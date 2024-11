Soros embere lett az amerikai pénzügyminiszter - mutatjuk, hogyan nyerhetsz vele

Scott Bessent lesz Trump pénzügyminisztere, aki óriási alapkezelői, makrogazdasági tapasztalattal rendelkezik. Ebből kifolyólag elég határozott véleménye van az amerikai gazdaságról és arról, hogy mit kellene csinálni. Mivel most minden eszköze meglesz ahhoz, hogy megvalósítsa elképzeléseit, érdemes megnézni, hogy mik ezek és hogyan profitálhatunk ebből.

Hosszas huzavona után végre teljes lett Donald Trump kormánya, miután végül Scott Bessent-et választotta pénzügyminiszternek. A Fed elnöke mellett a pénzügyminiszter az egyik legfontosabb pozíció az USA-ban, amelynek ráadásul globális jelentősége sem elhanyagolható. Így érdemes megnézni, hogy ki is ez a Bessent és milyen gazdaságpolitikai irány várható tőle.

Kicsoda Scott Bessent?

Bessent 62-éves, a Yale Egyetem politikatudományi szakán végzett. Pályafutása elején együtt dolgozott Jim Rogerssel és Jim Chanossal. Legalább innen tudjuk, hogy ért az árupiacokhoz és a shortoláshoz is. 1991 és 2000 között Soros György befektetési alapjánál töltött be fontos pozíciókat. Jelentős szerepe volt az angol font "bedöntésében", amellyel több, mint 1 milliárd dollárt keresett a cégnek. 2013-ban a korábbi szép emlékekre építve ugyanezt megcsinálta a japán jennel is.

2015-től azonban már lejtmenet kezdődött a karrierjében. Bessent 2015-ben megalapította a saját hedge fundját, azonban itt már a korábbi sikerek elmaradtak. Bár 2016-ban még 13%-os hozamot sikerült elérni, 2017-2020 között veszteséget halmozott fel, majd 2021 és 2023 között ismét jobb éveket zárt. Az inkonzisztens teljesítményt, azonban nem hagyták büntetlenül az ügyfelek sem. A kezelt vagyon mérete 5,1 milliárdról 577 millióra csökkent, míg az ügyfél szám több, mint 80%-kal esett vissza.