Tarol a mesterséges intelligencia, de miből lesz rá energia?

Nem sokan gondolták volna 1997-ben, hogy a még gyerekcipőben járó mesterséges intelligencia, élén az IBM Deep Blue számítógépével – amely akkori tudásunk alapján szinte hihetetlen módon, de legyőzte Garri Kaszparov sakkvilágbajnokot – néhány évtizeden belül a hétköznapok nélkülözhetetlen részévé válik.

Az ezt követő időszakban, a 2010-es évektől a mély tanulás (deep learning) technikák térnyerése forradalmasította az AI-t. A nagy adathalmazok elérhetősége és a növekvő számítási kapacitás (chip technológia) lehetővé tették a neurális hálózatok méretének és komplexitásának növelését, ami jelentős előrelépéseket eredményezett a képfelismerés, a beszédfelismerés és a gépi fordítás terén.

A grafikonon látszik, hogy a generatív AI (például ChatGPT-hez vagy hasonló AI-modellekhez köthető szolgáltatások) elterjedési görbéje a korai években sokkal meredekebb, mint az interneté vagy a személyi számítógépeké volt a megjelenésük után. Ez arra utal, hogy a generatív AI lényegesen gyorsabban ért el magasabb felhasználói bázist a kezdeti időszakban, mint a korábbi nagy digitális technológiák.

A technológiai adaptáció, tehát a mesterséges intelligencia exponenciális térnyerése mellett van még egy nagy különbség a korábbi évtizedekben alkalmazott informatikai technológiákhoz képest: a mesterséges intelligencia alapját képező chipek gyártása és azok működtetése lényegesen nagyobb energiafogyasztással jár, mint az eddig megszokott technológiai vívmányok.

Egy, a ChatGPT-hez feltett kérdés egyes becslések szerint átlagosan közel tízszer annyi áramot igényel, mint egy Google keresés, tehát a szokásos nagyjából 0,3 Wattóra (Wh) helyett 2,9 wattórát fogyaszt.

Hogy el tudjuk képzelni, mit is jelent ez:

A Goldman Sachs számításai szerint az adatközpontok világszerte a teljes energiafelhasználás 1-2%-áért felelősek jelenleg, de ez az arány az évtized végére – ami mindössze 5 évre van – duplázódhat. Globálisan ez olyan mértékű villamosenergia-növekedést fog előidézni, amilyenre talán még soha nem volt példa. Mindezt úgy, hogy nem csak a mesterséges intelligencia alapú rendszerek pályáznak a többlet energiára.

A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint a globális villamosenergia-kereslet növekedésének 5%-át fogják kitenni az adatközpontok, ha a különböző felhasználási területeket vizsgáljuk. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy bár az adatközpontok egyre növekvő áramigénye már önmagában is komoly kihívást jelent az elektrifikációs folyamatok számára, a hűtés-fűtési rendszerek (20%), a nehézipar (15%) és az elektromos közlekedés (15%) még nagyobb mértékben járulnak hozzá a villamosenergia-igény folyamatos emelkedéséhez.

Ez azt jelenti, hogy kiélezett verseny várható az elérhető villamosenergia-forrásokra.

Bár a telepített adatközpontok száma 2010 és 2020 között évente mintegy 4%-kal nőtt, de azok villamosenergia-fogyasztása 2019-ig nagyjából stagnált, mivel a növekvő informatikai igényeket a hűtés hatékonyságának javításával és egyéb fejlesztésekkel mérsékelték. Az utóbbi években azonban a villamosenergia-fogyasztás jelentősen megugrott, mert a hatékonyság javulása nem tudja lekövetni az adatközpontok szolgáltatásai iránti megugró keresletet.

Mindezt annak ellenére, hogy a 2024. december 5-6. között megtartott Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) kerekasztal-beszélgetésén – amely az AI és az energia kapcsolatát vizsgálta – az Nvidia képviseletében Serge Palaric azt mondta, hogy

2016 óta az ai alapú hardverek (chipek) terén háromezerszeres fejlődést értek el az energiahatékonyságban.

Az IEA adatai szerint 2024 elején világszerte már több mint 11 000 adatközpontot tartottak nyilván, bár ezeknek csak kis része épül kifejezetten AI-technológiákra (egyelőre). Ez a különbség azonban várhatóan gyorsan csökkenni fog, hiszen a digitalizáció és az új technológiák iránti kereslet folyamatosan bővül, elsősorban a felhőalapú, a hiperskálázható (hyperscale) és az edge adatközpontok területén. Ezzel szemben a hagyományos vállalati adatközpontok növekedése mérsékeltebb lesz, mert egyre több cég fordul a felhőmegoldások felé.

A hiperskálázható adatközpontok (hyperscale data centers) rendkívül nagy méretű létesítmények, amelyeket olyan technológiai óriások üzemeltetnek, mint az Amazon, a Google vagy a Microsoft. Ezek a központok hatalmas számítási és tárolási kapacitással rendelkeznek, és képesek dinamikusan alkalmazkodni a növekvő igényekhez.



Az edge adatközpontok kisebb, decentralizált létesítmények, amelyek közelebb helyezkednek el az adatok keletkezési helyéhez (például az IoT-eszközökhöz vagy a végfelhasználókhoz). Céljuk az adatok helyben történő feldolgozása, ezáltal csökkentve a késleltetést és a hálózati terhelést.

Ha méretezés alapján differenciálunk, és az adatközpontok konkrét energiaigényét vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a kisebb, edge típusúak 5–10 megawatt (MW) nagyságrendben fogyasztanak. Az egyre elterjedtebbé váló nagy, hiperskálázható méretű adatközpontok energiaigénye azonban 100 MW vagy annál nagyobb.

Az elektromos autók gyártásáról híressé vált Tesla nemcsak a zöld személyautózásban kíván az élre törni.

Az FSD (Full Self Driving) elnevezésű autonóm vezetést biztosító, mesterséges intelligencia alapú rendszerének (Cortex) és az xAI „betanítására” Elon Musk egy százezer H100-as Nvidia chipből álló adatközpontot hozott létre, amely jelenleg a legfejlettebb technológiát képviseli.

This weekend, the team brought our Colossus 100k H100 training cluster online. From start to finish, it was done in 122 days. Colossus is the most powerful AI training system in the world. Moreover, it will double in size to 200k (50k H200s) in a few months. Excellent @xAI