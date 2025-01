Trump lesújtott a világ egyik legfontosabb szervezetére, ami már ezer sebből vérzik

Szabó Dániel 2025. január 22. 10:40

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tevékenységére a legtöbb a Covid-19 járvány alatt figyeltek fel, amikor is a testület működését számos kritika érte, miközben összeesküvés-elméletek célpontjává is vált. A WHO alapvető feladata a globális egészségügyi válságok kezelése, a szervezet diszfunkcionális működését a késlekedő döntések, a politikai befolyás és a finanszírozási problémák is hátráltatják. Az Egyesült Államok kilépése, amely Donald Trump vezetésével került napirendre, nemcsak súlyos költségvetési veszteséget jelentene, hanem gyengítené a WHO befolyását és globális szerepét.