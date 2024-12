99 évre magánkézbe adná a kormány az ország legnagyobb pályaudvarait, heves kritika érkezett

A kormány 99 évre magánkézbe adná a főbb budapesti pályaudvarok ingatlanhasznosítását. Lázár János a televízióban magyarázta a terveket, tegnapi kritikája után Vitézy Dávid most Facebook-posztban állt ki a tervezet ellen.

Ahogyan arról tegnap beszámoltunk, a kormány kiemelt nemzetgazdasági érdekre hivatkozva 99 évre magánkézbe adná a főbb budapesti pályaudvarok ingatlanhasznosítását.

A pályázati kiírás 99 évre magánkézbe adná:

A Nyugati pályaudvar teljes történeti csarnokát és a Podmaniczky utca menti sávot a Dózsa György útig.

teljes történeti csarnokát és a Podmaniczky utca menti sávot a Dózsa György útig. A Keleti pályaudvar teljes történelmi csarnokát és Kerepesi útig tartó területét, beleértve a Verseny utca melletti kocsijavító műhely területét is.

teljes történelmi csarnokát és Kerepesi útig tartó területét, beleértve a Verseny utca melletti kocsijavító műhely területét is. A Déli pályaudvar teljes területét és a Mészáros utca menti területeket, minden vasútüzemi területet a Hegyalja út és a Krisztina körút között.

teljes területét és a Mészáros utca menti területeket, minden vasútüzemi területet a Hegyalja út és a Krisztina körút között. A Kelenföldi pályaudvar teljes területét, valamint a Volán-pályaudvartól délre fekvő, rendkívül értékes fejlesztési területeket.

Január végén zárul is a pályázat, és tavaszra már ki is szerződnék 2025-től 2124-ig az összes budapesti pályaudvar ingatlanait és környezetüket.

Vitézy Dávid közlekedési és városmobilitási szakértő egy LinkedIn-posztban hívta fel a figyelmet a kockázatokra.

Vitézy most Lázár János hétfő esti televíziós szereplése után is megszólalt.

Ha nem olvastam volna a mindössze 7 oldalas pályázati kiírást, és nem ismerném Lázár Jánost, még talán el is hinném, amit az Egyenes beszédben mondott a budapesti pályaudvarok kiárusításáról. Miszerint ez itt “win-win szituáció”, és majd mindenki jól jár a pályaudvarok 99 éves hasznosításával, ami amúgy az ő “ötlete” volt, és a magántőke bevonása ez

- írja a volt közlekedési államtitkár.

Vitézy szerint a tervben azonban csak egy “win” van: a magánbefektetőké, akik majd 99 évre megkapják az ország legforgalmasabb és legértékesebb pályaudvarait és mögöttük 89 hektárnyi értékes városi területet ellenérték, tehát egyszeri vételár vagy bérleti díj nélkül, bármiféle az utasok számára a körülményeket javító fejlesztési elvárás, előírás vagy garancia nélkül, bármiféle városfejlesztési vagy vasútfejlesztési terv rögzítése nélkül.

Hozzátette: a végén 99 év alatt annyit fognak keresni a kártérítéseken, mikor az állam fejleszteni akarja a vasutat és valamit módosítani a pályaudvarain, mint magán az ingatlanfejlesztésen.

Ez a budapesti állami vagyon végkiárusítása, nem az államnak és a magántőkének kölcsönösen előnyös közös hasznosítás ilyen feltételek mellett

- fogalmaz Vitézy.

Hangsúlyozta, hogy ami Bécsben történt, az szöges ellentéte annak, amit itt most Magyarországon Lázár Jánosék csinálnak:

Ausztriában a szövetségi államvasút és Bécs városa közösen tervezte meg a városfejlesztés minden részletét a közérdek által vezérelten: vasútfejlesztés, megfizethető lakások, új városközpont és park.

Egyesével a konkrét tervekre vontak be befektetőt, például a pályaudvar közpénzből megépült kereskedelmi helységeinek működtetésére egy üzemeltetőt, aki bérleti díjat fizet. A konkrét kiszabályozott telkekre egy-egy hotelt vagy lakóházat építő vevőt, aki azt és oda építette, ami a városnak kellett.

A szabadrablás nem ugyanaz, mint a város es lakói számára a hasznokat maximalizáló, átgondolt és közérdek által vezérelt városfejlesztés. Egyszerű példával élve: ha van egy lakásom, nem adom oda valakinek 99 évre bérleti díj nélkül úgy, hogy még a konyha felújítását se vállalja be biztosra ez idő alatt. Lázár János erre készül most az ország legértékesebb és legfontosabb pályaudvaraival - büszkén el is mondja a tv-ben

- zárta gondolatait Vitézy.

Lázár János a televízióban arról is beszélt, hogy a budapesti pályaudvarok után Debrecen és Győr is sorra kerülne, majd az összes vasútállomásnál bevonnák a magántőkét.

