Az USA kiüthette a Gazpromot a magyar gázellátásból, kerülőutas trükkhöz nyúlhat a kormány

Weinhardt Attila 2024. november 26. 12:58

Törökország számára ellehetetlenül az orosz gáz kifizetésének lehetősége, ha a Gazprombankot ért amerikai szankció így marad, és éppen ezért tárgyalásokat kezdeményeztünk Washingtonnal, hogy kapjunk valamilyen felmentést a friss amerikai lépés alól – jelezte a török energiaügyi miniszter. Alparslan Bayraktar nyilatkozata egyrészt azért fontos, mert ő világosan kimondta, hogy a Gazprombankot ért amerikai szankció miatt nem tudják kifizetni a nekik leszállított orosz gázt, és ez irányadó lehet a még megmaradt magyar és szlovák gázvásárlókra is. Másrészt azért is fontos jelzés, mert tárgyalni akarnak róla, hogy kapjanak valamilyen felmentést. Ez egybevág a Portfolio piaci információival, miszerint elképzelhető, hogy egy közbeiktatott török, vagy azerbajdzsáni bank lehet a megoldás arra, hogy a régióban még megmaradt orosz gázvásárlók továbbra is ki tudják fizetni a leszállított gáz ellenértékét.