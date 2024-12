Itt van Varga Mihály csapata!

Varga Mihály leendő jegybankelnök parlamenti meghallgatásán bemutatta új csapatát: Banai Péter Benő, Kurali Zoltán, illetve Sipos-Tompa Levente is az MNB-ben folytatja pályafutását. Röviden bemutatjuk pályájukat, illetve azt is, hogy jelenleg milyen munkát végeznek.

Banai Péter Benő jelenlegi államháztartásért felelős államtitkár, Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója és Sipos-Tompa Levente, a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatója is csatlakozik Varga Mihályhoz a jegybankba. Ezt jelentette be Varga Mihály a parlamenti meghallgatásán.

Banai Péter Benő 1998 óta első munkahelyén, a Pénzügyminisztériumban, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozik - derül ki az önéletrajzából. Előbb fogalmazóként, majd a költségvetési és pénzügypolitikai főosztály osztályvezetőjeként, főosztályvezető-helyetteseként, később az EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztály megbízott vezetőjeként végezte munkáját. 2010-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetésért felelős helyettes államtitkára lett, 2014-től pedig az NGM, 2018 májusától a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára.

Banai Péter Benő jelenleg a költségvetés legmélyebb ismerője, így nagy kérdés, hogy távozásával ki veszi át a költségvetési területet – már a Nemzetgazdasági Minisztériumban –, különösen, hogy a költségvetési hiányt Magyarországon továbbra is komoly kihívások övezik.

Kurali Zoltán a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után makrogazdasági elemzőként, majd a Citibanknál treasury értékesítési vezetőként dolgozott. 2006-tól kezdődően egészen 2019-ig a Deutsche Banknál folytatta szakmai pályafutását, ahol magyarországi vezérigazgató, majd regionális tőkepiaci vezető, kötvénypiaci vezető és vállalatfinanszírozási vezető pozíciókat is betöltött. Ez alatt a 13 év alatt, többek között feltörekvő gazdaságok finanszírozásának elősegítésével és pénzügyi kockázatkezeléssel is foglakozott. A pénzügyminiszter felkérésére 2019. szeptember 1-től az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatói tisztségét tölti be. A felkérés elfogadása óta Magyarország államadósság-kezelését és az ÁKK Zrt. szakmai tevékenységét több nemzetközi szakmai díjjal is elismerték.

Kurali Zoltán vezetése alatt az Államadósság Kezelő Központ kifejezetten izgalmas és nehéz időszakban finanszírozta Magyarország államadósságát. A piaci szereplők fokozott figyelemmel követik nemcsak azt, hogy Kurali milyen szerepet tölt majd be az MNB-ben, de azt is, hogy ki lesz az utódja az ÁKK élén, és milyen adósságfinanszírozási modellt folytat. Kurali Zoltánnal a jövő évi finanszírozás kapcsán a napokban készítettünk interjút.

Sipos-Tompa Levente 2009 óta dolgozik a Magyar Fejlesztési Bankban, jogász végzettségű, németül és angolul beszél. Az MFB-ben különböző területeken látott el vezetői feladatokat: az üzleti, a jogi, valamint az uniós forrásfelhasználást támogató területen egyaránt jelentős tapasztalattal rendelkezik. Korábban az üzleti területen termékfejlesztéssel foglalkozott, ezt követően az EU Kompetencia Központ Igazgatóságon az európai uniós jogi területet, majd a Kockázati Tőkebefektetések Igazgatóságát vezette. 2018 márciusától először ügyvezető igazgatóként, majd főigazgatóként vezette a bank Csoportirányítási Divízióját. 2019. április 1-től elnök-vezérigazgatóként irányítja az MFB munkáját.

