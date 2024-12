Roszatom-vezér a Portfolio-nak: sok ok miatt drágulhat a Paks II., orosz vezérlőrendszer kerülhet az erőműbe

"Az infláció, az ellátási láncok sérülése, megszakadása, az építőanyag-költségek emelkedése, a migráció szabályozásával kapcsolatos nehézségek és még sok más tényező befolyásolhatja az árat", és azért, hogy a Paks II. projekt ne jusson zsákutcába, "a jelen szerződés egyes rendelkezéseit módosítanunk kell" – jelentette ki a Portfolio-nak adott exkluzív nagyinterjúban Alekszandr Merten. Az orosz fővállalkozó Roszatom Atomsztrojekszport leányvállalata szenior alelnökének jelzése alapján nemcsak a 12,5 milliárd eurós kulcsrakész kivitelezési ár emelkedhet, hanem "változhatnak az elvégzendő munka részfeladatai, határidői és terjedelme is, változhatnak a szerződés szerinti kötelezettségek" is. Új információként elárulta: ha a német Siemens Energy nem szállítja le az automatizált vezérlőrendszert az erőműhöz, akkor a kínaiak helyett az oroszok társulhatnak a franciákkal a rendszer leszállítására. Ki is mondta: "a magyarországi megrendelőnkkel egyetértésben olyan rendszert szállítunk, amely tökéletesen működik, és amely mind Oroszországban, mind a külföldi piacokon referenciával rendelkezik." Azt is rögzítette, hogy az új paksi blokkok "a 2030-as évek elején" már áramot fognak termelni.

Portfolio: Tíz évvel ezelőtt születtek azok a szerződések, amelyek mentén jövő februárban elindul az első betonöntés a Paks II. beruházás 5-ös blokkja alatt. Hogy látja, mikor kapcsolhatják hálózatra a két új blokkot, kell-e még tíz évet várnunk erre? (Az interjút november 19-én délelőtt még azt megelőzően készítettük, hogy a kormány aznap éjjel a parlament elé terjesztette a fővállalkozói szerződéses ár és egyéb paraméterek megváltoztatását kinyitó törvényjavaslatot, így nem tudtuk megkérdezni, hogy ezt a lépést mi motiválta, és pontosan milyen változások várhatók a kivitelezési szerződés paramétereiben - a szerk.)

Alekszandr Merten: A jelenlegi szerződés értelmében megfelelő ütemtervünk van a projekt megvalósítására, és e szerint az ütemterv szerint – ahogy Szijjártó úr is elmondta számos interjújában –

az új Paks II. Atomerőmű blokkjai a 2030-as évek elején fognak áramot termelni a hálózat számára Magyarországon.

Lát-e kockázatot arra, hogy ez a dátum csúszhat? Jákli Gergely, a Paks II. Zrt. vezérigazgatója a Portfolio-nak adott áprilisi interjújában azt mondta, hogy folyamatban van a kivitelezési szerződés módosítása, és ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a határidő módosulhat.

Nézze, a projekt megvalósítása már több mint tíz éve zajlik! Magától értetődik, hogy ez alatt az idő alatt egyszerűen objektív okok miatt módosulhat a szerződés. Már változott és változni fog a jövőben is. A jelen szerződés egyes rendelkezéseit módosítanunk kell, hiszen figyelembe kell vennünk a mai követelményeket, azokat a körülményeket, amelyek között a projektet megvalósítjuk.

Ezzel összefüggésben természetesen változhatnak az elvégzendő munka részfeladatai, határidői és terjedelme is, változhatnak a szerződés szerinti kötelezettségek és így tovább.

Ami változatlan marad, az az, hogy a szerződés értelmében Magyarország modern és biztonságos nukleáris erőművi blokkokat kap, amelyek szavatolják az ország energiaellátásának biztonságát. Én ehhez csak annyit tudok hozzátenni, hogy minden munka a szerződéses ütemterv szerint folyik. Mindezekről a határidőkről a két fél állapodott meg, vagyis a megrendelő és a fővállalkozó.

