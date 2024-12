Ez aztán az újítás: állampapír-csere funkciót kap a lakosság

Banai Péter, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára és Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója pénteken mutatta be annak részleteit, hogy a magyar állam finanszírozását hogyan oldják meg 2025-ben. Ezek szerint a finanszírozási igény jövőre 4123 milliárd forint, ami megegyezik a jövő évi költségvetésbe betervezett pénzforgalmi hiánnyal. Ennek a nagy része nettó értelemben leginkább az intézményi szereplőktől (bankok, biztosítók, befektetési alapok) érkezhet a PM és az ÁKK tervei szerint, amit támogathat az a szabályozás, hogy a bankok és biztosítótársaságok jövőre csökkenthetik az extraprofitadó-fizetési kötelezettségüket , ha állampapírt vásárolnak . Nem kis mértékben számítanak jövőre továbbra is a lakosságra az államadósság finanszírozásában, nettó módon itt 1236 milliárd forintnyi növekménnyel kalkulálnak. Kurali Zoltán ezen a ponton kérdésre válaszolva kifejtette, hogy szükség esetén a lakossági papírok árazásán változtatnak, de alapesetben nem tartanak attól, hogy a lakossági állampapírokból kiáramlás lesz jövőre. Sőt, felhasználóbarát lépést is bevezetnek jövőre, a webkincstárban és mobilkincstárban könnyedén lehet majd cserélni a meglévő állampapírokat újakra. Az is elhangzott, hogy jövőre legfeljebb 2,5 milliárd eurónyi devizakötvény-kibocsátás várható, amiből 1 milliárd eurónyi zöld kötvény. A cél továbbra is, hogy a devizaadósság aránya a 30%-os szint alatt maradjon, ami az idei év végére 29,4%-ra várható.

Célunk egy egyéves terv bemutatása, de ez egy finanszírozási terv egy hosszabb távú finanszírozási stratégiához illeszkedik - mondta Banai Péter, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára. Emlékeztetett arra, hogy hosszú távú cél a foglalkoztatás növelése, a bérek növelése és a családok támogatása. Ezek a célok változatlanok, az eszközök pedig időről-időre változtak - tette hozzá. Felidézte a 2010-es évek államadósság-csökkenését és kamatkiadások csökkenését, amit megtört a Covid és a háború, valamint a szankciók hatása.

Az új helyzetek nagyobb finanszírozási igényt követeltek az elmúlt években. Az infláció emelkedése a finanszírozási költségeket is emelte. Ezek fényében szerinte komoly érték, hogy az elmúlt években sikerült megőrizni az állam stabil finanszírozását, úgy, hogy közben megőrizte az államadósság befektetésre ajánlott stabil minősítését.

Idén 0,5-1% körüli mértékben növekedhet a magyar gazdaság és közben a hiányt 2 százalékponttal csökkenti a kormány

- jelezte Banai Péter. Az államadósság átlagos futamideje 4 évről (2010-ben) közel 6 évre növekedett - emelte ki eredményként. A külföldiek kezében lévő adósság aránya 40% alá csökkent. Közben a lakosság aránya most már 23%-ra emelkedett a finanszírozásban - emelte ki. Ezzel Európában a legmagasabb értéket érte el Magyarország.

Idén 4,8% lesz a GDP-arányos kamatteher

- jegyezte meg. Banai szerint a piac bizalma továbbra is töretlen, az állampapírokat többszöri túljegyzéssel tudja eladni Magyarország.

Reményeink szerint Donald Trump megválasztott elnök hatalomra kerülésével nyugvópont jön a háborúban, ez pedig kedvező környezetet teremt a magyar gazdaság számára - folytatta. Ebben a helyzetben valósulhat meg a kormány új gazdaságpolitikai programja - fűzte hozzá. Ez érdemben hozzájárul ahhoz, hogy jövőre a növekedés 3% felett legyen - mondta.

