év első vagy második negyedévében várunk újabb, 25 bázispontos kamatvágást. Amennyiben viszont a forint nagymértékben tovább gyengülne, a kamatvágási ciklus folytatása kitolódhat, szélsőséges esetben nem zárható ki a monetáris kondíciók átmeneti szigorítása sem.” Varga Zoltán sem vár kamatcsökkentést ma.

Az új jegybankelnök sem tud majd azonnal vágni

Néhány hónappal ezelőtt a jegybank a kamatdöntések kapcsán azt kommunikálta, hogy minden egyes kamatdöntő ülés során az a kérdés, hogy az alapkamatot változatlan szinten hagyják vagy kismértékben (25 bázisponttal) csökkentsék.

Azóta a világ nagyot fordult, lazítás a kedvező inflációs adatok ellenére már szóba sem jöhet

– írja Regős Gábor, Gránit Alapkezelő közgazdásza, aki emlékeztet, hogy a forint az elmúlt másfél hónapban jelentősen gyengült és az árfolyam a korábbi 390-395 körüli szintről a 410 körüli szintig gyengült és úgy tűnik, hogy most ez az egyensúlyi árfolyam. „Ez pedig a jegybanknak két mandátuma miatt sem kellemes: egyrészt felfelé húzza az inflációt, másrészt pedig csökkenti a forint iránti bizalmat, ami a megtakarítások külföldi valutára váltásához, esetleg külföldre viteléhez vezet” – írja Regős Gábor. Szerinte így tehát most nem az a kérdés, hogy tudja-e csökkenteni a jegybank az irányadó rátát, mert erre nyilvánvalóan nincs lehetősége,

a kérdés inkább az, hogy hogyan tudja stabilizálni, erősíteni a forintot.

„Kérdés az is, hogy a jegybank akar-e most ennek kapcsán valamit lépni, vagy továbbra is kivár. A kivárás kockázata, hogy ha beindul egy újabb gyengülés valamilyen rossz hír vagy nemzetközi esemény kapcsán, akkor már jelentősebb szigorításra lehet szükség, amelyet viszont a jegybank nyilvánvalóan el akar kerülni.”

Regős Gábor szerint viszont vélhetően azonban az alapkamat emelése még csak a lehetőségek között sem lesz, hiszen ez a jegybank presztizsét csökkentené. Így ha a jegybank lép valamit a forint erősítése érdekében, az egy olyan lépés lehet, amely az alapkamatot nem érinti, de valamiféle szigorítást jelent, akár a jegybanki eszköztár módosításán keresztül, akár a likviditás szűkítésével. „Látható az is, hogy a kommunikáció már nem elég: az előző kamatdöntést megelőzően a jegybank háromszor hajtott végre verbális intervenciót és ezzel nem tudta megakadályozni a forint gyengülését” – emlékeztet Regős.

Szerinte szintén kérdés a hosszabb táv: a mostani helyzet alapján úgy tűnik, hogy egy ideig nem lesz lehetőség lazításra, erre még várni kell.

Várhatóan az új jegybankelnök sem tudja majd ezzel kezdeni mandátumát, hiszen egy ilyen lépésre a piac azonnal hevesen reagálna

– emeli ki. „Lazítás a mostani állapot szerint tehát jövő ősszel következhet be – persze addig még sok minden változhat bármilyen irányba. Addig remélhetőleg tud nőni a kamatkülönbözetünk a nagy jegybankokhoz, illetve a régiós versenytársakhoz képest” – írja az elemző. Szerinte ennek kapcsán a Fed kamatpolitikájának változása lesz kérdéses, hiszen itt a piac mostanában a korábbinál kevesebb kamatvágást kezdett el árazni.

A nemzetközi és hazai befektetők számára biztos, hogy kiemelt jelentőséggel bír majd a soron következő kamatdöntő ülés

– hívja fel a figyelmet Virovácz Péter (ING). Hozzáteszi: ugyanakkor aligha magáról a novemberi kamatdöntésről szól majd a történet, szerinte valójában sokkal érdekesebb lesz maga a jegybanki kommunikáció. „Habár a piacon vannak olyan hangok, miszerint az MNB akár már most dönthet valamiféle likviditásszűkítő intézkedésről vagy érkezhet olyan verbális intervenció, ami feltételekhez kötve persze, de már a kamatemelés realitását is jelezheti, én azonban ezzel nem értek egyet” – írja válaszában. Szerinte tehát

a kedélyeket érdemes egy kicsit hűteni.

„Egyrészt bármilyen likviditásszűkítő intézkedésről is beszéljünk (mert lehetőség az van bőven), a kockás papír bármi elbír ugyan, de a valóságban mindegyik eszköznek lenne valamiféle korlátja vagy hátránya, ami miatt végül a túl korai alkalmazás balul sülne el. Ugyanez érvényes lehet egyébként a kamatemelések narratívába történő beemelésére is. Ha már most erről beszél a jegybank, azzal könnyedén a saját nyakába akaszthatja a céltáblát. A nagybefektetők pedig nem lesznek restek tesztelni az elméletet, belekényszerítve végül a jegybankot pont abba a lépésbe, amelyet egy ilyen előzetes kommunikációval szeretett volna elkerülni” – írja az elemző.

Összességében szerinte egy patikamérlegen adagolt üzenethalmazt kapunk majd a jegybanktól, amely ugyan egyértelműen az óvatosságot és az ár- és tőkepiaci stabilitást helyezi mindenek fölé, de nem valószínű, hogy már most az asztalra kerül a kamatemelés akár elméleti lehetősége.

A forinton ugyanakkor aligha enyhül a nyomás szerinte, a közeljövőben várható nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok alapján meglehetősen nehéz időszak elé néznek a régiós fizetőeszközök. „A dollár tartós erősödése, a geopolitikai bizonytalanságok, a kereskedelmi folyamatokra érzékeny országok sérülékenysége és persze a hazai események (váltás a jegybank élés, a választási narratíva felerősödése, a költségvetési helyzet esetleges kiéleződése) mind beszorítja az MNB-t” – írja Virovácz, majd hozzáteszi:

Mindezek alapján most azt mondanám, hogy a Matolcsy György vezette jegybank már nem lesz képes több kamatvágást végrehajtani.

Sőt, könnyen lehet, hogy az új jegybankelnök is egy olyan nehéz időben veszi át a kormányrudat, hogy hiába gondolkozik a piac bármiféle politikai nyomásgyakorlás irányában, erre nem nagyon lesz lehetőség. Vagy lesz, csak nagyon nagy árat kellene érte fizetni” – írja az elemző, aki szerint talán nem véletlen, hogy szokatlan módon a kormány (pontosabban a kormány képviseletében Gulyás Gergely) nyíltan beszélt arról, hogy nem lát olyan kockázatot, hogy az új jegybanki vezetés alatt drasztikusan megváltozna a monetáris politika irányultsága.