Fotó: Kaiser Ákos, Portfolio

A Roszatomnak jelentős atomerőmű-építési tapasztalata van világszerte. Az első betonöntéstől számítva átlagosan mennyi időbe kerül a blokkok megépítése?

Ahogy Ön is mondta, nagy munkatapasztalattal rendelkezünk a világ különböző országaiban. Minden ország és minden projekt egyedi. Az egyik országban például kapunk egy általános engedélyt, és ezen engedély keretei között építünk, ám egy másik országban, például Magyarországon ezernyi ilyen engedélyt kell beszereznünk a magyar jogszabályok követelményeinek megfelelve.

Ezenkívül nagyon sok múlik azon, hol építjük fel az atomerőművet. Nemcsak a jogszabályi környezet a meghatározó, hanem az építési terület is. Minden projektnek megvannak a maga sajátosságai a vízellátás, vagy a biztonság szavatolása szempontjából, így például olyan helyzetekben is, mint amikor az új blokkokat a meglévő, működő egységek mellé építjük, mint Magyarországon. Emiatt további szempontokat is figyelembe kell vennünk a projektben, például komoly talajszilárdításra van szükség, a falvastagságra vonatkozó külön előírásokra is figyelnünk kell. Utóbbi miatt

a magyar projektben gyakorlatilag két és félszer több betont fogunk felhasználni, mint például a Novovoronyezsi Atomerőmű esetében.

Azonban mindezek mellett az atomerőmű szíve, vagyis a reaktorsziget mindig ugyanazt a referenciát jelentő technológiát képviseli, vagyis a továbbfejlesztett harmadik generációs reaktortechnológiát. Minden, ami körülötte van – a falak vastagsága, a további munkálatok, az esetleges pluszkövetelmények a hűtővízellátás vonatkozásában és így tovább – egyedi jelleget kölcsönöz az egyes projekteknek az egyik vagy a másik országban. Ezért az első beton öntésének kezdetétől az üzembe helyezésig szükséges építési idő számítása minden projektben eltérő. Fontos, hogy ezeknek a határidőknek összhangban kell lenniük a szerződés ütemtervével, melyet mindkét fél, a megrendelő és a kivitelező is jóváhagy.

A kivitelezési szerződés már hatszor módosult. Folyamatban van-e a hetedik módosítás, annak az előkészülete?

Mint már mondtam:

a szerződés egy élő dokumentum, amit időről időre egyszerűen módosítani kell. Ellenkező esetben a felek zsákutcába jutnak.

Ez bevett gyakorlat minden ilyen időigényes projektnél, nem csak a nukleáris iparban, az atomerőművek építésénél. Bármilyen ipari létesítmény esetében, melynek építése elég hosszú időt vesz igénybe, felmerül az igény a megvalósítás során, hogy ilyen, vagy olyan tekintetben módosítsák a fővállalkozói szerződést. Változhatnak a jogszabályok abban az országban, ahol a projekt megvalósul, módosulhatnak a külső körülmények, amelyek befolyásolhatják a felek lehetőségeit. Előfordul, hogy például a felek a szerződés aláírásakor számoltak bizonyos feltételekkel a projekt jövőbeli megvalósítása során, de ezek a feltételek drámaian megváltoztak. Egy másik példa, hogy a felek számoltak egy bizonyos futamidővel, azonban felmerült néhány külső befolyásoló tényező.

Mi lehet ilyen tényező?

Például el sem tudtuk képzelni, hogy az Európai Bizottság 2,5 évig folytat majd vizsgálatot arról, kap-e a beruházás állami támogatást, vagy sem. És sok ilyen körülmény van, objektívek és szubjektívek egyaránt. Ezért elérkezik az a pillanat, amikor ezek a körülmények nagy számban halmozódnak fel és zavarják a projekt megvalósítását, tehát módosítani kell a szerződés hatályos változatát. Ilyenkor leülünk a megrendelővel, és tárgyalunk a módosításokról. Egyszer a megrendelő kezdeményezi a módosításokat, máskor mi, s az is előfordul, hogy közösen.

És most hol áll ez a folyamat? Van-e kezdeményezés valamelyik fél oldaláról?