Az infláció az idei 3,7%-ról jövőre 3,2%-ra csökkenhet - vetítette előre. A kamatkiadásoknál mintegy 1 százalékponttal kisebb kiadással számolnak.

4123 milliárd forint a finanszírozandó tétel jövőre - ismertette. A jövő évi költségvetés karaktere a részletes parlamenti vitakör után sem fog változni.

Mi történt idén az adósság finanszírozásában?

Ezt követően Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója értékelte az aktuális finanszírozási környezetet. Felidézte, hogy idén folytatódtak a kamatcsökkentések, elismerte, hogy a forintárfolyam egy gyengülő pályára került, de szerinte ez hasonló pálya, mint amit az euró befutott a dollárral szemben.

Kurali Zoltán szerint a forint gyengülése egy feltörekvő piaci jelenség.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 12. 03. A forint a második legjobban szenvedő deviza eddig az utolsó negyedévben

Az év végére a devizaadósság aránya 29,4% lesz - mondta Kurali Zoltán.

A 30% alatti mutatót nem tervezi az ÁKK változtatni

- hangzott el a fontos üzenet. 4 pillér van a finanszírozásban: intézményi, lakossági befektetők, devizakötvénye és zöld fenntarthatósági finanszírozás.

Az intézmények idén több állampapírt vettek meg, ezért a megnövekedett finanszírozási igényt az ÁKK gond nélkül tudta teljesíteni idén - értékelte.

A lakossági finanszírozás esetén beérett a fejlesztés, a webkincstár és a mobilkincstár platform modern és felhasználóbarát, Kurali Zoltán sikeresnek nevezte a kincstári digitális értékesítést. Ennek aránya 62% már - jelezte. A digitális értékesítés a bankoknál viszont csak 15%-on áll.

3 éves fix MÁP-ot vezették be idén és ez a vezető papír 2024-ben a lakosság körében - árulta el az ÁKK vezérigazgatója.

37 ezerrel nőtt eddig idén a kincstári ügyfelek száma - folytatta. Ez a kétharmada a teljes lakossági állampapír-értékesítésnek, a maradék egyharmada a bankokon keresztül zajlik le - mondta.

A lakosságtól nettó 2%-ot akart behozni az ÁKK, ennél végül kevesebb lesz idén, 1,8%. Emlékeztetett arra is, hogy az év első felében zajlottak le a devizaadósság-kibocsátások, a második félévben nem történt ilyen, hogy a devizaadósság aránya kordában legyen tartva.

Idén a lakosság aránya a finanszírozásban stagnált, az intézményi szereplők súlya csökkent, a külföldi befektetők aránya emelkedett - részletezte.

A kamatkiadás növekedett idén, eredményszemléletben, a belföldnek fizetett kamatoknak köszönhető ez - mondta Kurali Zoltán.

A várható átlagos futamidő az idei év végére 5,7% lehet - részletezte a vezérigazgató. Az 1 éves refinanszírozási arány 9,8%-ra emelkedhet 2024 végére.

De mi lesz jövőre?

A jövő évi költségvetés nettó finanszírozási igénye 4123 milliárd forint. 12828 milliárd forint bruttó kibocsátás és hitelfelvétel várható, összevetve a 13595 milliárd forintot kitevő elmúlt 5 éves átlagos bruttó kibocsátási volumennel. A tervezett nettó kibocsátás 4123 milliárd forint.

Az intézményi forintpiac fogja adni a gerincét ennek a nettó finanszírozásnak: 1850 milliárd forintot vár az ÁKK ettől a piactól. Átlagosan 7,5 éves futamidővel. Ezt támogatja Kurali Zoltán szerint az, hogy a bankok és a biztosítók állampapírvásárlással tudják csökkenteni extraprofitadó-tételeiket.

Nettó 2%-nyi kamatkiadást teljesítenek jövőre a lakosság felé, ebből 1,5%-nyi jön vissza jövőre a finanszírozásba - mondta Kurali Zoltán.

Bevezetésre kerül egy állampapír-csere funkció a webkincstárban és a mobilkincstárban

- vetítette előre.

