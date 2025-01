Lépett a kormány: megemeli a fontos adómentességi határértéket!

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön bejelentette, hogy visszamenőlegesen 2025. január 1-től 12 millió forintról megemeli a kormány az alanyi adómentesség értékhatárát. A lépés korábban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) javaslatában is szerepelt.

„Jó hír érkezett a kisvállalkozások számára:

2025. január 1-től 12-ről 18 millió forintra emelkedik az alanyi adómentesség értékhatára.

– jelentette be Facebook-oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tette csütörtökön, aki korábban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) azonos tartalmú javaslatát előremutatónak találta.

Az MKIK már 2024. január 14-én megfogalmazta javaslatát, miszerint növelni kellene az alanyi áfamentesség értékhatárát 18 millió forintra. Indoklásuk szerint így valóban támogatni lehetne a kisvállalkozásokat, akik az aktuális 12 milliós bevételi határ átlépése után kénytelenek lehetnek a szürke vagy fekete gazdaság felé fordulni, hogy elkerüljék az áfás kötelezettségeket.

Az MKIK ezen helyzet kezelésére egy kétlépcsős emelést javasolt: először 2025 januárjától 15 millió forintra, majd 2026 januárjától 18 millió forintra.

Végül azonban a kormány a visszamenőleges, egylépcsős emelés mellett döntött.

A javaslat akkor sem volt új: az MKIK és Nagy Márton közötti együttműködés tavaly decemberi bejelentésekor, egy sajtótájékoztatón, a miniszter már pozitívan vélekedett az alanyi áfamentesség emelésének lehetőségéről, hangsúlyozva annak előremutató jellegét. Az emelés lehetősége már akkor is a szürke gazdaság elleni küzdelem részeként merült fel.

A kamara januárban figyelmeztetett a kata adózói helyzet rendezésére is. Az MKIK szerint a jelenlegi havi 50 ezer forintos tételes adó, amely a TB- és nyugdíjjárulékot is tartalmazza, a folyamatos infláció miatt egyre nehezebben elviselhető a kisadózó vállalkozók számára. A javaslatok között szerepel egy magasabb tételes adó választásának lehetősége is, amelynek keretében a havi 75 ezer, vagy akár 100 ezer forintos adó befizetése esetén biztosítanák a vállalkozók számára a méltányos nyugdíjat és szociális ellátást.