Tárgyalunk magyarországi partnereinkkel a szerződésmódosítás lehetőségéről. Valószínűleg mindkét oldalon van erre igény.

Kénytelenek vagyunk figyelembe venni mindazt, ami körülöttünk, a világban – és különösen Európában – jelenleg történik. Emellett Magyarország az Európai Unió tagja, ezért vannak bizonyos nemzetek feletti kérdések, amelyek szintén befolyásolják a változtatások szükségességét. Ne felejtsük el azt sem, hogy a koronavírus két évig tartó világjárványa is hatással volt a projekt előrehaladására!

Többször említette a külső körülmények szerepét, amelyek között olyanok is lehetnek, mint például az, hogy máshogy alakult az inflációs pálya mind Oroszországban, mind Magyarországon, és a kivitelezési költségek nagyon jelentősen elszálltak. Emellett van egy extra adó Magyarországon a cementre, amely szintén növelheti a költségeket, ha itthonról történik a beszerzése. Ezek miatt kérdezem, hogy a költségek oldaláról indokolt-e a kivitelezési szerződésben a kulcsrakész kivitelezési ár felfelé módosítása, és ha igen, ez milyen mértékű és mikorra várható?

Tárgyalunk arról, hogy hogyan változnak az egyik, vagy a másik fél feladatai, és milyen alvállalkozókat vonjunk be a projektbe.

Az infláció, az ellátási láncok sérülése, megszakadása, az építőanyag-költségek emelkedése, a migráció szabályozásával kapcsolatos nehézségek és még sok más tényező befolyásolhatja az árat. De a szerződés módosítása, beleértve annak gazdasági paramétereit is, bizalmi kérdés, amelyért mindkét fél felelős. Mind minket, mind a magyar felet titoktartási megállapodás kötelez, így erről a kérdésről nem tudok nyilatkozni.

A Jákli úrral készített áprilisi interjú során ő ki is mondta, hogy a kulcsrakész szerződéses konstrukció világszerte elterjedt megvalósítási mód, de olyat még nem látott, ahol be tudták volna tartani az eredeti, kulcsrakész árat. A megrendelői oldal jelzése akkor az volt, hogy előbb-utóbb változhat a kulcsrakész ár. A kivitelezői oldal részéről van-e igény az emelésre, és milyen mértékű emelést tartanának indokoltnak fővállalkozóként?

Nem tudok hozzátenni semmit ahhoz, amit Jákli úr elmondott. Hangsúlyozom: a megrendelőnkkel a projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen kérdést meg tudunk tárgyalni, és ezt napi szinten meg is tesszük, de

az, hogy végül mit rögzítenek majd ebben vagy abban a kiegészítő megállapodásban, az az aláíráskor lesz biztos.

Magyarországon sokan megtapasztalhatták, hogy ha több évig építenek egy saját házat, akkor sokszor elhangzik az a baráti jótanács, hogy az elején gondolt összegnek nagyjából a kétszeresére lesz szükségük az építkezés sikeres befejezéséhez. Ez az itthoni példa hasonlít erre a kivitelezési szerződésre, elképzelhetőek-e ilyen mértékű változások a szerződésben?

Nézze, 2020 előtt Oroszországban és más országokban megvalósított projektünkről elmondhattuk, hogy szinte minden tényezőt figyelembe vettünk ahhoz, hogy rubel pontosságú számításokat tudjunk végezni. De aztán kitört a világjárvány, majd instabilitás alakult ki a világ különböző pontjain: a Közel-Keleten, vannak problémák Európában, Ázsiában és általában mindenhol. Zavarok léptek fel az ellátási láncokban, és ahogyan Ön is említette, jelen vannak az inflációs folyamatok, problémák vannak a termelői költségek növekedésével. Ezektől az eseményektől és folyamatoktól mi is függünk, és ez jól látható, hiszen teljesen transzparens képet kapnak tevékenységünkről az ügyfeleink.

Így tehát egyértelmű, hogy mindezek a körülmények befolyásolhatják a szerződés különböző feltételeinek változását, legyen az ár, vagy a felek által vállalt bizonyos kötelezettségek mértéke.

