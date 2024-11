Emelkedik az infláció az USA-ban

Módos Dániel 2024. november 27. 14:40

Bár rengeteg adat jött az USA-ból, összességében a kép egyértelmű. Az infláció csökkenése megállt valamivel 2% felett, miközben a fogyasztóknak köszönhetően az amerikai gazdaság továbbra is erős. A vállalati szektorban azonban már látszódnak repedések, ezt mutatja az is, hogy a harmadik negyedévben stagnáltak a vállalati profitok. A munkapiac továbbra is rendben van viszont.