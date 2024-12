Megszólalt a Fitch, mielőtt pénteken ítéletet mond Magyarországról

Bár a kelet-közép-európai régió kilátásai mérsékelt javulást mutatnak, a globális bizonytalanságok és belső strukturális problémák továbbra is érdemi kockázatot jelentenek. Magyarország a térség egyetlen országa, ahol a hitelminősítői kilátás negatív, ami a politika hitelességével és a közfinanszírozással kapcsolatos aggodalmakat tükrözi – derül ki a Fitch Ratings által kiadott „ Eastern Europe Sovereign Outlook 2025 ” jelentésből. A hitelminősítő most pénteken mond verdiktet a magyar gazdaságról.

A Fitch előrejelzése szerint 2025-ben a közép- és kelet-európai régió gazdasági növekedése mérsékelt javulást mutathat a 2024-es visszafogott teljesítmény után. Ennek hajtóereje az export fellendülése lehet, amelyet a főbb kereskedelmi partnerek – például Németország – várhatóan lassú, de stabil növekedése támogat.

Bár külön nem emelik ki, Magyarország szempontjából ez különösen fontos lehet, mivel a gazdaság erősen exportorientált, az autóipar és más ipari ágazatok kiemelkedő szerepével.

Az EU-források beáramlása, a finanszírozási költségek csökkenése és a beruházások növekedése a belső keresletet is erősítheti a térség országaiban a Fitch várakozásai szerint.

Magyarország esetében ez kockázat is lehet, mint arra a múlt héten a Moody's kitért az értékelésében, hogy a kohéziós források 21,7 milliárd eurójából csak 12,2 milliárd euró elérhető a költségvetésnek. A kondicionalitási eljárás és egyéb jogállamisági tárgyú viták miatt azonban 1 milliárd eurót december végén szinte biztosan elveszít a magyar kormány az n+2 szabály miatt. Emellett a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) sem lehívható ugyanezen viták miatt, itt pedig a projektek megvalósításának 2026 nyári határideje van fenyegető közelségben.

A hitelminősítő úgy véli, a kelet-közép-európai térségben a vállalati bizalom helyreállása és az infrastrukturális projektek beindulása szintén hozzájárulhat a növekedéshez. Azonban a Fitch arra figyelmeztet, hogy a globális gazdasági bizonytalanság, például a Donald Trump megválasztott amerikai elnök által beígért kereskedelmi háborúk és az amerikai gazdaságpolitika átalakulása, jelentős kockázatot jelenthet a térség gazdaságának.

A jelentés kiemeli, hogy a régióban az infláció tovább csökkenhet 2025-re, bár az alapinflációra továbbra is nyomást gyakorolhat a szűkös munkaerőpiac.

Arra számítanak, hogy a nem euróövezeti országok jegybankjai várhatóan óvatosak lesznek majd a monetáris lazítással, hogy elkerüljék az instabilitását.

Az infláció visszaszorítása kulcsfontosságú a háztartások vásárlóerejének helyreállítása és a belső fogyasztás ösztönzése szempontjából, amely az ország gazdasági növekedésének egyik alapköve.

A jelentés rámutat, hogy a közép- és kelet-európai országok, köztük Magyarország is, nagy kormányzati hiánnyal néznek szembe, amely jóval meghaladja a pandémia előtti szinteket. A tavalyi 6,7 százalékos hiány után idén valamivel 5 százalék alatt alakulhat a GDP-arányos költségvetési deficit a becsléseik szerint, majd 2026-ra ez csökkenhet tovább 4,5 százalék alá.

Költségvetési hiány alakulása (a GDP %-ában)

Az új EU-s költségvetési szabályok értelmében a térség tagállamai, köztük Magyarország középtávú fiskális konszolidációs terveket fogalmazott meg, de a gyakorlatban ezek végrehajtása jelentős akadályokba ütközhet.

Főként úgy, hogy a Fitch szerint jelentős kiadáscsökkentő és bevételnövelő lépéseket nem terveztek be az érintett országok.

Úgy látják, a pandémia és az energiaválság során bevezetett állandó támogatási intézkedések, mint például a szociális támogatások növelése és a védelmi kiadások emelése, komoly terhet jelentenek a költségvetés számára.

A Fitch szerint a gazdasági növekedés lassulása vagy esetleges visszaesése miatt a kormányok, köztük a magyar kormány is, további ösztönző intézkedések bevezetésére kényszerülhetnek, amelyek tovább növelhetik a hiányt.

Ez viszont a hitelminősítések szempontjából kockázatot jelenthet, különösen, ha a fiskális fegyelem nem javul.