Ebben a környezetben folyik a munka, mindkét fél – vagyis a megrendelő és a kivitelező – munkája.

Fotó: Kaiser Ákos, Portfolio

Mire készülnek a felek?

Ha mindkét fél elkötelezi magát a projekt megvalósítása és végső soron a mellett, hogy Magyarország modern, biztonságos és megbízható blokkokkal rendelkezzen, amelyek stabil villamosenergia-ellátást biztosítanak a következő 80–100 évben a magyar gazdaság és a magyarországi háztartások számára, akkor a felek mindig megegyezésre fognak jutni egymás között ezekben a kérdésekben. Ha pedig mindkét fél mereven ragaszkodik az itt és most álláspontjához anélkül, hogy megértené munkája végső célját, akkor semmiben sem fognak megegyezni.

Ön hogyan látja? Mindkét fél abban érdekelt, hogy ez a projekt meg tudjon valósulni?

Remélem, hogy az ügyfél hozzánk hasonlóan elkötelezett ebben. Mi mindent megteszünk azért, hogy ez a projekt megvalósuljon. Végső soron abban vagyunk érdekeltek, hogy elérjük a projekt eredeti célját, miszerint két modern egység működjön Magyarországon. Ennek eredményeképpen a jövőben elérhetjük akár azt is, hogy a magyar féltől további megrendeléseket kapjunk azokhoz a partnereinkhez hasonlóan, akik elégedettek a velünk való együttműködéssel Európában, Afrikában vagy a világ más táján.

Mi ugyanis a világ különböző országaiban építünk, és e tekintetben minden projekt fontos számunkra a jövőnk szempontjából mert, ha valahol valamit rosszul csinálnánk, egyszerűen többé nem tekintenének bennünket megbízható partnernek. Minden országban, miután átadtuk a projektet, újabb igény jelentkezik a megrendelőink részéről, hogy a jövőben is szeretnének velünk együtt dolgozni. Nem szeretnénk, hogy Magyarország kivétel legyen.

Természetesen a projekt megvalósítása során egyik fél sem járhat rosszul.

Nem engedhetjük meg tehát magunknak, hogy veszteségesek legyünk, és Magyarországnak is gazdaságilag nyernie kell az ügyön, hiszen a Paks II. állami vállalat, és ezért természetesen érdekeltnek kell lennie e projekt megvalósításában.

Egy dologban egyetértünk magyar partnereinkkel: a projekt olyan körülmények között valósul meg, hogy a közeljövőben, az üzembe helyezés után minden költség meg fog térülni rövid idő alatt és nemcsak stabil energiatermelő egységként hoz hasznot, hanem pénzügyi eredményeket is felmutat majd a magyar fél számára.

Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy fővállalkozóként veszünk részt a projektben és számos magyar céggel szerződünk, amelyek szintén kapnak díjazást a munkájukért, itt fizetnek adót, és munkahelyeket teremtenek. Vagyis annak a pénznek a nagy része, amit erre a projektre költenek, jórészt Magyarországon marad. Ezért Magyarország számára az előny nemcsak abban rejlik, hogy erősebb pozícióval lesz jelen az energiaszektorban és megteremti saját energiabiztonságát – amiről mind Orbán Viktor miniszterelnök, mind Szijjártó külügyminiszter úr gyakran beszél –, hanem a projekt megvalósítása során pozitív hatással van a magyar gazdaságra is.

Említette a magyar beszállítók szerepét. A fővállalkozói szerződés szerint legalább 40 százalékos arányt kell elérniük. Hogyan látja, el tudják érni ezt az arányt? Ha túl magas ez a minimumszint, akkor milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy ez elérhetővé váljon?

Véleményünk szerint ez teljesen reális cél, és az arány talán még 40 százalékosnál is magasabb lesz a projekt végére. Ennek az a háttere, hogy magyar építőipari cégek dolgoznak a paksi építkezésen, és például magyarországi építőanyagot szállítanak az építkezésre. Sőt, a leendő atomerőmű személyzetének képzését is a magyarok végzik. Az erőmű számára szállítandó berendezések egy részét szintén Magyarországon állítják elő.