Maximum 2,5 milliárd euró devizakötvény-kibocsátás várható jövőre, amiből 1 milliárd eurónyi zöld kötvény.

Így számít az intézményekre az ÁKK

A forint intézményi állampapír-finanszírozás az államadósság finanszírozás fő piaca az ÁKK vezére szerint. A nettó finanszírozás 30%-át teszi ki.

A hazai bankok és külföldi befektetők együttes részaránya 58%, a befektetési alapok részesedése 10%. A likviditás gyengült az elmúlt években, de ennek változtatása érdekében az ÁKK tud tenni.

Változtatnak a repó szabályokon, csökkentik a forint kötvénysorozatok számát, intézményesített befektetői kapcsolattartásra állnak át, az állampapírpiaci ETF termék piaci szereplők általi létrehozásának támogatására készül az ÁKK.

Lakossági állampapírok

Egy piaci részesedést kell céloznunk a megtakarítási piacon belül. Ez az arány jellemzően 20-25% - mondta Kurali Zoltán, aki szerint úgy fogja árazni az állam a lakossági termékeket, hogy ezt az arányszámot teljesítse az ÁKK.

Ha kell az árazáson változtatunk,

és megpróbáljuk bevonni azokat a célcsoportokat, akik eddig nem vettek részt lakosságként a finanszírozásban - mondta. Az árazásra való utalás azt jelenti tehát, hogy az ÁKK vezére nem zárja ki, hogy a lakossági állampapírok kamatait vonzóbbá tegyék jövőre a nagy kamatkifizetésekre és tavaszi lejáratokra reagálva.

A PMÁP állománya jelenleg 7000 milliárd forint. A lakosságnál lévő állampapírállomány 12 ezer milliárd forint felett van, várakozásaik szerint ez jövőre 1230 milliárd forinttal nőhet nettó módon - válaszolt egy kérdésre Kurali Zoltán.

Nem tartunk attól, hogy a lakossági állampapírokból kiáramlás lesz.

A MÁP+ nem egy jó példa - tette hozzá.

Lesz a PMÁP-nak egy alacsony kamata, de a piacon elérhető hozamok kamata is hasonlóan alacsony lesz - fűzte hozzá.

Az idő előtti visszaváltás mértékét nem tervezi változtatni az ÁKK - hangzott el Kurali Zoltán részéről.

Cserére lesz lehetőség, de alapvetően nincs tervben az árazás eltérítése - mondta.

Az összkép

925 milliárd forintnyi nettó devizaforrás-bevonás várható. 1236 milliárd forint lesz a lakossági nettó adósságkibocsátás - részletezte. Az első félévre tervezi a magyar állam a devizakötvény kibocsátását - mondta kérdésre válaszolva Kurali Zoltán.

Kérdésünkre Banai Péter államtitkár kifejtette, hogy személy szerint abban bízik, hogy a Fitch ma este esedékes döntésével nem rontja le a magyar államadósság besorolását. Emlékezetes, mindez azért érdekes téma, mert a hitelminősítőnél már 2 éve negatív kilátáson van a magyar minősítés, ezért több piaci szereplő is úgy véli, hogy az idő elérkezett a besorolás változtatására. Banai Péter hangsúlyozta, hogy szerinte a 2025-ös kormányzati tervek, mind a költségvetés, mind annak finanszírozása terén reális, és ezt megosztották a hitelminősítő szakértőivel is. Az állam finanszírozási stabil marad - jelezte Banai Péter. Kérdésünkre arról is beszélt az államháztartásért felelős államtitkár, hogy az Európai Bizottsággal jelenleg is egyeztetéseket folytatnak a középtávú költségvetési tervek kapcsán, azon belül is a kiadási limitekről, ebben az egyeztetésben szerinte nincs semmilyen különleges helyzet. A hiányt egyébként is csökkenteni fogja a kormány jövőre, és szerinte ezek mentén megállapodásra tud jutni majd a kormány az Európai Bizottsággal.

