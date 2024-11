Nagy Márton új szövetséget ajánlott

Greskovits Dávid, a MAGYOSZ elnöke nyitotta meg kedden a hazai gyógyszeripari szereplők konferenciáját. Előadásában a magyar gyógyszeripar jelentőségét méltatta, részletesen bemutatva K+F képességét, valamint exportpiaci képességét.

Mindenki meg tudja írni magától is, hogy az EU-nak mi a baja. A nehezebb dolog az, hogy hogyan lehet az átállást finanszírozni, honnan lesz pénz - kezdte előadását Nagy Márton, aki azt is elárulta, hogy tegnap este a MAGYOSZ elnökségével vacsorázott. Ezúttal is felvetette a fiskális szabályok lazításának igényét, amiről múlt héten is beszélt az EU-s kkv-csúcson.

A szigorú fiskális szabályokhoz való ragaszkodás Európát szét fogja feszíteni - fogalmazott. A németek fafejűségét nem értem és az EKB is jobb, ha csendben marad - jelezte a miniszter, utalva arra, hogy lazítani kellene a gazdaságpolitikai feltételeket. Majd példaként hozta fel az amerikai és kínai gazdaság és kormányzati szereplők, állami vállalatok eladósodottságát.

Az USA-ban is azt vallja az újonnan megválasztott Donald Trump, hogy több pénz kell a gazdaságba. Közben Németországban is megbukott a kormány, ami a legjobb dolog, ami történhetett a németekkel - vezette fel előadását.

Nem kisebb dolgot kérek, hanem azt, hogy a gyógyszeripar is járuljon hozzá a 3-6%-os gazdasági növekedéshez.

Egy új szövetségre törekszünk jelenleg,

a vállalati szektorral és ezen belül a gyógyszerszektorral is - fogalmazott a tárcavezető.

Az iparban lesz egy jelentősebb visszapattanás, de ezt óvatosan kell kezelni, mert az augusztus mindig a járműipari cégek leállásáról szólt, és most idén augusztusban erősebb volt a leállás. Ezért erősebb lehet az egyhavi szeptemberi visszapattanás. Ez tőlem szokatlan, de ezzel kapcsolatban óvatosságra intek - magyarázta a miniszter. A fogyasztás esetében nem intek óvatosságra, ez egyértelműen jön vissza.

Kitért arra, hogy a hazai kiskereskedelmet főképpen a csomagküldő, az élelmiszerjellegű és a gyógyszerkereskedelem hajtja.

Az autóértékesítésekben is van egy fordulat: használtautók esetében 10%-os, az újautóknál 5,4%. Vagyis ez is arra utal alapvetően, hogy költünk - értékelte a miniszter.

A hazai kiskereskedelmi forgalom elszakadt a fogyasztás alakulásától. Ez összefügg a szolgáltatásokkal, a külföldi utazásokkal és a külföldről történő rendelések felfutásával. Az e-commerce, ami tarol a piacon, és ebben a magyar vállalatok lemaradtak - jelezte a miniszter, aki arról is beszélt, hogy lenne igény a kormány részéről a hazai kereskedelmi szereplők összefogására.

Az újlakáspiaci trendet nagyon durvának nevezte,

a kínálati oldalt meg kell erősíteni, ezért a fejlesztők számára programot hirdetünk, hogy lakásokat, kollégiumot és bérlakásokat építsenek. A jövő év elején lejáró állampapír-állomány és kamatkifizetések a lakossági állampapírok esetében még tovább mozgathatja a lakáspiacot - vetítette előre.

A külső konjunktúráról is szót ejtett a miniszter. Az elektromos autóértékesítés is gyengébben muzsikál. Ezen a téren a fogyasztói bizalom a kulcs, amit az európai autóipar kezd elveszíteni - értékelte Nagy Márton. A magyar ipar rendkívül ki van téve a külső értékelésnek, ezért a feldolgozóiparunk szenved - tette hozzá. Nemcsak az exportban érezhető a német ipar válsága, hanem a magyar beruházások adatokban is - jelezte a tárcavezető.

A gyógyszeripar termelését a belföldi kereslet húzza, amely a belföldi értékesítés ás az új rendelések növekedésén is látható - fogalmazott a miniszter.

Ez volt a legjobb vásárlás, amit csináltam életemben

- értékelte a repülőtér megvásárlását.

A cél, hogy a következő években elérjük a 3 és 6 százalék közötti gazdasági növekedést - húzta alá.

Ipar, építőipar és a gyógyszeripar - ezek helyreállásától várom a fellendülést, a külső konjunktúrát illetően - mondta.

Az előadást követő kerekasztalbeszélgetésből az is kiderült, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium és a MAGYOSZ között stratégiai együttműködés jön létre.

Mindezek alapján, valamint Nagy Márton üzenetei alapján kijelenthető: két év alatt nagyot változott a kormány magyar gyógyszeriparhoz való viszonya. A magyarországi gyógyszeripari szereplők az elmúlt napokban sorra kapták a kedvező híreket a legutóbb bevezetett új különadók kivezetéséről.

A magyar gyógyszeripar jelentősége

Láng Róbert, az NGM egészségiparért felelős miniszteri biztosa a konferencia első kerekasztalbeszélgetésében jelezte: az értékláncokat érdemes rövidíteni, és a hazai termelés szerepét erősíteni. De közben nem szabad elfelejteni szerinte, hogy mekkora jelentősége van a szabadalmak terén Kínának és az Egyesült Államoknak.

Gerskovits Dávid, a MAGYOSZ elnöke az előadást követő beszélgetésben megnyugtatott mindenkit, hogy a hazai gyógyszergyártó szereplők exporttevékenysége idén növekedést mutat.

Bankhitelből ezek a szektorok nem tudnak növekedni. Hitelből nem lehet kutatni és fejleszteni, ezt el kell felejteni, önerőből, tőkéből és K+F-ből lehet versenyképességet javítani - fogalmazott Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója, aki szerint az európai ipar legfontosabb ágazatai közül lényegében már csak a gyógyszeripar erős.

Poroszlai Csaba, az Egis Gyógyszergyár vezérigazgatója szerint a szigorúbb uniós szabályozás versenyhátrányt jelent az európai cégeknek, a más országokban alkalmazott lazább szabályozás indirekt állami támogatásként értékelhető.

