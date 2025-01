Merész vállalkozásba kezd a neves magyar magánegészségügyi intézmény

Csiki Gergely 2025. január 06. 10:00

Új helyre költözött és egy fedél alá vonta össze szolgáltatásait a Czeizel Intézet, amely az új telephelyén fekvőbeteg egységet is épít, szülészeti és nőgyógyászati profillal. Egy olyan intézménnyé válik a Czeizel, ahol a gyermekvállalással kapcsolatos összes egészségügyi ellátás elérhető lesz. Az intézet aktuális piaci helyzetéről, a magánegészségügy jelenéről és jövőjéről, a saját terveikről Merhala Zoltán intézetvezetővel beszélgettünk. A szakember az interjúban merész vállalkozásnak nevezte az újabb fejlesztést, de egyúttal számukra ez a nyilvánvaló fejlődési irány, szakmai tevékenységük és páciensforgalmuk is ezt indokolja. A beszélgetésből az is kiderül, hogy az intézet a gyakorlatban hogyan rendelkezik országos lefedettséggel, miben van versenytársai előtt, és hogyan tud stabilan nyereségesen működni. Merhala Zoltán azt is vallja: az intézet jövője abban van, hogy marad a kaptafánál. A hazai IVF szabályozással kapcsolatban annak a reményének adott hangot, hogy az állam felülvizsgálja azt az álláspontot, hogy ez kizárólag állami kompetencia legyen. Exkluzív interjú.