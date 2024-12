Ennyivel drágulhatnak jövőre a hazai szállodák árai

A vidéki szállodák esetében várhatóan 10% alatti szobaár-emelkedést bír majd el a piac jövőre, míg Budapesten e szint feletti áremelés is lehet elsősorban a külföldi turisták erős jelenléte miatt. Ha jövőre a forint gyengülése miatt megdrágulnak majd a külföldi utak, akkor reális lehet a hazai szállodák azon várakozása, hogy emiatt több magyar fog belföldön nyaralni.

Budapest hasít

Debrecenben a női kézilabda Európa-bajnokság kiemelkedő szállodai teljesítményt hozott, de összességében elmondható, hogy a karácsonyi és év végi foglalások nagyon jól alakulnak. Budapest pedig egyenesen fantasztikus, 80% fölötti a szállodai szobák kihasználtsága

– értékelte a portfolio.hu-nak az elmúlt időszakot Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

Az év egészére sem lehetett panasz, Budapesten szeptembertől érezhető igazán, hogy nagyot emelkedett a külföldi turisták száma. A vidéki szállodák, amelyek alapvetően a belföldi turistákra alapoznak, nem teljesítettek rosszul, itt az év vége különösen jó időszakot hozhat – emelte ki Flesch Tamás.

Balatonon mérsékelt volt a növekedés

Ami pedig a balatoni szálláshelyeket illeti, a KSH adatai szerint az év első 10 hónapjában 4,7%-kal nőtt a vendégéjszakák száma az előző év azonos időszakához viszonyítva. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője, Forsthoffer Ágnes szerint a legtöbb hotelvezető azt erősítette meg, hogy stagnálást vagy mérsékelt növekedést tapasztaltak eddig a vendégforgalomban. Érdekesség, hogy csak a három nyári hónapot vizsgálva mérsékeltebb, 2-3%-os volt mindössze a növekedés.

„Úgy véljük, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben a belföldi piactól már nem remélhetünk sokkal többet, ezért a külföldi küldőpiacok erősítése hozhat még nyáron növekedést a szálláshelyek számára. A magyar vendégeket a 3-4 csillagos szegmensben árérzékenynek látjuk, ezért az ősztől sokan igyekeztek nagyon kedvező ajánlatokkal várni őket az érdeklődés fenntartása érdekében” – ecsetelte a balatoni szálláshelyek idei üzleti évét Forsthoffer Ágnes.

Ami pedig az év végi forgalmat illeti, nem számítanak megugrására, a szokásos üzletmenetre készülnek. „Abban most is bízunk, hogy az ünnepek idején sok vendég érkezik a balatoni szállodákba. A szilveszter mindig népszerű, általában jól alakulnak az előzetes foglalások. A karácsony és a két ünnep közötti időszak még bőven foglalható, ahogy a január eleje is. Reméljük, hogy sokakhoz eljutott a híre, hogy milyen nagyszerű jégpályák létesültek a tó körül, illetve bizonyos helyeken téli hajókirándulások is elérhetőek a vendégek számára”.

Lassan túllépnek az energiaár-krízisen

A szállodák energiaköltségeivel kapcsolatban Flesch Tamás elmondta: bíznak abban, hogy az energiaár-krízisen túl vannak, és szélsőséges energiaárak már nem lesznek.

Az energiaár-robbanásnak persze volt pozitív hozadéka is, szinte valamennyi szállásadó meglépett olyan fejlesztéseket, amelyekkel kezelhetőbbek az energiaköltségek.

A további költségelemeket sorolva kiemelte: az élelmiszeralapanyag-árak most nyugvóponton vannak, jövőre a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése, és az ezeket felhajtó magasabb fizetések kitermelése jelent majd feladatot. Százalékosan ez utóbbi költségarány emelkedik majd a legnagyobb mértékben.

