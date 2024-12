Már nem özönlenek Magyarországra a külföldi dolgozók

Hogy milyen gondokkal küzd jelenleg a magyar gazdaság, azt jól jelzi, hogy az iparban kevesebb munkavállalóra volt szükség az elmúlt egy évben. A külföldi munkavállalók sem özönlenek már az országba, az elmúlt hónapokban stagnált a létszámuk. Az autóiparban pedig harmadik országbeli munkavállalóktól is kénytelenek voltak megválni egyes cégek. A kormány idei szigorítása is fékezte a külföldi munkaerő behozatalát.

Hosszú évekig töretlenül emelkedett a külföldi dolgozók száma Magyarországon. Az idei év azonban ebben is változást hozott. A gazdasági nehézségek közepette az elmúlt hónapokban már nem növekedett a harmadik országbeli dolgozók létszáma az országban. A KSH legfrissebb adatai szerint ősszel halszálnyival 100 ezer fő alatt volt a számuk.

Mihályi Magdolna, a Jobtain HR Szolgáltató Kft. ügyvezető-tulajdonosa a Portfolio megkeresésére úgy nyilatkozott, hogy a külföldi munkaerőbehozatal nem állt le, csak mérséklődött.

Ennek a legfőbb oka az ipari termelésben tapasztalható, közel 5 százalékos visszaesés a tavalyi év ugyanezen időszakához képest

– emelte ki a szakértő. Mindez úgy lehetséges, hogy vannak olyan külföldi dolgozók, akik elhagyják az országot, de éppen csak annyian jönnek, amennyien távoznak is.

Mihályi Magdolna szerint tavaly a gyenge hazai kereslet okozott problémát, idén az autóiparban jelentkező általános recesszió van kedvezőtlen hatással a foglalkoztatásra. További problémának nevezte, hogy nagymértékben csökkent a beruházások volumene a "Ezen felül a magyar munkaerőtartalék mozgósítása még hangsúlyosabbá vált, a külföldi munkaerő behozatala ezzel párhuzamosan még szabályozottabb lett, ideértve a kormányhivataloknak szigorúbbak az elbírálási folyamatait” – adott több támpontot is a behozatal megtorpanására Mihályi Magdolna.

Hasonló véleményt fogalmazott meg Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója is.

Nem állt le a külföldiek behozatala, de a töredékére zuhant

– mondta a szakértő.

Az idei évben a külföldiek beáramlása negyedére eshetett vissza a tavaly érkezett munkavállalók számához képest – tette hozzá. Egyszerre van jelen az európai gazdasági pangás és a szigorúbbá vált magyar szabályozás. Nógrádi József több okot is felsorolt, hogy ez miként érezteti a hatását a munkaerőpiacon.

A recessziós helyzetben visszaesett a kereslet a munkavállalók iránt. Körülbelül 30 százalékkal kisebb az igény már legalább fél éve, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A szigorítás megszűntette egyrészt a folyamatosan erre az üzleti modellre támaszkodó, akár részben a helyzettel visszaélő cégek működési lehetőségeit, másrészt igyekezett átlátható mederbe terelni a korábbi tapasztalatok alapján a működést. Ez jelentős tisztulást eredményezett. A nyitott pozíciókra megjelentek a hazai munkavállalók, és ezért a cégek már nem annyira nyúlnak aktívan ehhez az eszközhöz. A korábban beérkező és jelenleg is itt dolgozó közel 130 ezer, kifejezetten munkavállalási engedéllyel lévő személy feltöltötte a nyitott és kritikus pozíciókat.

Az autóipar és az építőipar gyengélkedik, ezért ezekben a szektorokban voltak olyan elbocsátások, amelyek jelentősen érintettek külföldi munkavállalókat is – mondta Nógrádi József. Ezzel ellentétben például a szállítmányozás, a logisztika és az élelmiszeripar kevésbé sínylette meg az elmúlt egy évet, ide továbbra is nagy számban érkeznek külföldiek. A legnagyobb létszámban továbbra is a filippínók és a vietnámiak jönnek, de az indiai és indonéz dolgozók létszáma is emelkedett.

Az autóipar gyengélkedését erősítette meg Mihályi Magdolna is. Az elektromos autók gyártásához kapcsolódó akkugyáraknál vagy egyéb autóipari beszállítóknál egyértelműen visszaesés tapasztalható – osztotta meg tapasztalatait. Továbbra is nehéz magyar munkavállalókat találni bizonyos iparági területekre, vagy ha találnak is, ők gyorsan állást váltanak, ezért ezeken a területeken folyamatos a kereslet.

„Egyes hulladékfeldolgozók komoly munkaerőhiánnyal küzdenek, de a vendéglátás-szállásadásnál a szobalányok, takarítók nagyon keresettek. Az informatikai szolgáltatóknál is keresettek a külföldiek, de a logisztikai és futárcégeknél is. Továbbra is a fülöp-szigeteki munkavállalókat kedvelik a leginkább. Az indonéz vagy vietnámi, esetleg kazah munkavállalókra van még időnként kereslet” – részletezte a helyzetet Nógrádi József.

Szerinte jellemzően negyed vagy féléves késéssel reagál a munkaerőpiac a gazdasági helyzetre. „Amikor már biztos a gazdasági növekedés, és a beinduló megrendelésekre stabilan lehet építeni, valamint elfogyott a hazai munkavállaló, akkor változhat a behozatali igény” – fogalmazott Nógrádi József. Mihályi Magdolna szerint a 2025-ös folyamatok alakulása attól is függ, hogy a kormány milyen változtatásokat lép meg.

Ettől függetlenül, mivel a magyar munkaképes korú lakosság folyamatosan csökken, előbb-utóbb szükség lesz a külföldiekre is.

„A kormányzati stratégiával összhangban a munkaerő-kölcsönzői piac működésének fókuszában is a magyar állampolgárságú munkavállalók megtartása és létszámuk növelése áll. Ugyanakkor jelenleg sokkal többen lépnek ki a munkaerőpiacról, mint ahányan belépnek. A szinte teljes foglalkoztatottság miatt nehéz lesz újabb belföldi erőforrásokat találni. Bár vannak mozgósítható csoportok, a gazdaság tervezett élénkülésével elkerülhetetlen lesz a külföldi munkaerő szigorú szabályokhoz kötött foglalkoztatása is” – osztotta meg várakozásait Mihályi Magdolna. Nógrádi József ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a hazai piac a méretéből és a jelenlegi dinamikájából, lehetőségeiből adódóan nem képes 150 ezer főnél több külföldi munkavállalót felszívni.

