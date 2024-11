Nagy lemaradásban van Európa ebben a fontos energetikai mutatóban

Az elmúlt években elsősorban a közlekedési és fűtési szektorban a villanyautók, illetve hőszivattyúk terjedésének köszönhetően érzékelhetően elindultak az elektrifikációs folyamatok, vagyis a villamos energia szerepének növekedése az Európai Unióban is, de miközben az áramtermelés világszerte az EU-ban az egyik legtisztább, számos más régióban magasabb az elektrifikációs ráta. A közeljövőben azonban több, az elektrifikáció szempontjából jelentős lépés is várható az EU-ban - hangzott el a REKK elektrifikációs trendekről és ezek elosztóhálózati hatásairól szóló régiós energiapolitikai fórumán Szabó László, a REKK igazgatójának előadásában.

Jönnek az intézkedések az EU-ban

A Mario Draghi-féle uniós versenyképességi jelentés szeptemberi közzététele után több, az elektrifikáció szempontjából jelentős intézkedés várható az EU-ban. Ilyen például az autók szén-dioxid-kibocsátási sztenderdjeinek célzott felülvizsgálata, egy új Tiszta Ipar Terv kidolgozása a versenyképes iparágak és a minőségi munkahelyek érdekében, az uniós elektrifikációs akcióterv megalkotása, vagy az elektromos töltők telepítéseinek felgyorsítása is - derült ki Mezősi András, a REKK tudományos főmunkatársa és Szabó László igazgató közös prezentációjából (Where do we stand in the electrification process in 2024?), amelyet az intézmény vezetője mutatott be.

A világ számos régiójában magasabb az elektrifikációs ráta

- vagyis a villamos energia bruttó végső energiafelhasználáson belüli aránya -, mint az Európai Unióban. Az EU 21,5%-os elektrifikációs rátáját meghaladja az Egyesült Államok 22,1%-os, Ázsia csendes-óceáni részének 25%-os, Kína 27,9%-os, valamint Japán 29,5%-os mutatója is, miközben a villamosenergia-termelés karbonintenzitása (az egységnyi elektromosság előállítása során megvalósuló szén-dioxid-kibocsátás) az Unióban a legkisebb. (A modellek, illetve várakozások szerint a világ gazdaságilag fejlett régióiban az elektrifikációs rátának az 50-60%-os sávba kell emelkednie 2050-ig a karbonsemlegességi cél eléréséhez.)

A fűtés-hűtés szektorban az elektrifikációt támogatja a hőszivattyúk terjedése. Az elmúlt tíz évben Európa-szerte erőteljesen nőtt a hőszivattyú-telepítések száma, így az EU nagy részén (21 tagállamban) az új fűtési rendszerek közel harmada (32%) már hőszivattyún alapulnak. Közép- és Kelet-Európában a hőszivattyúk előretörése lassabb, de az egyes országok között jelentős különbségek vannak. Így például míg Lengyelországban és Csehországban a hőszivattyú-piac növekedése közepesnek mondható, addig Magyarország és Szlovákia az alacsony növekedési klaszterbe tartozik.

A közlekedési szektorban szintén tart az elektrifikációs trend, de az egyes uniós országok között e tekintetben is nagy eltérések mutatkoznak észak és dél, illetve nyugat és kelet között. A tisztán elektromos meghajtású járművek aránya a teljes személygépjármű-állományon belül az északi országokban a legmagasabb (5-7%), Magyarország Szlovéniával és a balti államokkal együtt a közepes növekedést felmutató országok közé tartozik (~1%) a többi közép- és kelet-európai ország azonban a mediterrán államokkal együtt lemaradásban van e tekintetben - húzta alá Szabó László.

A nyilvános elektromos töltők telepítése szempontjából messze Hollandia teljesít legjobban az EU-ban; a németalföldi országban már 190 000 töltőállomás üzemel, amely a teljes uniós mennyiség mintegy harmada. Közép-Kelet-Európában ritkább az e-töltő-infrastruktúra, Magyarországon pedig az olcsó otthoni töltés is akadályozza a nyilvános e-töltők terjedését.

Mi a helyzet az energiafelhasználással?

Az EU villamosenergia-felhasználása 2007-ig évi átlag 1-1,5%-kal bővült, 2005-től azonban az éves növekedés mérséklődni kezdett sőt, 2005-től már nem látható növekvő trend. A villamosenergia-felhasználás és a bruttó hazai termék (GDP) együtt mozgása 2005-ig nagyon erős volt, ezt követően azonban az összefüggés lényegében megszűnt, és miközben a GDP továbbra is emelkedő trendet követ, addig az áramfogyasztás stagnál. Az egyes uniós tagállamok fogyasztási trendjei között azonban erőteljes különbségek vannak. A 2000-es és 2010-es évtized közepéhez képest egy-két kivételtől eltekintve csak Közép-Kelet-Európa bizonyos országaiban nőtt az áramfogyasztás, egyébként stagnálás vagy csökkenés jellemezte a felhasználást.