Forsthoffer Ágnes elmondta: üzemeltetés oldalról a szállodák általában kisebb mértékű áremelést tudtak érvényesíteni százalékosan, mint amekkora mértékű emelkedést a költség oldalon tapasztaltak. „Nagyon remélem, hogy lassan, talán ez év végével, mindenki kilábal a brutális áron kötött energiaszerződésekből. A piaci ár remélhetőleg nem fog akkora amplitúdóval mozogni, mint 2022-ben. A szállodák rögzített és tőzsdei áras szerződéseket egyaránt kötöttek a jövő évre. Szerintem most egyik sem hordoz óriási kockázatot”. Hozzátette ugyanakkor, hogy továbbra is magasak a fogyasztásokat terhelő alap- illetve rendszerhasználati díjak, adók, egyéb tételek.

Úgy látja: az élelmiszer-infláció nehezén biztosan túl van az ágazat, bár nem mondható el, hogy megállt volna. „A szolgáltatásokra is elmondható, mindenki infláció feletti emelést szeretne a jövő évre érvényesíteni” – érvelt a szállodák további óvatos gazdálkodása mellett.

„Ami a munkaerőt illeti, jelentkezőkben idén nem volt hiány, az alkalmas munkaerőt viszont továbbra is nehéz megtalálni” – részletezte egy másik, továbbra is fennálló kihívásukat az ágazati szövetség balatoni régióvezetője.

Mit okoz a gyengülő forint?

A nagyobb szállodák már ősszel megtervezik a következő üzleti évüket.

A forint gyengülése főleg a budapesti szállodák számára kedvező bevételi oldalon, mert euróban számolva még mindig olcsónak számítanak a magyar főváros hotelárai.

Nincs olyan hotelvezető, aki ne 400 forint feletti euróárfolyammal tervezné a jövő évet. A konzervatív, átlagos üzleti számítások 405-410 forint között euróingadozással kalkulálnak. Ez persze minden évben egy társasjáték, nehéz azért a pontos átlagárfolyamot eltalálni

– mondta Flesch Tamás.

A forintárfolyam alakulása kapcsán Forsthoffer Ágnes pedig azt emelte ki, hogy nem terveznek bátran, hasonló évben bíznak jövőre, mint amilyen 2024 volt. „A 410 körüli euró akár kedvezhetne is a külföldieknek, hiszen elvileg többet érhet nálunk a pénzük, de mivel sok szálloda külön áraz euróban is, az is előfordulhat, hogy nem lesznek jelentős változások az eurós árak tekintetében, és nem mozdítjuk meg őket” – mondta.

Ha viszont azt vesszük figyelembe, hogy a forint gyengülése miatt megdrágulnak a magyarok külföldi útjai, akkor az lehet egy reális várakozás, hogy közülük emiatt többen utaznak jövőre majd belföldön.

Forsthoffer Ágnes azonban azt is kihangsúlyozta: a magas euróárfolyam jelentős költségnövekedést okozhat a szektorban, mert több szállodának van euróban rögzített energiaszerződése, illetve bőven vannak egyéb, euróárfolyamtól függő beszerzési tételeik is.

Így alakulhatnak a jövő évi szobaárak

Flesch Tamás összességében elmondta:

vidéken valószínűleg 10% alatti szobaáremelkedést bír el a piac 2025-ben, de Budapesten lehetőséget látnak 10% feletti áremelésre is, elsősorban az erős külföldi turistajelenlét miatt.

„Bízunk abban is, hogy az Airbnb szabályozása is több vendéget hoz majd a számunkra” – tette hozzá. Forsthoffer Ágnes pedig úgy vélte, hogy a rezsiköltségek hatását nagyjából beárazták már, vagyis a szobaárak nyugvóponton lesznek.

Vidéken egyébként kevés új beruházás valósul meg 2025-ben, a főképp magyar turistákat kiszolgáló szálláshelyek száma minimálisan bővül majd. Budapesten viszont nagyjából 1500 új szállodai férőhely lép majd be a piacra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images