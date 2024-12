Drágul a TAJ-kártya: további díjemelések jönnek az egészségügyben

Szabó Dániel 2024. december 10. 08:59

A jövő évi költségvetés miatt jelentős módosításokat tervez a kormány az egészségügyi és igazgatási szolgáltatások díjainál. A Belügyminisztérium által most bemutatott módosítások érintik többek között a TAJ kártya és az EU-Kártya kibocsátását is, mindkét okmányért többet kell majd fizetni. Megváltoztatnák a munkavállaló keresőképtelenségének a kormányhivatal orvosa általi felülvizsgálatának menetét is, valamint a különböző egészségügyi eszközök, tevékenységekkel kapcsolatos engedélyek díjai is emelkednek.