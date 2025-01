Nincs megállás, itt az újabb hazai áramfogyasztási rekord

Alig néhány nappal a legutóbbi rekorddöntést követően hétfőn újabb történelmi csúcsra emelkedett a magyar villamosenergia-rendszer terhelése, elsősorban a jelentős fűtési igény következtében.

A rendszerterhelés, vagyis a villamosenergia-rendszeren belüli felhasználás a hét első napján már dél előtt jócskán 7600 megawatt (MW) fölé emelkedett a MAVIR előzetes adatai szerint, és a becslés, illetve terv alapján délután akár még magasabb értékeket is elérhet.

A kiemelkedően nagy áramfogyasztás fő oka a hideg idő miatt megugrott fűtési igény, amit a nemzetközi trendnek megfelelően itthon is egyre inkább elektromos megoldások, mindenekelőtt klímaberendezések és egyéb hőszivattyúk elégítenek ki, miközben a földgáz aránya mérséklődik.

A rendszerterhelést az is felfelé hajtja, hogy a felhős, borús időben a háztartási méretű napelemek (HMKE-k) és a saját célra termelő (SCTE) céges naperőművek termelése is alacsony, így jelenleg a hálózati igényeknek csak kis részét képesek kiváltani helyben.

Az új rekord több mint 100 MW-tal haladja meg a pár nappal korábban felállított csúcsot. Legutóbb az előző héten szerdán született új rendszerterhelési csúcs, akkor a MAVIR negyedórás adatai szerint 7503 MW-ig emelkedett az érték déli 12 óra előtt, a mostanihoz hasonló okok miatt, megdöntve a tavaly november 22-i 7450 MW-os rekordot.

A jelenlegi fűtési szezonban így már harmadszor dőlt meg a rekord, és az elmúlt évek statisztikája, valamint a várakozások alapján a trend a következő időszakban is folytatódhat.

A rekorddöntés idején az ellátást mintegy 60%-ban hazai erőművek fedezték, míg a fennmaradó részt az import adta. A kedvezőtlen időjárási helyzet (lásd dunkelflaute) miatt a naperőművek összesített termelése a 400 MW-ot sem érte el, és a kevés magyarországi szélerőmű is alig termelt, így a hazai termelés nagy részét ezúttal is a teljes gőzzel üzemelő Paksi Atomerőmű, valamint a fokozott termeléssel üzemelő földgáztüzelésű erőművek adták, de hozzájárult a Mátrai Erőmű lignites termelése, valamint a biomassza erőművek is. (A grafikonon sárgával a kereskedelmi célú napelemparkok termelése látható.)

Azt, hogy a grafikonon látható rendszerterhelési érték alacsonyabb, mint az első ábrán, az magyarázza, hogy a legfelső képen a bruttó, az alábbin pedig a nettó tény adat szerepel.

A jelentős áramfogyasztás és a szűkös hazai ellátás hatása tükröződik a magyar árampiaci árakban is. A HUPX másnapi piacán a ma este 18 óra körüli időszak órás árai az 500 euró/megawattórát is meghaladják.

A rendszerterhelési rekordok arra is rámutatnak, hogy a naperőművek, illetve szélerőművek mellett a rövidebb, illetve hosszabb időtartamú energiatároló (pl. akkumulátorok és hidrogén), valamint az egyéb, nem időjárásfüggő megújuló (pl. biogáz, geotermális energia) és hagyományos erőművi kapacitások növelése is nélkülözhetetlen az ellátásbiztonság fenntartásához. Ez annál is inkább igaz, mivel a várakozások szerint a következő évtizedekben a gazdaság és a lakosság villamosenergia-felhasználása és a rendszerterhelési értékek tovább emelkednek majd nagyrészt az elektrifikációs trend miatt.

A hideg, felhős idő a meteorológiai előrejelzés szerint a hét közepéig kitarthat, amikortól némi napsütés mellett érdemi felmelegedés indulhat, és a hétvégére az ország nagy részén 10 Celsius-fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images