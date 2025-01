Fekete listára vette a CATL-t is az Egyesült Államok, szankciók érkezhetnek a cégre

Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma hétfőn jelentősen bővítette azon kínai vállalatok tiltólistáját, amelyeket a kínai hadsereggel való együttműködéssel gyanúsítanak. A listára olyan nagyvállalatok is felkerültek, mint a Tencent Holdings és a Magyarországon megtelepülő CATL akkumulátorgyártó. A lépés önmagában nem jelenti még szankciók kivetését az érintett cégekre, azonban a legtöbb esetben exportkorlátozások egy egyéb tilalmak alkalmazását vonta maga után.

A Pentagon által közzétett dokumentum szerint a listára újonnan felkerült vállalatok között szerepel a Debrecenben is gyárat építő Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) akkumulátorfejlesztő, a Changxin Memory Technologies chipgyártó, a Quectel Wireless és az Autel Robotics dróngyártó is.

A hivatalosan "Section 1260H lista" néven ismert jegyzék immár 134 vállalatot tartalmaz.

A listára kerülés híre azonnal éreztette hatását a tőzsdén a Reuters szerint: a Tencent – amely többek között a WeChat kínai üzenetküldő alkalmazás anyavállalata – amerikai tőzsdén jegyzett részvényei 8%-ot zuhantak a tőzsdén kívüli kereskedésben.

A vállalat gyorsan reagált a hírre, közleményben jelentette ki, hogy a listára való felvétele "egyértelműen hiba" volt.

Nem vagyunk katonai vállalat vagy beszállító. A szankciókkal vagy exportellenőrzésekkel ellentétben ez a listára kerülés nincs hatással az üzletmenetünkre

– hangsúlyozta a Tencent.

Hasonlóan reagált a CATL is, amely tévedésnek nevezte a megjelölést, és kijelentette, hogy "nem folytat semmilyen katonai vonatkozású tevékenységet".

A Quectel szóvivője szintén cáfolta a vádakat: "Nem dolgozunk együtt a hadsereggel egyetlen országban sem, és kérni fogjuk a Pentagont, hogy vizsgálja felül a kijelölést, amely egyértelműen tévedésből történt".

Craig Singleton, az Alapítvány a Demokráciák Védelméért Kína-szakértője szerint a lista bővítése komoly figyelmeztetés az amerikai cégek számára.

Az USA már nem csak egy maroknyi technológiát védi. Az érzékeny technológiák kertje egyre nő, és az ezeket védő kerítést megerősítik

– mondta Singleton.

A listára került még az MGI Tech genomikai szekvenáló eszközöket gyártó cég és az Origincell Technology is, amely a törvényhozók állítása szerint sejtbank-hálózatot és biotárolási technológiákat működtet.

Bár a listára kerülés nem jár azonnali tilalommal, jelentős hatással lehet az érintett vállalatok hírnevére, és figyelmeztetést jelent az amerikai szervezetek és cégek számára a velük való üzletkötés kockázatairól. Továbbá megtiltja az összes Pentagonnal kapcsolatban lévő szervezetnek, hogy ezektől a vállalatoktól rendeljen termékeket vagy szolgáltatásokat, ahogy azt sem teszi lehetővé, hogy szerződéses partnereik beszállítói legyenek az érintett kínai szereplők.

A fekete listára való felkerülés növelheti a nyomást az amerikai Pénzügyminisztériumon, hogy szankciókat alkalmazzon ezekkel a vállalatokkal szemben.

Eddig a legtöbb alkalommal a lajstromba vett kínai cégek többségét idővel mind export- és egyéb korlátozások alá vonták, ami intőjel lehet a CATL-nek is.

Érdekesség, hogy a Pentagon néhány vállalatot törölt is, köztük a Beijing Megvii Technology AI céget és a China Telecommunications Corporationt, mivel ezek már nem felelnek meg a jelölés feltételeinek.