Mi az oka annak, hogy – ahogy utalt rá –, akár 40 százaléknál is magasabb lehet a hazai beszállítói arány? Nem a kötelező minimumra törekszenek?

Nem, azt mondtam, hogy projekt végén ez lehet magasabb is, de a 40 százalékra vonatkozó kötelezettséget mindenképpen tartjuk. A lényeg az, hogy a magyar vállalkozások szeretnének részt venni ebben a projektben és ki is fejezték ezt a szándékukat. Rendszeresen találkozunk a potenciális beszállítókkal. Ezeken a találkozókon nagy érdeklődést tapasztalunk mind a magyarországi, mind a Magyarországgal szomszédos országokban működő cégek részéről.

A februárban Pakson tartott beszállítói fórum óta is fokozódott az érdeklődés a cégek részéről?

Igen, azóta némi növekedést tapasztaltunk és jelenleg már körülbelül 150 cég dolgozik a projekten.

A két évvel ezelőtti Világgazdaság-interjúban arra figyelmeztetett, hogy a cementiparra vonatkozó extra adó költségnövelő tényező lehet, és ennek kikerülésére akár importból is fedezhetik az alvállalkozók a szükséges cementet. Ez a kockázat továbbra is fennáll, hiszen maga az adó nem változott?

Ez kockázat az áremelkedés, a termelési költségek növekedése tekintetében, hiszen ahogyan már elmondtam, a magyar projekt sajátosságai és a magasabb falvastagság miatt a paksi projektben két és félszer több betont használunk, mint például Novovoronyezsben vagy Fehéroroszországban. Ezért itt sok cementre van szükség, és persze

a különadó ténye versenyképtelenné teszi a magyar gyártók cementbeszállítási ajánlatait.

Nem is nekünk, hanem az alvállalkozóink számára – köztük magyar cégeknek –, amelyek a cementet kénytelenek más országokból beszerezni, vagy növekszenek a költségek.

Csak a talaj megerősítéséhez körülbelül 1 millió tonna cementre van szükség. Az Atomsztrojexport vállalat, mint fővállalkozó nem vásárol cementet, de alvállalkozóink – köztük magyar vállalatok is –, amelyeket megbízunk a munkák elvégzésével, megvásárolják ezt a cementet. A kérdés pedig az, hogy hol veszik meg: Magyarországon a különadóval vagy a környező országokban ilyen adó nélkül.

És hol, illetve hogyan oldják ezt meg?

Nem tudok részletes adatokat mondani arról, hogy pontosan hol vásárolnak. A kivitelező a végeredményért tartozik felelősséggel, a végeredményt biztosítja a saját beszállítóival. Bárhol is vásárolják a cementet, számunkra az a fontos, hogy a beton jó minőségű legyen, és hogy az ebből a cementből előállított beton megfeleljen az engedélyben, a tervdokumentációban és a biztonsági előírásokban megfogalmazott követelményeknek. Tehát nekünk a végtermék, vagyis a beton számít, nem az, hogy honnan szerezték be hozzá a cementet, ezért gondosan figyelünk a cement minőségére és arra, hogy megfeleljen a projektnek.

Ahogy mondta: a kivitelezési szerződés módosítása folyamatban van. Amint ez megtörténik, és esetleg módosul a blokkok átadásának határideje, azzal együtt automatikusan a pénzügyi szerződés is módosul-e? Tehát módosul-e az Oroszországi Föderáció által nyújtott hitel törlesztésének megkezdése és annak végdátuma is?

Nézze, mindent, amit a szerződésről elmondhatok, már elmondtam! Ahogyan már említettem: a szerződés egy élő dokumentum, amely ennek a projektnek a meglehetősen hosszú megvalósítása során természetesen változhat és változni is fog.

A pénzügyi szerződés szerint Magyarországnak 2031-ben kell elkezdenie a felvett oroszországi hitel törlesztését, addig a két reaktor valószínűleg nem készül el. Előfordulhat-e, hogy hamarabb kell megkezdenie Magyarországnak a hitel törlesztését, mint ahogy a blokkok elkezdenek a hálózatra termelni?