Hasonló regionális eltérések jellemzőek az ipari villamosenergia-felhasználás alakulására is. A szektor fogyasztása jelentősen visszaesett a 2000-es évek második felében, azóta pedig gyakorlatilag stagnál, miközben az ipar részaránya a teljes villamosenergia-felhasználáson belül a 2010-es évek közepéig lassuló ütemben emelkedett, azóta pedig az egyharmados arány körül stagnál.

A háztartások villamosenergia-felhasználása összességében, uniós szinten ugyancsak stagnál a 2000-es évtized második felétől, noha a hőszivattyúk penetrációja gyorsulva növekszik, miközben a háztartások teljes villamosenergia-felhasználáson belüli részaránya továbbra is enyhén emelkedik. E szempontból jóval kisebbek a regionális eltérések, néhány észak- és nyugat-európai ország kivételével a fogyasztásnövekedés általános volt az egész EU-ban.

A tercier (szolgáltató) szektorban szintén a 2000-es évek végén tetőzött a villamosenergia-felhasználás, majd stagnálás, csökkenés kezdődött azzal együtt, hogy 2005 óta az EU számos országában jelentősen nőtt a szektor áramfogyasztása.

A közlekedési, szállítási szektorban a 2000-es évektől a 2010-es évek végéig, az elektromos autók megjelenéséig csökkenő, stagnáló trend látszott a villamosenergia-felhasználásban, mielőtt a fogyasztás új csúcsra emelkedett. Ez egyben azt is jelenti, hogy bár a szektoron belül továbbra is messze a legnagyobb a vasúti felhasználás aránya, közben a közúti közlekedés áramfogyasztása egyre nagyobb részt tesz ki.

A szállítás és az ipar vezetheti az elektrifikációt

Ami a kilátásokat illeti, az EU jövőbeli villamosenergia-felhasználására vonatkozó prognózisok változásai meglehetős bizonytalanságot tükröznek. Amint a prezentáció rámutatott, az Európai Bizottság 2030-ig és azon túl terjedő előrejelzési pályái az elmúlt másfél évtizedben fokozatosan egyre lejjebb kerültek, ami felveti a kérdést, hogy az előrejelzések általában nem túlságosan optimisták-e.

Az ENTSO-E (Átviteli Rendszerirányítók Európai Hálózata) részletes előrejelzése szerint hosszabb távon

elsősorban az uniós szállítás-közlekedési szektor és az ipar villamosenergia-felhasználása bővülhet érdemben,

míg a háztartások és a szolgáltatási szektor esetében egy átmeneti emelkedést stagnálás, csökkenés követhet.

Az előadás szerint összességében megállapítható, hogy:

Az elektrifikációs folyamatok mind az e-mobilitás, mind a fűtési alkalmazások területén elkezdődött az elmúlt nyolc évben. Azonban valószínűleg ma még csak az új technológiák elterjedésére jellemző 'S' alakú görbe kezdeti szakaszában tartunk, vagyis ezek villamosenergia-fogyasztásra gyakorolt hatása ma még alig látható.

Ezt számos egyéb tényező befolyásolhatja, mint például az energiahatékonyság növelése és más energiamegtakarítási intézkedések, a magas árkörnyezet és a GDP-növekedés.

Hosszú távon elsősorban a szállítási szektorban várható az áramfogyasztás növekedése , de az ipar is erős hajtóereje lehet a villamosításnak. A fűtési szegmens kilátásai e szempontból jóval bizonytalanabbak, mivel a gyors növekedést ellensúlyozhatják a fűtési célú villamosenergia-felhasználásban megvalósuló jelentős energiamegtakarítások.

, de az ipar is erős hajtóereje lehet a villamosításnak. A fűtési szegmens kilátásai e szempontból jóval bizonytalanabbak, mivel a gyors növekedést ellensúlyozhatják a fűtési célú villamosenergia-felhasználásban megvalósuló jelentős energiamegtakarítások. Az elosztóhálózatot üzemeltető társaságok szempontjából ezzel kapcsolatban lényeges, hogy bár a villamosítási folyamat megkezdődött, de a teljes fogyasztás még nem nőtt, így a díjalapban sincs növekedés. Ugyanakkor az elosztóhálózatban sok helyen már olyan forró pontok és szűk keresztmetszetek jelentek meg az erőteljes helyi igénynövekedéssel együtt, amelyeket kezelni szükséges.

sok helyen már olyan forró pontok és szűk keresztmetszetek jelentek meg az erőteljes helyi igénynövekedéssel együtt, amelyeket kezelni szükséges. A fejlemények szektorilag és földrajzilag is nagyon heterogének, így több közép-kelet-európai ország lemaradásban van az elektromobilitás és a hőszivattyúk terjedése tekintetében.

