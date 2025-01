Mennyire ellenálló Magyarország gazdasági szerkezete?

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Reziliencia: hatékonyság vs. sérülékenység

A közgazdaságtan egyik legalapvetőbb elmélete, hogy a specializáció és a munkamegosztás növeli a hatékonyságot, amely végső soron magasabb jólétet eredményez. Amennyiben a munkások egy termék előállítását számos lépésre bontják fel és mindenki csak egy-egy apró műveletet végez a termelés során, akkor egységnyi idő alatt sokkal több terméket állíthatnak elő, mintha mindenki minden apró lépésben részt venne. Ez az elmélet kiterjeszthető a nemzetközi kereskedelemre is, miszerint az egyes országoknak azon termékekre és termelési fázisra kell specializálódnia, amely előállításában relatív jobbak, majd az export és az import révén végeredményben magasabb jólétre tehetnek szert.

Röviden összefoglalva, a nemzetközi munkamegosztás növeli a hatékonyságot és magasabb GDP-t okoz.

A pozitív hatások mellett számos negatív következményekkel járhat együtt a nemzetközi munkamegosztás és a kereskedelem. Ezek közül most csupán azt emelném ki, amely az utóbbi években többször is előkerült különféle elemzésekben. Ahogy arról már az utóbbi években többször is írtam, a COVID-19, a Szuezi-csatornán elakadt hajó, az orosz-ukrán háború, vagy a különféle természeti katasztrófák a globális ellátási láncok megszakadásához vezettek, áruhiányt és inflációt előidézve. Ezen események közös vonása, hogy az erős külkereskedelmi kapcsolatok egyben kockázatokat is hordoznak magukban és növelik a gazdaságok sérülékenységét. Az intenzívebb nemzetközi munkamegosztás tehát egyrészt növeli a hatékonyságot, másrészt viszont a gazdaságok külső sérülékenységét is fokozza. A fő kérdés az, hogy hol található meg az optimális választás ebben az esetben, azaz amikor élvezhetők valamennyire a hatékonyságból származó előnyök, de a külső kockázatok sem túlságosan magasak.