Ez a kérdés nem a fővállalkozói szerződést érinti. Az államközi hitelről Oroszország és Magyarország pénzügyminisztériumai között született megállapodás. Ezek az intézmények együttműködnek ebben a kérdésben, így erről a magyar Pénzügyminisztériumot kell megkérdezni.

Alekszej Lihacsov Roszatom-vezérigazgató a minap azt jelezte, hogy február közepén megtörténik az első betonöntés, ennek az ütemterv szerint márciusig kellene megtörténnie. Utána melyek lesznek a főbb mérföldkövek? A magyar közvélemény mire készüljön, melyek azok a látványosabb, nagyobb etapok, amelyeket majd elér a projekt és aztán megtörténik a befejezés? Az ütemterv nem nyilvános, tehát a közvélemény nem tudja, mire készüljön.

Sok kulcsfontosságú mérföldkő van előttünk. Ide tartozik a berendezések gyártása és a zónaolvadék-csapda beépítése, amely egyébként már az ötödik blokkhoz meg is érkezett Paksra.

Az Ön által imént említett első beton öntése a magyar megrendelővel egyeztetett ütemterv szerint jövő év március végére várható. Elképzelhető, hogy hamarabb is sor kerülhet rá. Érdekeltek vagyunk abban, hogy a munkát korábban elvégezzük.

Minél gyorsabban elvégezzük, annál gyorsabban megkapjuk érte a munka ellenértékét, és annál gyorsabban tudunk fizetni az alvállalkozóinknak. De a gyorsaság semmiképpen sem befolyásolhatja a biztonságot. A biztonság mindennél fontosabb. A biztonság számunkra mindig az első számú kérdés.

Azután, hogy az első betont beöntjük az ötödik blokk nukleáris szigetének alapjába, a kulcsfontosságú lépések meghatározott sorrendben következnek majd egymás után. Ezekről természetesen a közvélemény is értesül majd, mert jelentős események lesznek Magyarország legnagyobb építkezésének folyamatában. Ezekre a rendezvényekre természetesen mindig meghívjuk a média képviselőit.

Munkánk során mindig az átláthatóság elvét követjük, mindig nyitottak vagyunk a kommunikációra, és nem titkolózunk a tevékenységünkkel kapcsolatban.

Az első betonöntés után további mérföldkő lesz például a már leszállított első zónaolvadék-csapda beszerelése, illetve a második zónaolvadék-csapda gyártása és leszállítása, továbbá a reaktortartályok legyártása, helyszínre szállítása és beszerelése is.

Ezekkel párhuzamosan épületek nőnek majd ki a földből. Egyelőre még csak mínusz 25 méteren vagyunk. Most úgy tűnik, hogy csak hatalmas gödrök és árkok vannak az építési és beépítési területen. De még ezek a gödrök is csúcstechnológiát képviselnek, hiszen az alkalmazott megoldások a vízbetörés elleni védelmet biztosítják. Az építési terület körül csaknem három kilométer hosszú résfalat építettünk. Ahogyan már elmondtam, 1 millió tonna cement kerül a talajba annak megerősítésére, hogy ne legyen később probléma az atomerőmű építése és üzemeltetése során.

Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a magyar jogszabályoknak vannak bizonyos sajátosságai: nagyon szigorúan felügyelik a munkálatokat. Először engedélyt kapunk a munka megkezdésére, majd engedélyt kapunk a munka befejezésére is. Vagyis minden szakasz ütemezése nagyon-nagyon szigorú, és a magas minőségű megvalósításhoz szükség is van a tervezett időre.

