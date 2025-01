Itt a 4 ok, amelyek felrobbanthatják idén a benzin árát

A korábbi évekhez képest a 2024-es viszonylag nyugodtan telt a hazai üzemanyagpiacon: persze voltak összezördülések a piaci szereplők és a szabályozók között és itt-ott az ellátásbiztonság kérdése is felmerült, de végső soron senki nem kiáltott benzinárstopot, nem kellett karácsonykor a kígyózó kocsisorokat nézni és azt sem írták elő a kutakon, hogy ponotsan hány litert is tankolatunk az autónkba. Könnyen lehet azonban, hogy egyfajta "vihar előtti csendként" fogunk visszaemlékezni 2024-re, idén ugyanis több viharfelhő is összegyűlt a beninkutak felett, amelyek hatására valósággal felrobbanhat a benzin ára Magyarországon.