A Fitch Ratings októberben kiadott, Magyarországról szóló rövid elemzése – amely az S&P Ratings későbbi hitelminősítése előtt jelent meg – aggodalommal tekintett az ország gazdasági és költségvetési helyzetére. Az államadósság szintje továbbra is magas, és a Fitch szerint a költségvetési konszolidáció végrehajtása komoly kihívás elé állítja a kormányt. Akkor is azt írták, hogy bár 2024-ben a költségvetési hiány várhatóan 4,9%-ra mérséklődik a GDP arányában, ez még mindig meghaladja a kormány célját, és az államadósság enyhe emelkedésére is számítani kell. Az akkori elemzés szerint az unortodox politikai intézkedések és az ágazati különadók fenntartása rontja az ország hitelességét, míg az akkumulátoripari kereslet visszaesése hosszú távú növekedési kockázatot jelenthet.



A hitelminősítő 2025-re két hónapja, a vártnál sokkal rosszabb, 0,7 százalékos zsugorodást mutató harmadik negyedévi adat közlése előtt még 3,8%-os GDP-növekedést prognosztizált, amelyet szerintük az új exportkapacitások és az autóipar teljesítménye támogathat, az új GDP-jelentés fényében ez azonban azóta változhatott. A növekedéshez azonban elengedhetetlen az EU-s források hatékony felhasználása, mivel az infláció továbbra is nyomást gyakorol a háztartások vásárlóerejére és a belső fogyasztásra. Bár az infláció mérséklődött, a Fitch szerint a monetáris politika mozgástere korlátozott, és a gazdasági stabilitás fenntartása szigorú fiskális politikát igényel. Az elemzés rávilágít arra is, hogy a kormány politikai hitelessége és a gazdaságpolitika iránti bizalom döntő szerepet játszik a hitelminősítési kilátások stabilizálásában.



A Fitch jelentése szerint Magyarország hitelminősítése erős strukturális mutatókkal rendelkezik, például a magas nettó FDI-beáramlás és az ipari beruházások terén, de ezeket ellensúlyozzák a kormányzati hiányosságok és a geopolitikai feszültségek. Az EU-val való feszült viszony és az RRF-források továbbra is zárolt részei jelentős kockázatokat hordoznak. A hitelminősítő szerint a politikai stabilitás és a költségvetési egyensúly helyreállítása elengedhetetlen a gazdaság hosszú távú fenntarthatósága szempontjából, különösen az esetleges leminősítés elkerülése érdekében.

Bőven több a kockázat, mint a pozitív fejlemény

A geopolitikai kockázatok továbbra is kiemelkedő szerepet játszanak a régió gazdasági kilátásainak alakulásában. A Fitch szerint az Egyesült Államok várható közvetítő szerepe az ukrajnai konfliktusban, valamint a NATO iránti elkötelezettség alapvetően befolyásolhatja a közép- és kelet-európai régió biztonságpolitikai helyzetét. Magyarország is azon államok közé tartozik a térségben,

amelyek számára az ukrajnai háború alakulása nemcsak geopolitikai szempontból, hanem az energiaellátás és a gazdasági stabilitás szempontjából is meghatározó.

A közel-keleti konfliktus eszkalációja és az Egyesült Államok és Kína közötti feszültségek tovább növelhetik az energiaárak ingadozását, ami közvetlen hatással lehet Magyarország gazdaságára. A jelentés figyelmeztet arra, hogy a globális bizonytalanságok hosszabb távon gátolhatják a befektetési kedvet és a háztartások fogyasztását.

Magyarország gazdasági helyzete 2025-re jelentős mértékben függ az EU-források hatékony felhasználásától, a belső fogyasztás helyreállításától és a külső kereskedelmi környezet stabilitásától. Bár a növekedési kilátások mérsékelten javulhatnak, a régióban és globálisan fennálló bizonytalanságok továbbra is komoly kockázatot jelentenek.

Ezek alapján A fiskális konszolidáció és a makrogazdasági stabilitás fenntartása kulcsfontosságú lesz az ország hitelminősítési kilátásai és hosszú távú gazdasági fejlődése szempontjából.

A Fitch Ratings péntek késő este teszi majd közzé legújabb hitelminősítői értékelését. A kelet-közép-európai térségben Magyarország az egyetlen negatív kilátás a hitelosztályzaton, amely két szinttel van a bóvli felett, BBB besorolással. Múlt héten a Moody's az addigi stabilkilátást negatívra rontotta a Baa2 osztályzatán az uniós források elvesztésének kockázata miatt.

Hitelminősítői kódrendszerek összehasonlítása* Moody's S&P Fitch Aaa AAA AAA Aa1 AA+ AA+ Aa2 AA AA Aa3 AA- AA- A1 A+ A+ A2 A A A3 A- A- Baa1 BBB+ BBB+ Baa2 BBB BBB Baa3 BBB- BBB- Ba1 BB+ BB+ Ba2 BB BB Ba3 BB- BB- B1 B+ B+ B2 B B B3 B- B- Caa1 CCC+ CCC Caa2 CCC CC Caa3 CCC- C Ca CC DDD C C DD - D D * A befektetési kategóriába a piros vízszintes vonal feletti besorolások tartoznak. Forrás: Portfolio