Fotó: Kaiser Ákos, Portfolio

A török Akkuyu projektnél késedelmet okozott a Siemens Energy irányítástechnikai rendszerének leszállításához kapcsolódó engedély kiadásának elhúzódása. A friss hír szerint a német hatóság jóváhagyta a leszállítást, ami lendületet tud adni a török projektnek. Ez az ügy Magyarországon is régóta húzódik. Vitalij Poljanyin, a Paks II. projektigazgatója a Roszatom részéről tavaly decemberben bizakodásának adott hangot, hogy ez a kérdés rövidesen megoldódik, de azóta sem oldódott meg. Németországban most előrehozott választás lesz, és a CDU várható kormányra kerülése mellett továbbra is bizonytalan, hogy ez az engedély megérkezik-e. Most hogyan látják ezt a kérdést, mikorra rendeződhet, és amennyiben nem érkezik meg az engedély, van-e B terv a megoldásra?

Nézze, szerződést kötöttünk a Siemens és a Framatome konzorciumával! Ezek a cégek soha nem nyilatkoztak arról, hogy nem szállítanak a projektünkhöz. A német cégnek vannak bizonyos nehézségei, és sajnos meg kell állapítanunk, az energetikai ipari, kereskedelmi megállapodásba egy politikai szál került, ami kétségtelenül nagyon rossz. Ez a német kormány minisztériumaira tartozik, de eddig mindenki arról biztosított bennünket, hogy nem lesz probléma. Még ha valamilyen okból kifolyólag a Siemens nem is tud részt venni ebben a konzorciumban, vannak francia–orosz megoldások ezen a téren.

Nem a Siemens az egyetlen vállalat a világon, amely ilyen berendezést kínál, ezért különböző projektjeinkben különböző megoldásokat alkalmazunk az automatizált folyamatirányítás és egyéb rendszerek tekintetében.

A Roszatomon belül az automatizált vezérlőrendszerének szállítója, a RASU rendelkezik ilyen megoldással. Ezért a magyarországi megrendelőnkkel egyetértésben olyan rendszert szállítunk, amely tökéletesen működik, és amely mind Oroszországban, mind a külföldi piacokon referenciával rendelkezik.

A Siemens Energy egyik vezetője, amikor tavaly ez az egész ügy kipattant, azt mondta, hogy amennyiben nem tudják leszállítani ezt a berendezést, a magyar állam egyrészt korlátlan összegre beperelheti őket, másrészt akkor majd jönnek a kínaiak és ők szállítják le az irányítástechnikát. Ezért egyrészt azt kérdezem, hogy ezen a téren mi lehet a kínaiak szerepe, másrészt milyen más területen kerülhet sor a kínaiak részvételére? Jákli Gergely az áprilisi interjúban jelezte, hogy vizsgálják a Paks II. projekt kapcsán a kínaiakkal való együttműködési pontokat.

Elöljáróban szeretném elmondani, hogy mi magunk is szállítunk automatizált vezérlőrendszereket, és Oroszországban az erőművi blokkok a mi rendszereinkkel működnek. Ahogy korábban is mondtam:

nem a Siemens az egyetlen olyan cég, amely bizonyos megoldásokat kínál, amelyeket francia kollégáinkkal közös megoldásba integrálhatunk. A Framatome megerősítette, hogy részt kíván venni a projektünkben, mi pedig készen állunk a francia részvétel növelésére.

Ezeket kiegészíthetjük saját orosz megoldásainkkal, illetve más országok megoldásaival, amelyeknek szintén vannak már kipróbált referenciával rendelkező rendszereik, amelyek a világ különböző országaiban működnek.

És más elemek vonatkozásában lehetséges a kínaiak megjelenése?

Nem zárjuk be az ajtónkat senki előtt. A pályázati eljárásokban különböző beszállítók vehetnek részt, akiknek meg kell felelniük bizonyos követelményeknek.

Természetesen magyarországi megrendelőnknek és a magyar felügyeletnek joga van bizonyos beszállítókat ellenőrizni, és a megfelelő berendezések gyártására vonatkozó engedélyeket kiadni. A beszállítóknak külön auditunkon is át kell esniük. Magyar ügyfelünkkel együttműködve és ebben az irányban továbbra is ezt fogjuk tenni.

A projekt minden változtatását, ha szükséges, a magyar felügyelet felülvizsgálja, így nem merülhet fel kockázat és kétség.

Címlapkép forrása: Kaiser Ákos, Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.