Putyin pénztartalékai fékezhetetlenül apadnak, egyre közelebb a gazdasági kivérzés

Oroszország Nemzeti Vagyonalapjának (NWF) likvid eszközei 2024-ben 33%-kal, 37,5 milliárd dollárra csökkentek, ami az ország GDP-jének mindössze 2%-át teszi ki – közölte az orosz pénzügyminisztérium. Ez a legfontosabb költségvetés melletti tartalék, amiből a Kreml finanszírozza a háború miatt kieső költségvetési forrásokat.

A teljes alap eszközei január 1-jén 116,8 milliárd dollárt értek el, ami a GDP 6,2%-ának felel meg, szemben a decemberi 121,6 milliárd dollárral. Decemberben 1300 milliárd rubelt (12,65 milliárd dollárt) használtak fel a költségvetési hiány finanszírozására.

Az NWF likvid tartalékai jelentős mértékben csökkentek az elmúlt három évben, mióta Oroszország háborút folytat Ukrajnával.

A háború kezdetén, 2021-ben az alap likvid eszközei még 113,5 milliárd dollárt tettek ki, ami az ország GDP-jének 7,3%-a volt, ez a készpénzállomány esett az eredeti szint harmadára.

Anders Åslund svéd közgazdász szerint, aki a Project Syndicate-ben megjelent elemzésében foglalkozott a kérdéssel, az alap likvid tartalékai 2025 őszére teljesen kimerülhetnek, ami komoly problémát jelenthet a háború finanszírozásában.

Oroszország 2025-re rekordszintű, 130,5 milliárd dolláros védelmi költségvetést tervezett, azonban a gazdasági tartalékok kimerülése komoly költségvetési megszorításokat tehet szükségessé.

Åslund szerint a gazdasági helyzet súlyosbodása akár árkontrollt és jegyrendszert – a szovjet időszak „bűneit” – is visszahozhatja.

A nyugati szankciók tovább szűkítették Oroszország pénzügyi mozgásterét, mivel az ország nem tud külföldi hiteleket felvenni. Oroszország külföldi adóssága a 2023-as 729 milliárd dollárról 2024 szeptemberére 293 milliárd dollárra csökkent.

Oroszország gazdaságát más problémák is sújtják: a magas infláció, a rubel gyengülése és a munkaerőhiány hosszú távon is gátolhatják az ország gazdasági növekedését. Åslund szerint az orosz gazdaság „stagflációval” – az infláció és a minimális gazdasági növekedés kombinációjával – néz szembe, miközben Putyin elnök továbbra is a gazdaság erejét hangoztatja.

Oroszország egy rejtett háborús finanszírozási stratégiája is súlyos gazdasági válság felé sodorja az országot: a Kreml által a vállalatokra erőszakolt, kedvezményes védelmi hitelek miatt a vállalati adósságszint 71%-kal nőtt, miközben az infláció és a kamatlábak rekordmagasságba ugrottak. Egy új elemzés szerint ez a „háborús finanszírozási eszköz” destabilizálhatja a teljes orosz pénzügyi rendszert és teljesen bedöntheti az ország gazdaságát.

Az Atlantic Council és más elemzők szerint Oroszország gazdasági problémái hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a konfliktus Ukrajnával 2025-ben véget érjen. Az ország jelenlegi helyzetében úgy tűnik, sem a háború megnyerésére, sem a békés lezárására nem áll rendelkezésre elegendő pénzügyi forrás. Ez a gazdasági realitás hosszabb távon Moszkvát egy kompromisszumos megoldás elfogadására kényszerítheti.

