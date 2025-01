Meglepetés érheti a tea- és háztartásikeksz-vásárlókat

Szász Péter 2025. január 05. 07:00

A múlt év végén is számos ismert termék mérete csökkent a boltokban. Volt, amelyeknél erős lehet a gyanúnk, hogy rejtett áremelés áll a döntés mögött, de akadtak olyan nagy mértékű zsugorítások is, hogy az könnyen feltűnhet még a megszokásból vásárló embereknek is. Az érintett termékek között vannak teák, üdítők, de sokak kedvence, a háztartási keksz is.