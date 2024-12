Jövőre felrobban a benzin ára?

Bár mostanában nem kellett egekbe szökő benzinárról és ellátási nehézségekről beszámolni, azért izgalmakból nem volt hiány 2024-ben: az év első felében látványos keménykedés zajlott a kormányzat és az üzemanyagpiaci szereplők között, előbbi szerint a magas árrések miatt lógott ki a régiós mezőnyből a magyar benzin, utóbbiak pedig a magas adóterhekre mutogattak. Aztán éppen csak hogy csak elült ez a vihar, máris jött a még durvább feketeleves, amikor az ukrán vezetés megpendítette, hogy 2025-től akár le is állhat az orosz olaj szállítása Magyarország felé. Az ügyet gyorsan elsikálták, de az ellátásbiztonság kérdése ezzel újból előtérbe került, ráadásul januárban beiktatják hivatalába Donald Trumpot, akinek a várható intézkedései még tovább kavarhatják az állónak már most sem nevezhető vizet. És akkor még nem is beszéltünk a forint várható teljesítményéről, a változó adóterhekről és a finomítói prémiumról - mindezek miatt hatalmas a bizonytalanság a benzinár alakulásával kapcsolatban, egy biztos, 2025-ben sem fogunk unatkozni.